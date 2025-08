Cuộc sống 450 hộ dân ở chung cư hư hại nghiêm trọng tại TP HCM

Hiện, nhiều hạng mục ở lô B, C xuống cấp nghiêm trọng. Tường xuất hiện nhiều vết nứt lòi khung sắt. Các cột bêtông bong tróc, hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng kiểm định vào năm 2017 đánh giá lô A và lô B ở cấp độ B (không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường), lô C ở mức độ cấp C (xuất hiện tình trạng nguy hiểm).