Cuộc rượt đuổi 50 km, giải cứu bé trai 3 tuổi bị bắt cóc lúc nửa đêm

Nghệ AnTrinh sát hóa trang thành tài xế taxi, âm thầm đeo bám hơn 50 km trong nhiều tiếng để giải cứu bé trai 3 tuổi bị kẻ lụy tình Nguyễn Khắc Nhật bắt cóc khi đang ngủ.

Khuya 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được cuộc gọi trình báo của chị Nguyễn, trú huyện Thanh Chương, về việc bị Nguyễn Khắc Nhật, 35 tuổi, trú huyện Nam Đàn, đột nhập vào nhà dùng dao uy hiếp, lấy băng dính trói mẹ già rồi cướp một chiếc điện thoại di động.

Hắn sau đó bắt cóc con trai 3 tuổi của chị Nguyễn, đi xe máy đi xuống Khu công nghiệp ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên - nơi chị đang làm công nhân ca đêm.

Chị Nguyễn cho hay hai người từng có quan hệ tình cảm, chia tay hồi đầu tháng 6. Nhật nhiều lần tìm cách níu kéo song bất thành.

Nguyễn Khắc Nhật (góc trái), tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Khi xe máy chạy đến cầu Bến Thủy 2 ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nhật quay video bé trai 3 tuổi đứng cạnh 4 gói thuốc trừ sâu, gửi cho chị Nguyễn, nói sẽ làm hại cháu nếu không đến gặp. Hắn đe dọa nếu phát hiện có người theo dõi hoặc báo công an, chị sẽ "không còn được nhìn thấy con nữa".

Thời điểm tiếp nhận thông tin, chị Nguyễn hoảng loạn. Phòng Cảnh sát hình sự đã cử cán bộ liên tục gọi điện cho chị trấn an, đồng thời triển khai nhiều tổ công tác khám nghiệm hiện trường, xác định hướng di chuyển của nghi phạm nhằm lên kế hoạch giải cứu.

Xác định mục tiêu của Nhật là gặp chị Nguyễn, một trinh sát cải trang thành tài xế taxi đến Khu công nghiệp ở xã Hưng Tây đón chị về cầu Bến Thủy 2 - nơi nghi phạm đang chờ. Trong quá trình di chuyển, Nhật liên tục gọi điện thoại yêu cầu tới nhanh, nếu không "đừng trách vô tình".

Chị Nguyễn làm theo hướng dẫn của cảnh sát, hứa thực hiện mọi điều hắn muốn miễn là con an toàn.

Xe máy Nhật dùng để gây án. Ảnh: Hòa Vang

Khoảng 2h10 ngày 24/6, taxi chở chị Nguyễn đến cầu Bến Thủy 2, song Nhật đã đưa cháu bé sang thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Hắn yêu cầu ôtô chở chị đến một khách sạn cách cầu một km rồi bước xuống. Các trinh sát đã mật phục quanh khu vực này. Do Nhật mang theo hung khí nguy hiểm, để đảm bảo an toàn cho hai nạn nhân, Ban chuyên án quyết định chưa "cất vó".

Sau vài chục giây gặp mặt, Nhật yêu cầu chị Nguyễn lên xe máy rồi tăng ga chạy hướng về TP Hà Tĩnh. Trên đường bỏ trốn, Nhật tiếp tục thuyết phục chị "nối lại tình xưa". Để đảm bảo an toàn cho mẹ con, người phụ nữ vờ đồng ý. Nhật sau đó vứt chiếc điện thoại đã cướp của mẹ chị Nguyễn nhằm xóa dấu vết.

Theo ban chuyên án, trên quốc lộ 1, cứ chạy khoảng một km Nhật lại ngoái đầu về phía sau kiểm tra có bị theo dõi không. Trinh sát phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đeo bám ở khoảng cách an toàn để tránh bị hắn nghi ngờ, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bố trí cán bộ chốt chặn tại các điểm xung yếu.

Tang vật gồm 4 gói thuốc trừ sâu, một con dao, hai điện thoại được thu giữ. Ảnh: Hòa Vang

Đến 4h cùng ngày, sau hơn 50 km đeo bám, đến cầu vượt đường tránh TP Hà Tĩnh ở phường Thạch Linh, tổ công tác thấy thời cơ chín muồi đã phối hợp người dân siết vòng vây khống chế Nhật. Hai nạn nhân được giải cứu an toàn. Toàn bộ quá trình phá án kéo dài khoảng 5 tiếng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu một con dao gọt hoa quả, 4 gói thuốc trừ sâu, 4 điện thoại cùng nhiều vật dụng phục vụ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Nhật khai do nhiều lần bị chị Nguyễn từ chối tình cảm nên mất bình tĩnh, lên kế hoạch bắt cóc bé trai để ép quay lại.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy thời điểm gây án, Nhật có phản ứng âm tính với ma túy.

Nhật đang đối mặt với cáo buộc Cướp tài sản, Bắt cóc con tin, theo điều 168 và 301 Bộ luật Hình sự.

Đức Hùng

* Tên nạn nhân đã thay đổi.