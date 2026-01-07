Cuộc sống bất tiện của 'người khổng lồ' cao 2,51 m

Thổ Nhĩ KỳVì chiều cao 2,51 m, Sultan Kosen phải ngủ trên giường dài 3 m, đi lại bằng xe tải và luôn cúi đầu khi qua mọi cánh cửa.

Sultan Kosen, 43 tuổi, sinh ra trong một gia đình làm nông ở Mardin, Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc sống của anh đảo lộn từ năm lên 9, khi cơ thể bắt đầu phát triển bất thường. Ngoại hình quá khổ khiến anh mặc cảm, thường xuyên nhốt mình trong phòng vì sợ bạn bè xa lánh.

Thị lực của Kosen cũng yếu dần do khối u tuyến yên chèn ép - nguyên nhân khiến cơ thể tăng trưởng mất kiểm soát. Phải đến năm 2010, sau ca phẫu thuật tại Mỹ, quá trình tăng trưởng của anh mới dừng lại.

Sultan Kosen, 43 tuổi, ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện là người đàn ông cao nhất thế giới với chiều cao 2,51 m. Ảnh: Mustafa Seven/Anadolu Agency

Năm 2009, Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận Sultan Kosen là người đàn ông cao nhất thế giới. Khi đó anh cao 2,43 m, vượt qua kỷ lục cũ của anh Bảo Hỉ Thuận, người Trung Quốc, cao 2,36 m. Kosen cũng giữ kỷ lục người có bàn tay và bàn chân lớn nhất hành tinh.

Danh hiệu Guinness giúp Kosen bước ra thế giới, nhưng cuộc sống thường nhật vẫn đầy rẫy trở ngại. Anh phải mặc quần áo may đo riêng vì không có đồ bán sẵn. Chiếc giường ngủ cũng phải đặt đóng với chiều dài tới 3 m.

"Mua sắm là cực hình. Chưa kể những ngôi nhà trần thấp, tôi luôn phải cúi rạp người khi đi qua các ô cửa", Kosen chia sẻ.

Việc di chuyển của "người khổng lồ" cũng gian nan. Kosen không thể ngồi vừa taxi hay xe hơi thông thường mà phải dùng xe tải hoặc xe mui trần. Khi đi máy bay, anh bắt buộc chọn hạng thương gia hoặc hạng nhất để đủ chỗ để chân. Tại khách sạn, nhân viên thường phải ghép ba chiếc giường đơn mới đủ cho anh ngả lưng.

Ngoài những bất tiện về không gian, Sultan còn thường xuyên đối mặt với các tình huống trớ trêu khi tham gia giao thông. Anh từng gây chú ý khi lái chiếc Peugeot 308 của vợ bằng cách thò hẳn đầu qua cửa sổ trời, trong khi một người bạn ngồi cạnh phải che ô để anh đỡ nắng. Chiếc xe quá nhỏ khiến anh không thể ngồi thẳng, còn đầu gối thì chạm sát vô lăng.

Những chuyến bay dài cũng là nỗi ám ảnh với anh. Trong một lần bay cùng hãng Virgin Atlantic, Sultan không thể chui lọt vào nhà vệ sinh. Cuối cùng, các tiếp viên phải căng chăn che chắn để anh giải quyết nhu cầu cá nhân ngay tại cửa phòng vệ sinh vẫn đang mở.

Bên cạnh đó, đôi chân yếu và chứng đau khớp mãn tính buộc Sultan luôn phải dùng nạng để di chuyển. Chiều cao quá khổ cũng cướp đi cơ hội học tập của anh thời thơ ấu, khiến Sultan phải bỏ dở việc học vì không thể tìm được chiếc bàn ghế nào phù hợp trong lớp và sự kỳ thị của bạn bè.

Chiều cao quá khổ khiến Sultan phải nằm trên chiếc giường dài 3 m. Ảnh: Mustafa Seven/Anadolu Agency

Tuy nhiên, chiều cao 2,51 m cũng mang lại vài lợi ích nhỏ. Kosen trở thành trợ thủ đắc lực cho gia đình khi thay bóng đèn hay treo rèm cửa mà không cần thang. "Tôi có thể nhìn thấy mọi người từ rất xa", anh hài hước nói.

Năm 2023, vị thế của Kosen từng bị đe dọa khi Sulemana Abdul Samed (Ghana) tuyên bố cao 2,89 m. Tuy nhiên, sau khi đo đạc thực tế, Sulemana chỉ cao 2,23 m. Đến nay, Sultan Kosen vẫn là người đàn ông cao nhất hành tinh.

Minh Phương (Theo Mirror)