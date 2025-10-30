Cuộc hôn nhân 'thực dụng' cứu hai mạng người

Trung QuốcWang và Yu đến với nhau không vì tình yêu mà vì cơ hội sống, nhưng chính "cuộc hôn nhân thực dụng" này lại cứu rỗi cả hai khỏi án tử.

Năm 2011, cô Wang Xiao, 23 tuổi, ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Bác sĩ cho biết cô cần ghép thận nếu không khó sống qua một năm. Gia đình không có người hiến tạng phù hợp, người chị gái sẵn lòng thì bị anh rể ngăn cản quyết liệt.

Tuyệt vọng, Wang nảy ra ý tưởng đăng tin tìm một bệnh nhân nan y khác sẵn sàng kết hôn và hiến thận sau khi qua đời. "Sau khi cưới, tôi sẽ chăm sóc anh tốt nhất có thể. Xin hãy tha thứ, tôi chỉ muốn được sống", cô viết.

Không ai chỉ trích cô. Ngược lại, họ gửi lời động viên, chia sẻ và giúp cô lan truyền thông điệp ấy. Ba ngày sau, một người có nickname "Heart Toward the Sun" (trái tim hướng về mặt trời) nhắn tin: "Cô không phải đang đùa đấy chứ?".

Người đó là Yu Jianping, 27 tuổi, bị bệnh bạch cầu tái phát, đã mất mẹ vì bệnh tật còn bạn gái bỏ đi. Yu đồng ý hiến thận với điều kiện: "Sau khi tôi qua đời, xin cô hãy chăm sóc cha tôi thay tôi".

Wang Xiao và Yu Jianping trong ngày cưới năm 2015. Ảnh: QQ

Họ gặp nhau cuối tháng 6/2013 và đăng ký kết hôn một tháng sau đó. Bản thỏa thuận của họ có ba điều: không sống chung, không công khai và Wang sẽ chăm sóc cha Yu suốt đời nếu ca ghép thận thành công.

Dù khởi đầu là "hôn nhân vì sự sống", cả hai dần gắn bó. Họ gọi nhau là "vợ", "chồng" và tình cảm nảy nở tự nhiên. Khi bệnh của Wang trở nặng, Yu đã đến bệnh viện, nắm tay cô hứa: "Em sẽ ổn thôi". Anh ở lại chăm sóc, giúp sức khỏe cô dần cải thiện.

Sau Tết 2014, đến lượt anh Yu tái phát bệnh nặng và bỏ điều trị vì "sợ liên lụy". Wang vội chạy đến bệnh viện, òa khóc: "Nếu anh chết, em cũng chẳng sống nổi".

Từ đó, cả hai cùng chiến đấu. Wang chuyển đến cùng bệnh viện để tiện chăm sóc chồng. Cô làm hoa bất tử thủ công bán ở quảng trường để kiếm tiền lo chi phí ghép tủy cho Yu. Sau hai tháng, cô quyên góp được 300.000 tệ, phần còn lại được gia đình, bạn bè hỗ trợ.

Tháng 4/2014, Yu trải qua ca ghép tủy lần hai. Hai tháng sau, anh xuất viện.

Khi sức khỏe Yu ổn định và anh dự định hiến thận cho vợ như thỏa thuận, một điều bất ngờ xảy ra. Sức khỏe của Wang cũng cải thiện rõ rệt, số lần lọc máu giảm từ hai lần mỗi tuần xuống còn một lần mỗi tháng. Bác sĩ kết luận cô có thể không cần ghép thận nữa.

Tháng 2/2015, cặp đôi tổ chức đám cưới để kỷ niệm tình yêu và sự hồi phục. Hiện họ sống bình yên, cùng kinh doanh một tiệm hoa ở Tây An. Câu chuyện của họ đã được chuyển thể thành phim Viva La Vida, ra rạp năm 2024, thu về 276 triệu tệ (38 triệu USD).

Bảo Nhiên (Theo QQ/SCMP)