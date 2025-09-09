Cuộc hẹn định mệnh với 'sugar baby' trên du thuyền của giám đốc Google

MỹHẹn gặp cô người mẫu gợi cảm qua trang web hẹn hò giữa sugar baby và sugar daddy, giám đốc Forrest Hayes không ngờ phải trả giá bằng mạng sống.

Forrest Hayes, 51 tuổi, là giám đốc điều hành của Google, sống trong ngôi nhà trị giá 3 triệu USD ở khu phố thượng lưu của Santa Cruz, California.

Để tránh áp lực công việc, Forrest thường nghỉ ngơi trên du thuyền dài 14 m tên "Escape" neo đậu tại Cảng Santa Cruz. Ông trang bị cho chiếc thuyền các thiết bị công nghệ đắt nhất hiện có - trị giá khoảng 200.000 USD, bao gồm hệ thống an ninh tinh vi được trang bị camera độ phân giải cao. Bên trong, Forrest không tiếc tiền đầu tư vào tiện nghi, như trần bọc da và ghế trị giá 8.000 USD.

Tối 22/11/2013, Forrest ở trên du thuyền và không về nhà đêm đó. Vợ con ông lo lắng gọi cho vị thuyền trưởng mà họ thuê. Khi lên thuyền kiểm tra, thuyền trưởng tìm thấy thi thể Forrest trong cabin chính và lập tức gọi 911.

7 phút cuối đời qua camera

Điều tra viên xem xét điện thoại di động của Forrest và có một khám phá đáng kinh ngạc: Ông có một hồ sơ cá nhân trên trang web hẹn hò "Seeking Arrangement".

Ban đầu, cảnh sát được thông báo rằng không có video từ camera quay cabin của thuyền, nhưng thực chất có một video đã được tải lên máy chủ đám mây. Phải mất ba tháng và có lệnh của tòa án, cảnh sát mới thu được đoạn video gây sốc này.

Cảnh sát chưa công bố video, nhưng mô tả chi tiết những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó giữa Forrest và một phụ nữ trẻ, tóc đen, quyến rũ, người đầy hình xăm rất đặc trưng. Họ cho biết đó là một bữa tiệc dành cho hai người, có cả ma túy.

Du thuyền dài 14 m tên "Escape" của Forrest Hayes. Ảnh: CBS

Theo cảnh sát, cặp đôi chào nhau bằng một cái ôm vội, trò chuyện, rồi người phụ nữ lấy ra heroin và các dụng cụ để chuẩn bị tiêm. Sau khi tự tiêm một liều, cô tiếp tục tiêm cho Forrest. Vị giám đốc trông có vẻ lo lắng, nhưng vẫn đồng ý.

Sau đó, gần như ngay lập tức, Forrest vật vã, đau đớn. Cô cố gắng vực ông dậy, vỗ nhẹ vào mặt, giữ đầu khi Forrest gục xuống ghế. Nhưng cô không gọi 911. Thay vào đó, đoạn video cho thấy cô đã cố xóa mọi bằng chứng chứng minh mình từng ở đó, như xóa dấu vân tay và dọn dẹp dụng cụ sử dụng ma túy, trong khi Forrest nằm gục trên sàn.

Người phụ nữ còn cầm ly rượu vang đi vòng quanh cabin, bước qua Forrest.

Đoạn video có cảnh Forrest nằm trên sàn cabin kéo dài bảy phút. Đó là thời gian mà nhân viên y tế có thể có mặt để cứu mạng ông.

Nhờ video, cảnh sát xác định người phụ nữ có hình xăm đặc biệt này trùng khớp với một tài khoản trên trang web hẹn hò mà Forrest sử dụng. Cô là Alix Tichelman, người mẫu 26 tuổi.

Trang web bí mật của Sugar Baby và Sugar Daddy

Vị giám đốc giàu có của Google đã tìm thấy cô mẫu trẻ trong một thế giới khá bí mật, nơi tên thật hiếm khi được sử dụng.

Alix và Forrest gặp nhau ở Las Vegas qua một trang web trực tuyến có trụ sở tại đây. Nhưng đó không phải là trang web hẹn hò thông thường.

Brandon Wade, 43 tuổi, triệu phú CEO của Seeking Arrangement, thành lập trang web này vào năm 2006, đến nay đã có gần bốn triệu thành viên trên toàn thế giới. Brandon giải thích rằng Seeking Arrangement là trang web hẹn hò với Sugar Daddy, kết nối đàn ông và phụ nữ trẻ muốn gặp gỡ những người giàu có. Nhưng anh ta phủ nhận đây là nơi sắp xếp các mối quan hệ tình dục vì tiền.

