Cuộc hôn nhân không viên mãn của thiếu phụ bị chồng sát hại

Thanh HóaNgày tòa án hẹn đến hoà giải do Ngọc Anh có đơn ly hôn cũng là hôm cô bị chồng sát hại cùng cháu trai hai tuổi.

Chiều 30/12, người dân khu phố Thanh Cao và Hồng Phong 1, phường Ngọc Sơn cho hay chưa bao giờ vùng quê nghèo nơi đây xảy ra vụ thảm án rúng động như hôm nay. Trong ngôi nhà nhỏ hai gian nằm sâu trong ngõ quanh co, bà Nguyễn Thị Nga, 48 tuổi, mẹ Ngọc Anh, cùng lúc mất đi hai người thân nên suy sụp tinh thần, gào khóc đến khản giọng.

Hiện trường vụ thảm án do Khánh gây án. Ảnh: Lê Hoàng

Bà Nga có cuộc sống hôn nhân không may mắn, kinh tế khó khăn; Ngọc Anh là con thứ hai. Năm 2019, khi mới học xong lớp 8, Ngọc Anh lập gia đình với Dương Văn Khánh ở xóm kế bên.

Ngọc Anh sống cùng gia đình chồng, cách nhà mẹ ruột chỉ gần một km. Đôi vợ chồng trẻ không có việc làm ổn định, sinh hoạt phụ thuộc vào đồng áng, vườn tược. Cùng năm, Ngọc Anh sinh con trai đầu lòng khiến kinh tế càng thêm eo hẹp.

Gần đây, Khánh mới xin đi làm công nhân trong xưởng sản xuất gỗ dăm cho một nhà máy ở Khu kinh tế Nghi Sơn, vợ làm phụ bếp cho cơ sở mầm non tư thục.

Theo bà Nga, cuộc hôn nhân của con gái không mấy hạnh phúc, hay cãi vã, chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn kinh tế. Gia đình không rõ cặp vợ chồng trẻ sống ly thân từ khi nào, song khoảng 10 ngày trước, Ngọc Anh nộp đơn ly hôn dù chồng một mực không đồng ý.

Khánh muốn hàn gắn và từng nhiều lần đe doạ "nếu ra toà sẽ giết cả nhà vợ". Ba ngày trước, Ngọc Anh dọn về nhà mẹ đẻ ở khiến Khánh càng thêm thù tức.

"Quá rùng rợn, không ai nghĩ Khánh sẽ ra tay tàn độc như vậy", ông Lê Đình Việt, Trưởng thôn Thanh Cao, nói. Ông cho hay, hôm nay cũng đúng ngày toà án mời vợ chồng Khánh đến trụ sở để hoà giải. Tuy nhiên, buổi làm việc chưa diễn ra như dự kiến thì tang tóc ập đến.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h45 ngày 30/12, Khánh đi xe máy, cầm con dao phay lớn tìm đến nhà anh vợ ở phố Nam Tiến với ý định giết người. Tại đây, Khánh đâm chém loạn xạ khiến cháu trai hai tuổi tử vong. Mẹ bé trai cũng bị trọng thương, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nghi can trong cơn điên loạn tiếp tục đến nhà bà Nga tấn công vợ. Ngọc Anh thiệt mạng do trúng nhiều nhát dao. Lúc Khánh xuống tay với vợ, bà Nga không có nhà.

Sau gây án, Khánh trở về nhà đưa ví và dặn dò người cha vài chuyện riêng tư. Anh ta sau đó đi xe máy gần 20 km đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực, ở phường Đào Duy Từ với ý định tự sát. Theo bác sĩ Dương Tất Linh, Giám đốc bệnh viện, Khánh trong bộ dạng áo quần sộc xệch dính đầy máu đã đi thang máy lên tầng 7 gieo mình xuống đất, chết tại chỗ.

Theo chính quyền địa phương, nghi can được đánh giá là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự, sống kín tiếng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để điều tra theo quy định.

Ông Lê Đình Phương, Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn, cho biết chiều cùng ngày, chính quyền phường đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố hỗ trợ gia đình lo tang ma cho hai nạn nhân. Trước mắt, UBND phường trích ngân sách ủng hộ mỗi người 25 triệu đồng (riêng Khánh không được hỗ trợ do là nghi can gây thảm án).

Lê Hoàng