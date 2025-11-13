Cuộc hồi sinh của bé gái sinh non 26 tuần, nặng gần 900 gram

AustraliaBé Beatrix chào đời với cân nặng 878 gram, bàn tay nhỏ đến mức lọt qua chiếc nhẫn của mẹ nhưng đã sống sót kỳ diệu sau 120 ngày nằm viện.

Beatrix con đầu lòng của vợ chồng Lucy và Nick Lambert ở Coffs Harbour, New South Wales. Bé sinh khi mới 26 tuần tuổi và nặng 878 gram.

Lucy cho biết thai kỳ của cô vốn đã trắc trở. Ở tuần 26, cô bắt đầu có cơn co thắt dữ dội và được bác sĩ xác nhận chuyển dạ sớm. Sản phụ được chuyển khẩn cấp từ bệnh viện địa phương đến Sydney, nơi có đơn vị chăm sóc tích cực sơ sinh (NICU).

"Con bé chào đời, được bọc trong túi nhựa và chuyển đi, trông tím tái và rất nhỏ", Lucy nhớ lại.

Bức ảnh bàn tay của bé Beatrix lột vừa nhẫn cưới của mẹ. Ảnh: AU News

Beatrix được chẩn đoán mắc chứng bại não nặng, bệnh phổi mãn tính, suy giảm thị giác và khó nuốt. Trong 120 ngày ở NICU, bé phải đối mặt với nhiễm trùng, xuất huyết não nhẹ và trải qua ba ca phẫu thuật.

Trong thời gian này, một y tá đã chụp bức ảnh bàn tay bé xíu của Beatrix lọt thỏm trong chiếc nhẫn của mẹ. Lucy mô tả đây là "khoảnh khắc tượng trưng cho sự sống mong manh".

Bức ảnh sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền, trở thành biểu tượng hy vọng. Một quỹ GoFundMe "Help Support Beautiful Beatrix" được lập để hỗ trợ chi phí chăm sóc cho Beatrix đã nhận được 60.000 USD từ các nhà tài trợ khắp thế giới. Nhiều người ủng hộ nói muốn góp chút tài chính để giúp "nhà vô địch nhỏ" tiếp tục chiến đấu.

Gia đình Coffs Harbour, bang New South Wales, Australia, tháng 10/2025. Ảnh: AU news

Sau gần 6 tháng nằm viện, Beatrix được về nhà. Hiện tại, bé đã 23 tháng tuổi, nặng hơn 10 kg và đang tập đi, tập nói.

Dù vẫn phải chăm sóc con 24/7, ảnh hưởng đến thu nhập gia đình, vợ chồng Lucy rất vui mừng trước sự tiến triển của bé. "Có những lúc chúng tôi nghĩ con sẽ không qua khỏi, nhưng mỗi lần như vậy, con bé lại chiến đấu mạnh mẽ", Lucy nói.