Cảnh sát Steve Clark, người phụ trách vụ án Forrest, không đồng tình: "Danh xưng của những người này là Sugar Baby và Sugar Daddy, ai cũng hiểu hàm ý đằng sau những từ ngữ đó".

Brandon tự hào rằng danh sách thành viên của trang web bao gồm cả nhân viên của các công ty hàng đầu trong danh sách Fortune 500, trong đó có Google. 40 % đàn ông tham gia web đã kết hôn, chịu chi từ 1.000 đến hơn 10.000 USD tiền quà cáp hàng tháng cho Sugar Baby.

Kế dụ nghi phạm sa lưới

Sau cái chết của Forrest, cảnh sát bắt đầu theo dõi Alix trên mạng. Khi cô ta đăng lên Facebook "dự định quay lại bang Georgia", cảnh sát quyết định đóng giả Sugar Daddy dụ cô ta xuất hiện để bắt giữ.

Một thám tử lập hồ sơ hẹn hò dưới danh tính khác, bịa ra toàn bộ câu chuyện về mình. Sau đó, đội điều tra đăng tải thông tin đó lên web và liên hệ với Alix thông qua Seeking Arrangement.

Với mật danh "Sebastian", thám tử này bắt đầu gửi email và nhắn tin cho Alix, hy vọng có thể gặp mặt. Cuối cùng, họ đã thuyết phục được Alix đến gặp để thỏa thuận về mại dâm và tiền.

Cảnh sát gửi vài trăm USD vào tài khoản ngân hàng của Alix với lời hứa trả thêm ít nhất 1.000 USD khi gặp mặt. Họ bị Alix chê keo kiệt, nói rằng nhiều khách hàng trả gấp đôi.

Tám tháng sau cái chết của Forrest, Alix lại xuất hiện ở hạt Santa Cruz, lần này tại một khu nghỉ dưỡng hẻo lánh. Một lần nữa, cô ta mang theo heroin trong túi, mong đợi gặp gỡ Sugar Daddy.

Khi cảnh sát xuất hiện, tự nhận là những người đã liên lạc trên mạng, Alix khóc và tỏ ra hoảng loạn. Cảnh sát bắt giữ Alix vì tội mại dâm và buộc tội cô trong cái chết của Forrest.

Bí mật đen tối của gái bán dâm

Chad Cornell, bạn trai của Alix, sốc khi biết tin cô bị bắt. Chỉ vài giờ trước khi Alix gặp Forrest vào đêm định mệnh đó, cô ở bên Chad.

"Hôm đó chúng tôi đi chơi, cô ấy kể rằng vài bạn học cũ đang ở Santa Cruz, có một chiếc du thuyền và cô ấy định đi chơi với họ. Tối đó, cô ấy đánh thức tôi dậy bằng một cuộc điện thoại, có vẻ rất hoảng loạn", Chad giải thích.

Alix kể bạn bè sử dụng heroin và các loại ma túy mạnh trên thuyền khiến cô cảm thấy khó chịu và phải rời đi. Chad nghe thấy Alix khóc sụt sùi, giọng buồn bã.

Tìm kiếm Alix trên Google, cảnh sát phát hiện tài khoản Twitter của cô ta là AKKennedyxx, tự giới thiệu là người mẫu, stylist, gái mại dâm, vũ công thoát y. Chad không hề biết bạn gái bán dâm, chỉ nghĩ cô là người mẫu đắt show, thường kiếm được 1.000 USD tiền thù lao.

Alix Tichelman. Ảnh: Diaz Digital Media

Qua điều tra, Alix gặp nhiều rắc rối ở tuổi thiếu niên, bị rối loạn ăn uống và nghiện ma túy, nhiều lần tự cắt tay. Ở tuổi 20, Alix bắt đầu làm việc tại các câu lạc bộ thoát y.

Tháng 9/2013, hôn phu của Alix là Dean Riopelle, 53 tuổi, chết vì dùng heroin quá liều. Chính cô gọi 911 sau khi phát hiện Dean bất tỉnh tại nhà riêng ở Bắc Atlanta.

Chuyện xảy ra chỉ hai tháng trước khi Alix ở cùng giám đốc điều hành Google khi ông qua đời. Cảnh sát ngạc nhiên vì có nhiều điểm tương đồng trong hai vụ việc.

