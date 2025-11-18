Cuộc hội ngộ của những 'chiến binh nhí sinh non'

Gần 50 trẻ sinh non cùng gia đình trở lại Vinmec Times City, gặp gỡ đội ngũ y bác sĩ đã chăm sóc các em từ những ngày đầu đời nhân sự kiện "Ngày hội trẻ sinh non".

Ngày hội sinh non do Vinmec tổ chức tại tầng 7, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, hưởng ứng ngày thế giới vì trẻ sinh non 17/11. Tại sự kiện, gần 50 em bé sinh non cùng cha mẹ đã trở lại "ngôi nhà đầu tiên" để cùng gặp lại các bác sĩ, điều dưỡng - những người bên các con từ ngày còn trong lồng ấp.

Những chồi non vươn lên giữa lằn ranh sinh tử

Trong số các hành trình hồi sinh kỳ diệu, câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Xuân Tuyển khiến nhiều người xúc động. 7 năm trước, hai bé Hà Vi và Hà Châu chào đời ở tuần thứ 24, nặng chỉ 600 và 650 gram. Hơi thở yếu, nhịp tim chậm, hy vọng sống mong manh. Sau nhiều ngày thở máy và điều trị tích cực, một trong hai bé phát hiện ống động mạch lớn, cần can thiệp ngoại khoa.

Bé Hà Vi bên cạnh bố trong ngày trở về Vinmec. Ảnh: Vinmec

Ca mổ được thực hiện thành công dưới sự tham gia của GS.TS.BS Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec. Sau phẫu thuật, bé tiếp tục hồi sức tích cực và dần cai máy thở.

Anh Tuyển chia sẻ: "Nhìn các con nhỏ bé, tôi không dám hy vọng nhiều, nhưng thật kỳ diệu, các con đã vượt qua. Hành trình ấy đến nay là một phép màu".

Hà Vi hiện khỏe mạnh như bao bạn nhỏ khác, trở thành minh chứng cho nghị lực phi thường của những trẻ sinh non. Không chỉ Hà Vi và Hà Châu, câu chuyện của cặp song sinh Mít (1,4 kg) và Na (1,7 kg) sinh non 33 tuần cũng khiến nhiều người xúc động. Hai bé gửi thư tay cảm ơn các bác sĩ và điều dưỡng, gọi họ là "người hùng thầm lặng" vì đã đồng hành chăm sóc từng nhịp tim, hơi thở và động viên gia đình vượt qua những giờ phút khó khăn.

Các bé tham gia hoạt động tại Ngày hội trẻ sinh non. Ảnh: Vinmec

Ngày hội không chỉ tri ân đội ngũ y tế, mà còn là dịp cha mẹ nhìn lại hành trình kỳ diệu của con. Những hình ảnh em bé trong lồng NICU, bàn tay nhỏ xíu được nâng niu hay ánh mắt hồi hộp của bố mẹ ngày nào... đều khiến người tham dự xúc động.

Trong khuôn khổ ngày hội, các bác sĩ đã thăm khám tổng quát, cân đo, đánh giá thể chất cho các bé sinh non từng điều trị tại khoa Sơ sinh dựa theo thang đánh giá phát triển Denver II. Bên cạnh đó, các bé còn được tham gia hoạt động vui chơi, viết lời chúc trên "Cây ánh sáng" và nhận quà.

"Trước ngày hội, chúng tôi hồi hộp như chờ người thân trở về sau thời gian xa cách. Mối quan hệ giữa các bác sĩ và các bé không chỉ là bác sĩ - bệnh nhân mà như người thân trong gia đình", BS Mai Kiều Anh nhấn mạnh. "Hôm nay, nhìn các con vui chơi, phát triển bình thường, niềm vui và tự hào thật khó diễn tả".

Chuẩn mực trong chăm sóc y khoa

Khoa Sơ sinh Vinmec Times City đã tiếp nhận 32.162 trẻ, trong đó 1.230 trẻ sinh non, với tỷ lệ cứu sống 97,54%. Thành công này dựa trên phối hợp giữa các chuyên khoa Sản - Nhi - Sơ sinh, kỹ thuật chính xác...

Vinmec hiện là một trong những đơn vị đi đầu trong chăm sóc trẻ sinh non, đặc biệt trẻ sinh cực non, với tỷ lệ biến chứng nặng thấp. Năng lực này nhờ sự đồng bộ về công nghệ, trang thiết bị, phác đồ điều trị và mô hình chăm sóc cận kề một điều dưỡng - một trẻ. Mọi trẻ sinh non đều được theo dõi, can thiệp kịp thời, hạn chế biến chứng và tạo nền tảng cho phát triển.

Khi nhìn những em bé từng chỉ nhỏ bằng bàn tay giờ đây chạy nhảy, cười vang giữa hội trường, GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec cho biết ông cảm nhận sâu sắc giá trị của hành trình mà Vinmec đang theo đuổi. Mỗi sự sống được gìn giữ là kết tinh của kiến thức, sự kiên định và tình yêu thương không giới hạn. "Chính các con - những chiến binh bé nhỏ là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục nâng tầm y học Việt Nam, để những phép màu được viết nên mỗi ngày", GS Trần Trung Dũng nói.

Thế Đan