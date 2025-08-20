Cuộc hỗn chiến của 30 quái xế, bắn nhầm người vô can ở Hà Nội

Trong quá trình đi tìm đối thủ để đánh nhau, 30 quái xế ném vỏ chai bia, mài thanh đao xuống đường tạo tia lửa, nổ súng bắn trọng thương người đi đường.

Đỗ Anh Đạt và Phạm Văn Dũng, cùng 23 tuổi, trú Hà Nội, vừa bị VKSND Hà Nội ra cáo trạng truy tố về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Hai "quái xế" này liên quan đến vụ mang hung khí, náo loạn phố phường bắn trọng thương người đi đường, hồi tháng 9/2023.

25 đồng phạm đã bị xét xử trước đó. Riêng Đạt và Dũng bỏ trốn, lần lượt bị bắt vào tháng 12/2024 và tháng 5 vừa qua.

VKS xác định, đầu năm 2023, Đạt tham gia nhóm "Trẻ 7.0" trên Facebook, do Tuấn, một thiếu niên 16 tuổi lập, chuyên tập hợp khoảng 40 trẻ trâu khác, thường xuyên rủ nhau ăn uống hoặc tụ tập đi đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn với các nhóm đối thủ.

Tháng 9/2023, "thủ lĩnh" 16 tuổi nhắn tin cãi chửi nhau với một người sử dụng tài khoản Facebook tên "Na Tra" (chưa rõ nhân thân) rồi nhắn tin thách thức, hẹn đánh nhau tại khu vực đường Giải Phóng vào tối 21/9/2023.

Các thanh thiếu niên giao nộp hung khí, làm việc với cơ quan điều tra sau khi gây án. Ảnh: Công an cung cấp

"Thủ lĩnh" Tuấn nhắn tin lên nhóm "Trẻ 7.0" với nội dung: "Hôm nay ai rảnh thì giúp tôi đi việc vụ Na Tra". Các thành viên trong nhóm đã hưởng ứng, trong đó có bị cáo Dũng, Đạt.

Nhóm thiếu niên chuẩn bị 2 két vỏ chai bia, súng săn, thanh đao, tuýp sắt, để cùng đi "cháy phố". 22 người hội quân lúc 23h đêm 21/9/2023, chia nhau hung khí rồi chở nhau bằng xe máy đi tìm "Na Tra" để đánh. Do không xác định được chính xác "Na Tra" đang ở đâu nên nhóm đi ra đường Giải Phóng, hướng ra đường Trường Chinh.

Quá trình di chuyển, nhóm quái xế vừa đi vừa hò hét, bấm còi, lạng lách, đánh võng, ném vỏ chai xuống đường. Bị cáo Dũng mài thanh đao xuống đất để thị uy, gây mất trật tự trên các tuyến phố mà nhóm thanh niên phóng qua, VKS cáo buộc.

Hành hung vô cớ người đi đường

Theo cáo trạng, đến 0h15 ngày 22/9/2023, vẫn chưa tìm thấy "Na Tra". Đạt thống nhất với cả nhóm cứ thấy thanh niên nào đi trên đường, không đội mũ bảo hiểm, xe máy không đeo biển kiểm soát, nghi ngờ giống "Na Tra" sẽ xông vào tấn công.

Cả nhóm hưởng ứng và tiếp tục điều khiển xe máy về phía đường Ngã Tư Sở, rồi rẽ vào đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn quận Thanh Xuân (cũ).

Trên đường, họ thấy một xe máy chở hai thanh niên không quen biết đi ngược chiều. Dù không quen biết, nhóm của Tuấn áp sát xe, dùng chai bia ném trúng mặt làm người lái bị thương, gãy răng, chấn thương hàm, mặt.

22 quái xế tiếp tục hò hét, ném vỏ chai bia xuống đường rồi phóng xe theo hướng ngã tư Nhổn. Tại đây, họ thấy 3 thanh niên đi xe máy ngược chiều, lại dùng vỏ chai bia tấn công.

Sau đó, cả nhóm di chuyển đến khu vực Mỹ Đình. Lúc này, nhóm chỉ còn 15 người đi trên 7 xe máy đến khu vực gần Ngã Tư Sở thì gặp và mâu thuẫn với "nhóm Chương Mỹ" với 10 quái xế chở nhau trên 4 xe máy.

Khẩu súng săn gây trọng thương người vô can, bị tịch thu trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm "Chương Mỹ" trước đó cũng bàn nhau chuẩn bị hung khí, vỏ chai bia và dao, phóng trên các tuyến đường, gây gổ đánh nhau với nhóm khác. Quá trình nhóm "Trẻ 7.0" và nhóm "Chương Mỹ" đụng độ, xảy ra mâu thuẫn đã truy đuổi, tấn công nhau bằng vỏ chai bia, súng săn.

Thấy một nam thanh niên đi xe máy cùng chiều, tưởng anh này là người của nhóm "Chương Mỹ", một người trong nhóm "Trẻ 7.0" là Việt Hoàng đã cầm súng săn, bắn một phát trúng lưng.

Nạn nhân bị thương nên loạng choạng dừng lại bên đường rồi gục xuống. Không đuổi kịp nhóm "Chương Mỹ", sau một đêm gây náo loạn, rạng sáng hôm sau, cả 2 nhóm giải tán ra về.

Nạn nhân bị vết thương thấu ngực, bị tổn hại 44% sức khỏe.

Một số thiếu niên còn lại, tham gia gây rối, hỗn chiến khi mới 14-15 tuổi, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục.

Hải Thư