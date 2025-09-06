Cuộc khủng hoảng tình dục của người Mỹ

Jenna, 25 tuổi, trải qua nhiều buổi hẹn hò lãng mạn với bạn trai nhưng cô kiên quyết từ chối quan hệ tình dục.

Cô gái làm việc trong ngành công nghệ ở San Francisco thừa nhận bạn trai là người lịch lãm, vui tính và hấp dẫn. Chuyện yêu đương của họ suôn sẻ nhưng Jenna cho rằng mình quá lười để làm "chuyện ấy".

"Tôi rất mệt mỏi vào cuối ngày", cô nói.

Jenna không ác cảm với tình dục. Cô muốn để dành năng lượng cho sự nghiệp. Sau một ngày dài làm việc, cô thích nằm thư giãn trên giường, xem phim, chơi game và chăm sóc bản thân.

Khảo sát của Viện Nghiên cứu Gia đình (IFS) cho thấy tỷ lệ người Mỹ quan hệ tình dục hàng tuần chỉ còn 37%, mức thấp kỷ lục. Năm 1990, tỷ lệ này là 55%. Tỷ lệ sinh dự kiến trung bình 1,6 trẻ mỗi phụ nữ trong ba thập kỷ tới, thấp hơn mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định.

Khảo sát năm 2022 của Viện Kinsey và Lovehoney, khoảng 25% người trưởng thành Gen Z chưa từng quan hệ tình dục. Với nam giới, tỷ lệ này là 30%.

IFS cho biết từ năm 2000 đến nay, số người Mỹ quan hệ tình dục giảm liên tục. Giáo sư Nicholas H. Wolfinger, Đại học Utah, nhận định yếu tố lớn nhất dự báo quan hệ tình dục là phải sống cùng ai đó. Giai đoạn 2014-2024, tỷ lệ người trẻ 18–29 tuổi sống cùng bạn đời (kể cả chưa kết hôn) giảm từ 42% xuống 32% theo khảo sát Society. Số người không quan hệ tình dục năm ngoái tăng gấp đôi, từ 12% lên 24%.

Mike và Emily, đã kết hôn 8 năm và có hai con nhỏ, sống trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô với lịch trình dày đặc từ sáng đến tối. Mike làm việc tại một công ty công nghệ, Emily là giáo viên. Sau khi tan sở, họ đưa đón con, chuẩn bị bữa tối, giúp con làm bài tập và đưa con đi ngủ.

Khi bọn trẻ ngủ lúc 9h30 tối, họ quá mệt để nghĩ đến bất cứ việc gì khác ngoài xem phim và đi ngủ. "Tình dục là một thứ xa xỉ, chúng tôi không đủ năng lượng cho chúng", Mike nói.

Emily cho biết có những đêm cô chỉ muốn yên lặng một mình, không nói chuyện, không chạm vào ai. Họ yêu nhau, nhưng tình dục không còn là ưu tiên, giấc ngủ quan trọng hơn.

Mark Regnerus, giáo sư ngành Xã hội học, Đại học Texas tại Austin, cho rằng ở phương Tây, nhiều người thay thời gian từng dành cho nhau bằng các thói quen kỹ thuật số, ảnh hưởng đến các hoạt động buổi tối như hẹn hò hay chăm sóc bạn đời.

Điện thoại thông minh tạo nội dung mới, dần thay thế con người xung quanh, trở thành một dạng kiểm soát sinh sản không chủ ý, dẫn đến sống cô đơn nhiều hơn.

Không ai biết chính xác lý do người Mỹ ít quan hệ tình dục hơn, mức testosterone đã giảm nhiều năm, mọi người có thể quá bận với điện thoại, một số người lớn tuổi bỏ thói quen hẹn hò và quan hệ tình dục trong thời Covid-19, quen sống độc thân và tiết chế.

"Chúng ta trở nên nhàm chán với nhau, điều này làm tăng nguy cơ bị dẫn dắt bởi các thiết bị điện tử, xa rời con người và những người từng tin tưởng, hướng tới một thế giới tách rời", ông nói.

