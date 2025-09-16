Cuộc gọi cầu cứu trong vụ cháy nhà xưởng làm 4 người chết

Hà NộiNhận điện thoại cầu cứu của con dâu ở xã Thường Tín, bà Nguyễn Thị Tươi, 50 tuổi, bất lực vì ở xa, khuyên con nhảy khỏi cửa sổ thoát nạn.

Khoảng 4h45 ngày 16/9, bà Nguyễn Thị Tươi, 50 tuổi, đang ở Phú Thọ thì nhận cuộc gọi cầu cứu từ con dâu: "Mẹ ơi cứu con, nhà con cháy rồi". Xưởng cơ khí cũng là nơi ở của gia đình con trai bà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín bốc cháy.

Nghe con dâu kêu cứu, bà Tươi chỉ kịp bảo ôm con nhảy qua cửa sổ để thoát thân, sau đó điện thoại tắt ngúm. Bà gọi lại thì thuê bao không liên lạc được.

Không còn cách nào liên lạc với con, bà Tươi gọi cho mẹ là bà Nguyễn Thị Bồng, 73 tuổi, trú xã Thường Tín, sống cách xưởng cơ khí chừng hai km. Bà Bồng nhờ người chở ra xưởng nhưng đã quá muộn. Lửa bao trùm nhà xưởng, lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa và tìm kiếm cháu chắt của bà.

Bà Tươi kể về cuộc gọi điện cầu cứu từ con dâu. Ảnh: Việt An

Trước đó khoảng 4h30, sau hai tiếng nổ lớn, xưởng cơ khí chuyên sản xuất cửa, lan can, cầu thang bằng sắt, inox và nhôm kính cao chừng 5 m, rộng 100 m2 của anh Vũ Doanh Nghĩa, 28 tuổi (con trai bà Tươi), ở thôn Văn Giáp bốc cháy.

Xưởng được xây tạm, quây tôn kín mít, cách quốc lộ 1 khoảng 200 m. Gần 2/3 nhà xưởng dùng để máy móc, nguyên liệu và là nơi sản xuất, phần còn lại là gác xép làm chỗ ngủ, có thang sắt đi lên, phía dưới có bếp nấu ăn, nhà vệ sinh. Nhiều năm qua, anh Nghĩa chủ yếu làm và sinh hoạt ngay tại xưởng.

Thời điểm cháy, vợ chồng anh Nghĩa, hai con gái 6 tháng tuổi và 5 tuổi đang ở gác xép. Nhà xưởng được khóa từ bên trong.

Nghe tiếng nổ, khói xộc thẳng vào mũi, ông Nguyễn Văn Hải, 68 tuổi, bảo vệ trường cao đẳng nằm đối diện, vội quan sát xung quanh, thấy khói lửa tràn ra từ xưởng cơ khí của Nghĩa.

Ông Hải chạy một mạch chừng 60 m tới nhà xưởng, gọi liên tục "Nghĩa ơi". "Biết Nghĩa bị ù một tai, sợ không nghe thấy nên tôi đã hô rất lớn, nhưng tuyệt nhiên không thấy hồi đáp", ông Hải kể.

Nhà xưởng ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, xảy ra cháy rạng sáng 16/9. Ảnh: Việt An

Theo ông Hải, lúc đầu lửa không lớn, chỉ bùng to khi lan ra giữa xưởng, sau đó tuôn ra ngoài theo những ô cửa sổ. Tiếng tôn và tấm ốp cháy kêu đinh tai. Những sinh viên thuê phòng trọ kế bên nhà xưởng vội tháo chạy ra ngoài.

Khoảng 15 phút khi đám cháy xảy ra, 7 xe cứu hỏa cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 tiếp cận hiện trường. Cảnh sát phá cửa trước, vừa phun nước, vừa vào tìm kiếm nạn nhân.

"Bốn xe chữa cháy phun hết nước nhưng chưa thể dập tắt đám cháy. Tôi phải mở cổng trường để họ trực tiếp lấy nước từ bể của trường", ông Hải kể lại.

Hơn 5h, lần lượt 4 thi thể từ trên gác xép được đưa ra ngoài. Đến 5h30, đám cháy được dập tắt. Mái tôn và tôn bao quanh xưởng bị cháy biến dạng. Bên trong xưởng, nhiều đồ đạc gồm xe máy, tủ lạnh, quạt cây... bị thiêu rụi.

Video hiện trường ngôi nhà cháy chết 4 người Thường Tín Hiện trường vụ cháy ở Thường Tín. Video: Huy Mạnh

Theo Công an TP Hà Nội, anh Nghĩa xây nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp xã Thường Tín, trước sáp nhập là xã Văn Bình. Xưởng xây khoảng 10 năm trước, sau khi anh đi nghĩa vụ quân sự về. Anh là thợ chính, ít khi có thợ phụ.

Người phụ nữ tử vong trong vụ cháy là vợ sắp cưới của anh Nghĩa. Cháu bé 6 tháng tuổi là con chung, cháu lớn 5 tuổi là con riêng của vợ. "Nghĩa cũng bàn với gia đình là tổ chức cưới vào tháng 8 âm lịch tới, nhưng chưa kịp thì xảy ra cơ sự này", bà ngoại anh Nghĩa chia sẻ.

Sau vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường xử lý dứt điểm các lán tạm, cơ sở xây dựng sai phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều.

Việt An