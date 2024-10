Cuộc ‘lột xác’ của Toyota Land Cruiser Prado 2024

Thiết kế của Prado mới lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển của chiếc J60 từ những năm 1980, do đó kiểu dáng bo tròn được loại bỏ, thay thế bằng hình hộp, tạo cảm giác ổn định, mạnh mẽ. Phần đầu xe trang bị cụm pha LED, có thích ứng tự động. Mặt ca-lăng với các nan dọc to bản được giữ lại từ thế hệ trước, đi kèm camera và logo có radar ẩn cho gói an toàn Toyota Safety Sense. Cản trước có tấm bảo vệ gầm bằng sắt, đồng thời giúp xe có góc tới 31 độ.

Cách tạo hình mới giúp Prado cá tính hơn hẳn, từng bước nâng giá trị ở cả phần "nhìn" chứ không chỉ tập trung thiên về vận hành như trước.