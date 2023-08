Lật tẩy tội ác phi tang xác bệnh nhân dưới nền nhà của bác sĩ dỏm

MỹKhi Maria Cruz tắt thở trên bàn phẫu thuật thẩm mỹ, Dean Faiello, nam nhân viên triệt lông tự phong là bác sĩ, đã giấu thi thể cô trong valy, chôn dưới nền gara trong nhà.

Maria Cruz, chuyên viên phân tích tín dụng 35 tuổi, khiến đồng nghiệp lo lắng khi không đến làm việc vào ngày thứ hai, 14/4/2003. Cô không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi, không phản hồi khi đồng nghiệp đến nhà tìm. Gia đình hỏi thăm tung tích Maria khắp nơi nhưng vô ích. Họ trình báo cô mất tích vào ngày 18/4.

Maria là người gốc Philippines, tốt nghiệp Đại học Fordham loại xuất sắc và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Cô được nhận xét thông minh và có trách nhiệm, là minh chứng thành công của người nhập cư khi theo đuổi giấc mơ Mỹ.

Cảnh sát đến căn hộ của Maria ở khu phố Hell's Kitchen, Manhattan, thấy những tờ báo chất đống ngoài cửa. Đồ đạc trong nhà còn nguyên, không có dấu hiệu cho thấy Maria dự định rời đi.

Qua hệ thống giám sát của tòa chung cư, cảnh sát phát hiện cô ra khỏi nhà vào giữa buổi sáng 13/4, tham dự thánh lễ tại nhà thờ, sau đó ghé qua văn phòng lấy tài liệu cho cuộc họp quan trọng vào ngày hôm sau. Maria không trở về nhà hay liên lạc với bất kỳ ai sau đó.

Hồ sơ điện thoại di động và giao dịch thẻ ngân hàng cho thấy vào ngày 13/4, Maria rút 400 USD từ máy ATM tại cửa hàng bách hóa ở Manhattan. Camera an ninh tại điểm giao dịch cho thấy cô chỉ có một mình.

Cảnh sát dán áp phích tìm Maria và thẩm vấn người dân khắp khu phố nhưng không có manh mối. Phải đến sáu tháng sau, các điều tra viên mới nhận được hồ sơ e-mail của cô. Họ phát hiện vào ngày 13/4, Maria có cuộc hẹn với bác sĩ da liễu tên là Dean Faiello ở Manhattan. Dean yêu cầu cô mang theo 400 USD tiền mặt để anh ta mua thuốc tê lidocaine và ống tiêm.

Qua điều tra, Dean không phải là bác sĩ da liễu được chứng nhận, thậm chí còn có tiền án vì hành nghề y không có giấy phép.

Dean Faiello nói dối các bệnh nhân mình là bác sĩ dù chưa từng học y khoa. Ảnh: ABC News

Năm 1998, Dean thuê chung văn phòng với bác sĩ da liễu được cấp phép Laurie Polis. Bác sĩ Laurie cho biết Dean là thanh niên đồng tính công khai, có ngoại hình đẹp trai, to cao và khéo ăn nói. Anh ta từng làm việc tại spa, chuyên triệt lông bằng điện phân. Dean tỏ ra hứng thú với công việc triệt lông bằng laser và phẫu thuật thẩm mỹ của bác sĩ Laurie.

Vài tháng sau, Dean nói dối để dọn đi, sau đó mở spa y tế, đăng quảng cáo trên tạp chí ở New York, tự giới thiệu là "chuyên gia laser được chứng nhận". Anh ta đánh cắp một tập đơn thuốc và giả mạo chữ ký của bác sĩ Laurie để mua lượng lớn Stadol, loại thuốc gây mê mạnh và tác dụng nhanh tương tự morphine.

Tháng 1/1999, Dean bị kết tội giả mạo đơn thuốc, bị kết án ba năm quản chế và phải cai nghiện ma túy theo lệnh của tòa án.

Ngày 3/10/2002, sáu tháng trước khi Maria mất tích, Dean bị bắt vì tiếp tục thực hiện các dịch vụ da liễu thẩm mỹ tại căn hộ của một người bạn mà không có giấy phép. Tuy nhiên, anh ta được tại ngoại nhờ bạn trai nộp tiền bảo lãnh. Các điều tra viên tin rằng Maria đã đến gặp Dean để khám da liễu vào ngày 13/4/2003.

Tháng 6/2003, Dean không xuất hiện trong phiên tòa liên quan đến cáo buộc hành nghề y trái phép trước đó. Nhà chức trách phát hiện anh ta đã chạy trốn đến Costa Rica bằng thị thực du lịch ba tháng.

