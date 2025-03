Cuộc náo loạn xuyên đêm của kẻ khống chế bé gái ở Bắc Ninh

Suốt hơn 9 tiếng từ đêm đếm sáng, Phan Văn Tuấn cướp xe máy từ Hải Dương sang Bắc Ninh rồi khống chế bé gái 9 tuổi làm con tin, đưa lên mái nhà.

23h30 ngày 26/3, nhân viên của trạm y tế phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đang ngồi trực thì phần mềm camera an ninh trên điện thoại cảnh báo có người lạ xuất hiện. Nhìn qua camera, chị phát hiện Tuấn đang đi bộ tiến vào, mắt nhìn dáo dác, tay cầm dao bầu. Song chỉ vào đến nửa sân, hắn vội quay ra. Đoán "có biến xảy ra", chị gọi điện thông báo cho công an phường.

Công an phường Cổ Thành điều tổ tuần tra gồm 6 cán bộ công an và lực lượng an ninh trật tự cơ sở đang ở khu vực bờ đê lùi về để tiếp ứng. 3 phút sau, tổ công tác có mặt, lập tức lần tìm dấu vết kẻ lạ mặt. Cùng lúc, công an các phường, xã trên địa bàn cũng nhận được lệnh cùng "giăng lưới".

"Có thể lúc đó Tuấn biết bị truy bắt nên bỏ chạy rồi núp vào lùm cây bên mương nước mặt đường tỉnh lộ 17B", vị chỉ huy Công an phường kể với VnExpress.

Khoảng 23h45, thấy anh Cường, 22 tuổi, đi xe máy một mình trên đường, Tuấn từ bụi cây lao ra đạp vào mạn sườn phải. Sau cú đạp mạnh, anh Cường và xe máy cùng ngã lăn ra đường, choáng váng. Tuấn cầm hai con dao xông tới, dí vào cổ đe dọa, yêu cầu anh chở đi.

Tuấn (thứ hai từ phải qua) lúc bị khống chế. Ảnh: Công an

"Hắn ta là người nơi khác nên không thông thuộc đường đi trên địa bàn. Lúc đó nghi phạm chỉ yêu cầu rẽ phải, trái theo phản xạ và cuối cùng là hướng sang Bắc Ninh", vị công an phường nói.

Anh Cường kể suốt dọc quãng đường chừng 23 km từ Hải Dương sang Bắc Ninh, Tuấn luôn dí chặt dao vào cổ, dọa "ra tay ngay" nếu không làm theo chỉ dẫn. Khi đi qua chỗ đông người hoặc trạm thu phí, Tuấn giấu dao vào cặp sách anh nhằm tránh bị phát giác.

Đến khu vực phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh, anh Cường phát hiện xe tuần tra của Công an phường nên phi tới, truy hô. Hoảng sợ, Tuấn nhảy khỏi xe, bỏ chạy vào quán ăn đêm ngay gần đó, dí dao đe dọa cướp xe máy của một thực khách, lúc đó là 4 giờ sáng.

Tuấn phóng xe trên quốc lộ 18, vào quán bánh mỳ nhà chị Oanh ở thôn Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, xin ngồi nhờ. Lúc này, anh ta cầm hai con dao loại to thường dùng thái thịt, lưỡi sắc.

Thấy Tuấn miệng lẩm bẩm, có biểu hiện "ngáo đá", chị Oanh đề nghị rời đi hoặc "cần gì cứ lấy". Bất ngờ, Tuấn đứng bật dậy bật đèn ở các phòng tầng một nhưng không thấy ai nên chạy lên tầng 2.

"Trên tầng 2, hắn tiếp tục mở cửa các phòng và bật điện tìm kiếm gì đó. Khi mở cửa phòng có hai bé trai, Hắn bỏ đi và cuối cùng khống chế bé gái 9 tuổi, là cháu ruột tôi, đang ngủ một mình. Lúc đó, cả nhà đều như muốn rụng tim khi hắn bắt giữ cháu, kề dao vào cổ đe dọa", chị Oanh kể và cho hay cả gia đình đều đứng ra thương thuyết và định giải cứu song đều bất thành.

Tầng hai căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Phạm Dự

Ngay sau đó, các lực lượng công an gồm công an phường, cơ động, hình sự, giao thông, phòng cháy có mặt tại hiện trường. Chị Oanh và những người trong gia đình được yêu cầu ra khỏi nhà để tránh kích động nghi phạm.

Nhà chức trách cho hay mục đích hàng đầu là "bảo vệ tuyệt đối an toàn cho con tin" nên cảnh sát cùng chính quyền địa phương đã vận động Tuấn buông dao đầu hàng. Cảnh sát cũng chia thành nhiều mũi để sẵn sàng khống chế nhưng các phương án đều gặp khó khi Tuấn có biểu hiện ngáo đá, đưa ra nhiều yêu sách và dao luôn dí chặt dao vào cổ bé gái.

"Tuấn giữ chặt bé gái trên tầng hai rồi di chuyển sang mái tôn của các nhà bên cạnh nên rất khó tiếp cận. Bởi thế phải tính toán các phương án phù hợp để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, sau đó mới bắt", đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay.

Khi trời sáng, thấy đông người tụ tập, Tuấn bị kích động nên hét lớn, lôi bé gái hết chỗ này đến chỗ khác, kéo sang mái nhà bên cạnh. Bé gái có lúc bỏ chạy song bị hắn liền rượt đuổi trên mái nhà, túm cổ áo lôi lại. Một số thời điểm, nạn nhân thấm mệt nên nằm bệt trên tường gạch.

Sau hơn bốn tiếng thuyết phục, 8h ngày 27/3, nhằm đánh lạc hướng, cảnh sát đồng ý với yêu cầu của Tuấn là chuẩn bị tiền và một xe máy để hắn bỏ trốn. Giám đốc, Phó giám đốc Công an tỉnh cùng nhiều lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cũng có mặt.

Tuấn cầm con dao bầu khống chế con tin trên mái nhà. Ảnh: Công an

Thấy xe máy dựng ở hè đường, cắm sẵn chìa khóa, Tuấn bước chậm tiến lại gần. Trong khoảnh khắc Tuấn mất cảnh giác, con dao không còn kề ở cổ bé gái, các cảnh sát lao tới khống chế, vặn tay hắn ra sau, sập còng số 8. Bé gái được giải cứu an toàn.

Chiều 28/3, sức khỏe bé gái đã ổn định song tinh thần nhiều lúc vẫn hoảng sợ. Sau khi bố mẹ ly hôn và có cuộc sống riêng, bé hiện ở với ông nội và bác ruột.

Theo công an, Tuấn, 42 tuổi, quê ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 tiền án về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Tuấn khai trước khi gây ra hàng loạt vụ việc trên đã sử dụng ma túy ở nhà.

Đường gây án của kẻ khống chế bé gái làm con tin Đường gây án của kẻ cầm dao khống chế bé gái.

Phạm Dự