Todd, một doanh nhân ở Atlanta, nhận là bạn thân của Alix, cho biết Dean từng nhiều lần giúp Alix cai nghiện nhưng không thành công. Vào 7/9/2013, chỉ 10 ngày trước khi tử vong vì sốc thuốc, Dean phát hiện Alix đăng bài quảng cáo dịch vụ mại dâm. Cô muốn kiếm tiền để thỏa mãn cơn nghiện.

"Cô ấy yêu Dean, muốn ở bên Dean, nhưng cô ấy có một bí mật đen tối sâu thẳm", Todd nói.

Dean vô cùng tức giận, đòi chuyển hết đồ đạc của Alix ra khỏi nhà ngay hôm sau. Alix sau đó khai với cảnh sát rằng đang ở trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng động như tiếng đổ vỡ. Cô chạy vào phòng ngủ và thấy Dean nằm trên sàn.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Dean đã sử dụng hỗn hợp heroin, thuốc giảm đau và rượu gây tử vong.

Ngày 30/10/2013, Alix rời đến California. Cô lập tức quảng cáo trên mạng và tìm được "khách sộp" chỉ trong vài ngày.

Ngày 2/11/2013, Alix kể với Todd rằng đã gặp được "anh chàng tuyệt vời", ngày mai cô sẽ lên thuyền và nhận được 400 đến 500 USD tiền mặt, cùng một tấm séc 2.000 USD. Todd khá chắc chắn rằng anh chàng trên thuyền mà Alix nhắc đến chính là Forrest.

Ba tuần sau, vào ngày định mệnh 22/11, Alix lại ở cùng Forrest trên du thuyền.

'Không phải kẻ giết người máu lạnh'

Alix đối mặt với án tù gần 20 năm với cáo buộc giết Forrest, cùng với tội tàng trữ ma túy và mại dâm.

Các luật sư bào chữa khẳng định cô không phải kẻ giết người máu lạnh, mọi chuyện chỉ là tai nạn khi hai người cùng sử dụng ma túy. Các luật sư cho biết Forrest đã rất háo hức tham gia đêm đó, còn dùng đèn pin điện thoại di động để chỉ cho Alix chỗ tiêm.

Tại phiên điều trần ngày 19/5/2015, trước sự chứng kiến của cha mẹ, Alix bất ngờ nhận tội ngộ sát. Thông qua luật sư, cô xin lỗi gia đình Forrest: "Đó là tai nạn, tôi đã hoảng loạn và tôi rất xin lỗi".

Alix bị kết án sáu năm tù, nhưng nếu trừ đi thời gian gần một năm ngồi tù chờ xét xử và được thẩm phán giảm án, cô có thể sẽ chỉ phải thụ án hơn hai năm.

Alix Tichelman trên tòa ngày 19/5/2015. Ảnh: CBS

Sau phiên điều trần, lại có một diễn biến bất ngờ khác. Công tố viên Rafael Vasquez cho biết gia đình Forrest nói không bao giờ muốn Alix bị buộc tội.

"Gia đình không muốn vụ án này được đưa ra xét xử, họ sẽ rất vui nếu vụ án bị hủy bỏ", Vasquez giải thích. Ông cho biết gia đình không muốn đoạn video quay trên thuyền của Forrest bị công khai để phải chịu sự soi mói, chế giễu.

Công tố viên đồng ý với luật sư bào chữa rằng Alix không hề vô tâm khi Forrest ngã quỵ. "Việc cô ấy cố gắng đánh thức ông ấy dậy, đấm vào ngực, tát vào mặt, cố nâng ông ấy lên, rồi giữ, ôm chặt cho thấy sự lo lắng rõ ràng. Bạn cũng có thể thấy cô ấy khóc, rồi hét lên để đánh thức ông ấy, điều đó chắc chắn không phù hợp với một người hành động với ý định giết người", Vasquez giải thích.

Nhưng công tố viên cho biết, tội của Alix là không thực hiện đủ nghĩa vụ cấp cứu. Cô là người duy nhất có thể giúp đỡ nhưng đã không làm, thay vào đó còn tự ý tiêu hủy bằng chứng và bỏ mặc nạn nhân chết ở đó.

Alix được thả khỏi tù vào năm 2017 và bị trục xuất về Canada.

Tuệ Anh (theo CBS)