Lúc này, cảnh sát nhận được cuộc gọi bất ngờ từ bạn trai cũ của Dean là Greg Bach. Theo Greg, Dean từng cai nghiện ma túy thành công nhưng lại tái nghiện, nợ nần khắp nơi. Greg đã cho bạn trai vay khoảng 82.000 USD và phải nộp tiền bảo lãnh cho anh ta. Khi cố gắng lấy lại tiền, Greg hay tin Dean trốn sang Costa Rica.

Sau khi nói chuyện với các công tố viên về cáo buộc hình sự năm 2002 của Dean, Greg mới biết về vụ mất tích của Maria. Thông qua những người bạn chung, Greg nghe được rằng Dean điều trị cho một bệnh nhân nữ vào tháng 4/2003 - cùng thời điểm Maria biến mất - và gặp phải sự cố trong quá trình phẫu thuật. Bạn bè cho biết Dean hốt hoảng gọi cho họ nhờ giúp đỡ, họ khuyên anh ta đưa bệnh nhân đến bệnh viện hoặc gọi 911.

Dean sau đó gọi lại cho bạn để thông báo đã đưa bệnh nhân đi cấp cứu và mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Maria được chăm sóc y tế.

Greg chợt nhớ ra Dean từng lát xi măng cho gara tại ngôi nhà ở Newark, New Jersey của anh ta vào khoảng thời gian đó. Khi anh ta đào hố xuyên qua sàn, Greg ngửi thấy mùi kinh khủng bốc ra.

Ngày 18/2/2004, sau khi có lệnh khám xét, chó nghiệp vụ dẫn cảnh sát đến thẳng một điểm trên sàn gara. Sau khi khai quật, họ phát hiện chiếc vali chứa thi thể Maria được bọc nylon. Dean bị buộc tội giết người.

Cảnh sát New York truy tìm Dean ở Costa Rica, liên hệ với chính quyền Trung Mỹ để nhờ hỗ trợ và đăng tải ảnh nghi phạm trên các phương tiện truyền thông.

Một nhân viên bảo vệ tại khu nghỉ dưỡng ở tây bắc Costa Rica nhìn thấy ảnh Dean và lập tức trình báo anh ta đang sống trong khách sạn. Dean bị bắt ngày 26/2/2004.

Dean Faiello bị bắt ở Costa Rica năm 2004. Ảnh: Nypost

Trong khi bị giam giữ, anh ta thuê luật sư, ấp ủ kế hoạch khai thác kẽ hở không cho phép dẫn độ công dân Costa Rica trong thỏa thuận dẫn độ giữa hai nước. Luật sư của Dean tìm một cặp vợ chồng trẻ người Costa Rica nhận nuôi anh ta. Tuy nhiên cuối cùng, thẩm phán phán quyết Dean không thể được nhận làm con nuôi ở độ tuổi 40.

Sau một năm trì hoãn, Dean bị dẫn độ về Mỹ và bị tống giam với tội danh giết người cấp độ hai. Anh ta không nhận tội.

Ngày 25/7/2005, Dean đồng ý thỏa thuận nhận tội để đổi lấy các tội danh nhẹ hơn. Theo lời khai trước tòa, Maria liên lạc với Dean để điều trị vết đen trên lưỡi. Trong căn hộ ở Mahattan, Dean đảm bảo với cô rằng sẽ không có gì nguy hiểm, sau đó anh ta tiêm chất gây tê lidocaine vào lưỡi nạn nhân.

Theo bác sĩ Laurie, lidocaine có thể gây ngộ độc tim ở liều lượng nhất định nên cần phải rất cẩn trọng khi sử dụng, nhưng Dean không biết điều đó vì không phải là bác sĩ, anh ta cũng không được đào tạo kỹ năng xử lý sự cố.

Dean khai rằng dưới ảnh hưởng của rượu và cocaine, anh ta đã dùng quá nhiều lidocaine vì nghĩ quá trình điều trị sẽ kéo dài. Maria bắt đầu co giật ngay sau khi tiêm thuốc. Dean thừa nhận đã gọi điện cho bạn bè, họ khuyên nên nhờ trợ giúp nhưng anh ta không làm theo.

Sau khi nhận ra Maria đã tắt thở trên bàn phẫu thuật, Dean giấu thi thể cô trong vali, chở về nhà ở Newark. Một tuần sau, anh ta nghĩ cách sửa gara để chôn thi thể dưới nền xi măng.

Dean nhận tội hành hung cấp độ một và bị kết án 20 năm tù, tháng 12/2006. Nhà chức trách cho biết không thể truy tố anh ta tội giết người vì nguyên nhân cái chết không được xác định.

Đầu 2022, Dean được ân xá sau khi ngồi tù 17 năm.

Vụ án này được tái hiện qua cuốn sách Under the Knife: A Beautiful Woman, a Phony Doctor, and a Shocking Homicide (2007), phim tài liệu tội phạm Doctor Deceit (2022).

Tuệ Anh (Theo Oxygen, Sun)