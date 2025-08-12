Cuộc sống bên chồng con của Tăng Thanh Hà

Đầu tháng 8, người đẹp đăng ảnh về chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Washington D.C (Mỹ) trên trang cá nhân, nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều năm qua, diễn viên ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhưng cuộc sống của cô luôn được công chúng quan tâm.
Hà Tăng tận hưởng chuyến nghỉ hè cùng gia đình.
Sau khi có con, diễn viên dành phần lớn thời gian nuôi dạy các bé Richard, 10 tuổi, Chloe, tám tuổi, Mason, bốn tuổi, chăm chút tổ ấm. Thi thoảng, cô chia sẻ những giây phút đời thường của gia đình và cảm ơn bạn đời - doanh nhân Louis Nguyễn - luôn ưu tiên vợ con hơn công việc.
Dịp hiếm hoi Tăng Thanh Hà đăng ảnh cả nhà bên nhau trong một khung hình vào Halloween năm ngoái. Những bức ảnh cô đăng thường là chụp từ xa, góc nghiêng, hậu cảnh gia đình đi dạo, đảm bảo sự riêng tư của các con.
Tăng Thanh Hà bên các con.
Tăng Thanh Hà luôn chú trọng giáo dục ba con bằng cách phát triển thói quen yêu sách và khám phá thế giới xung quanh. Bé út Mason khi mới ba tháng tuổi đã được mẹ mua cho cuốn sách ký hiệu âm nhạc để kích thích giác quan và tạo hứng thú đọc. Hai bé Richard và Chloe thích đọc sách thiếu nhi hoặc viết nhật ký. Diễn viên còn thiết kế riêng một góc đọc tại nhà để các con dễ dàng chọn và đọc sách mỗi ngày.
Góc đọc sách của các con Tăng Thanh Hà.
Người đẹp thường cho các bé tự làm việc nhà như tưới cây trong vườn, giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn nhỏ, tiếp xúc thiên nhiên, đi dạo, cắm trại, leo núi, trượt tuyết, chơi ngoài trời.
Cô không cập nhật liên tục hình ảnh bên chồng con, chỉ chọn những dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, lễ hội với sự chăm chút về hình ảnh, thông điệp.
Cô từng cho biết: "Gia đình hạnh phúc và hòa thuận là điểm tựa, niềm tự hào của tôi. Với tôi, không phải chỉ có ngày lễ hay cuối tuần mới dành thời gian cho người thân mà cần thể hiện sự quan tâm thường xuyên".
Vợ chồng Tăng Thanh Hà quấn quýt.
Cô thường đồng hành chồng trong các chuyến công tác nước ngoài. Người đẹp cân bằng giữa vai trò người vợ, người mẹ và doanh nhân.
Rời xa ánh đèn sân khấu, Tăng Thanh Hà chọn kinh doanh trong các lĩnh dịch vụ ăn uống, thời trang. Cô nói biết ơn khi bạn đời kề cận để cùng thảo luận và chia sẻ ý tưởng khi gặp khó khăn.
Cô từng viết trên trang cá nhân về tình cảm với bạn đời: "Tôi và chồng trò chuyện từ sáng đến tối mỗi khi ở bên nhau, vẫn không hết chuyện để nói. Anh ấy là chồng, bạn thân, chỗ dựa vững chắc của tôi. Tôi vô cùng biết ơn khi có anh ấy trong cuộc đời mình".
Diễn viên chỉ đăng những nội dung tích cực như nấu ăn, du lịch, chơi với thú cưng, hạn chế tương tác với những thông tin tiêu cực.
Người đẹp luôn giữ gìn hình ảnh, có phong cách ăn mặc thanh lịch. Cô gây chú ý với cách phối đồ đơn giản nhưng toát lên nét sang trọng, không khoe khoang đồ hiệu.
Tăng Thanh Hà tự phối đồ.
Không còn hoạt động showbiz nhưng Tăng Thanh Hà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và thường xuyên tụ tập với các đồng nghiệp thời mới làm diễn viên. Cô ít khi bỏ lỡ sự kiện quan trọng của họ. Trong nhóm, Tăng Thanh Hà có biệt danh là Sẻ Nhỏ còn Bùi Việt Hà là Bồ Câu, Thân Thúy Hà (trái) là Đại Bàng và Minh Trang là Sẻ Lớn.
Tăng Thanh Hà, 39 tuổi, quê Tiền Giang. Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình (năm 2004), gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Cô từng đóng các phim như Hàn Mặc Tử (2004), Hương phù sa (2005), Bỗng dưng muốn khóc (2008), Cánh đồng bất tận (2010), Mỹ nhân kế (năm 2012).
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp