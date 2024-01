Cuộc hỗn chiến của 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc

Kiên GiangNguyễn Văn Thái, tức Thái Bus, nhận bảo kê đất tranh chấp nên tập hợp nhiều băng giang hồ gây ra vụ nổ súng khiến 2 người chết, 6 người bị thương, theo cáo trạng.

Thái Bus, 36 tuổi, và gần 70 giang hồ khác bị TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử về tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng, Che giấu tội phạm; Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, sáng 22/1.

Đây là vụ án gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2022. Công an tỉnh Kiên Giang sau đó đã mở nhiều đợt truy quét tội phạm, bắt thêm hàng loạt băng nhóm xã hội đen ở Phú Quốc.

50 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc bị truy tố tội Giết người Camera an ninh ghi lại cảnh nổ súng ngày 27/10/2022. Video: Người dân cung cấp

Theo cáo trạng, thửa đất tranh chấp rộng 2,2 ha tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, do ông Ngụy Văn Khiếu, khai phá, canh tác. Ông này bán cho Khúc Văn Đoài (có "máu mặt" ở địa phương) giá 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đoài chỉ thanh toán 1,1 tỷ đồng thì không trả tiếp; lấy đất phân lô, bán cho nhiều người xây nhà trong đó có Nguyễn Văn Trường (thuộc nhóm giang hồ Nông Trường).

Ông Khiếu không đòi được tiền, nhờ Nguyễn Thị Bích Chi, Nguyễn Văn Tuấn, Đỗ Thị Ánh Hường (luật sư) giải quyết với thù lao ứng trước 250 triệu đồng và 50% giá trị đất khi xong việc. Theo kế hoạch, Hường sẽ làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ thửa đất cho ông Khiếu, trong đó bắt buộc phải đo đạc, xác định vị trí.

Khi Hường và Chi đưa người đến đo đạc thì bị Đoài, Trường ngăn cản. Họ nhờ nhóm Thái Bus bảo kê, rào đất, cắt cử người canh giữ đến khi đo đạc và làm xong giấy tờ.

Huy động giang hồ thực hiện 'hợp đồng bảo kê'

Cơ quan điều tra cáo buộc, Thái sau khi chốt giá "kèo làm đất" 4 tỷ đồng đã rủ thêm Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lương, Bùi Đức Ngọc, Đoàn Thiên Long, Nguyễn Văn Quá (chuyên tập trung giang hồ để bảo kê giành đất, giữ đất cho các bên tranh chấp) và một số băng nhóm khác tham gia. Tất cả thống nhất sẽ tập hợp đàn em tại nhà đại ca Bùi Minh Trung, tức Trung Cà Mau.

Sau khi thám thính địa hình, nhóm Thái nhận thấy thửa đất nằm trong đường cùng, nếu bị chặn đánh sẽ "có vào không có ra". Hơn nữa, dù có vẽ được sơ đồ đất thì việc rào đất, canh giữ cũng không ai làm được vì đây là địa bàn của nhóm Nông Trường.

Trung Cà Mau ra lệnh "cứ cho anh em vào", nhóm đối thủ sẽ phải gọi cho ông ta để thương lượng, đàm phán. Trước khi cả nhóm giải tán, đại ca Trung dùng điện thoại quay nhiều cảnh của "cuộc họp".

Từ trái qua: Bùi Đức Ngọc, Việt, Nguyễn Văn Thái và Đoàn Thiên Long khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa 27/10/2022, hơn 50 giang hồ, đi 12 ôtô (7 chỗ và 16 chỗ) mang theo mã tấu, 3 khẩu súng... đến thửa đất tranh chấp. Ba xe dẫn đầu xông vào khu đất trong khi những người còn lại chia thành hai nhóm mai phục vòng ngoài, sẵn sàng ập vào tiếp ứng, chặn quân chi viện của đối phương và cảnh giới khi có công an. Một vài đàn em cũng được giao nhiệm vụ thám thính tại trụ sở Công an TP Phú Quốc và công an xã, nếu cảnh sát xuất quân đến hiện trường sẽ báo cho đồng bọn "rút".

Ngoài ra, do đông người, nhiều xe dễ bị nhầm lẫn, nhóm này thống nhất đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, găng tay và mua hoa cúc vàng cắm trước đầu ôtô để nhận dạng.

Hay tin có người vào đo đất, Đoài lái xe về đậu chắn trước đầu xe nhóm Thái. Trường cũng huy động 20 đàn em về tiếp ứng. Hai bên xảy ra tranh cãi.

Đúng như kế hoạch, Đoài sau đó gọi Trung Cà Mau thương lượng, thống nhất chiều cùng ngày hai bên mang giấy tờ ra giải quyết.

Khi nhóm Thái chuẩn bị rút quân, Trường cảnh cáo: "Lần đầu tao bỏ qua, lần sau đến đo kiểu này coi chừng không có đường về". Lúc ra ngoài, nhóm Thái thấy ôtô của Đoài chắn đường nên xuống đẩy xe ra, lập tức bị nhóm Đoài và Trường cầm gạch tấn công. Thái gọi cho các nhóm bên ngoài vào hỗ trợ.

Lúc này, Nguyễn Văn Quá cầm súng chạy vào hỏi "chơi chưa? chơi chưa?" rồi bắn nhiều phát để thị uy. Tiếng súng đánh động những đàn em cảnh giới bên ngoài, đồng loạt hơn 50 người ập vào tấn công nhóm của Đoài, Trường gây náo loạn cả khu vực.

Trong lúc truy đuổi, Đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn nhiều phát vào nhóm đối phương khiến Phan Trọng Hải, 24 tuổi và Nguyễn Anh Thư, 26 tuổi, tử vong; Trường và 5 người khác bị thương.

Khi đối thủ rút vào nhà trốn, nhóm Thái rời khỏi hiện trường, bị công an chặn bắt. Đoàn Thiên Long, Quá và hai đồng phạm khác bỏ trốn, được 6 người giúp sức, nhưng không thoát.

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Dương Đông

VKS truy tố 50 người trong nhóm Thái Bus về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất là tử hình. Trong đó, Thái Bus, Trung Cà Mau, Đoàn Thiên Long, Lương, Ngọc, Quá và 2 đồng phạm khác có vai trò cầm đầu; những người còn lại có vai trò giúp sức.

13 người trong nhóm Nông Trường (không có Đoài) bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, mức hình phạt cao nhất 7 năm tù. Riêng Hường, Chi, Tuấn, Khiếu, Đoài bị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, nếu đủ bằng chứng phạm tội sẽ xử lý sau.

Khoảng 30 người có mặt tại "cuộc họp" mà Trung quay video, cũng như bị nhận dạng có mặt tại hiện trường vụ nổ súng, nhưng các bị cáo "chỉ biết biệt danh giang hồ, không rõ nhân thân, lai lịch" nên công an chưa tìm thấy, tiếp tục truy bắt.

Năm 2023, công an bắt người cầm đầu nhóm Nông trường là Nguyễn Phi Vũ, tức Vũ Công, cùng hàng loạt đàn em; đại ca Cọp Bãi Bổn - Văn Thế Sự; giang hồ Ông Minh Phụng... Những người này bị điều tra ở các vụ án khác.

Ngọc Tài