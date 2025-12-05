Cuộc giằng co trên mái nhà giữa đặc vụ ICE và người nhập cư

MỹCác đặc vụ ICE chĩa súng, vây bắt nhóm thợ nhập cư đang sửa mái nhà, gây tranh cãi về hệ lụy từ chiến dịch truy quét mới ở New Orleans.

Sáng 3/12, Althea Vallotton quyết định thuê một nhóm thợ gốc Tây Ban Nha đến để sửa mái căn nhà vùng ngoại ô New Orleans, bang Louisiana, vốn bị hỏng và dột sau cơn bão lớn hồi năm ngoái, với chi phí khoảng 49.000 USD. Vallotton cho biết hợp đồng được ký với một nhà thầu hợp pháp trong khu vực.

Cô đã phải tiết kiệm nhiều tháng mới đủ tiền sửa nhà. Nhóm thợ có mặt lúc 7h sáng và bắt đầu trèo lên sửa mái nhà, còn cô lái xe đến nơi làm việc tại một trường học gần đó.

Đang làm việc thì điện thoại của Vallotton đổ chuông, bạn bè và người thân gọi tới, hỏi cô đã biết về những video đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đến vây bắt những người thợ đang sửa mái nhà hay chưa. Cô bị sốc, gặp hiệu trưởng và nói: "Tôi phải đi ngay bây giờ. Đặc vụ ICE đang ở nhà tôi".

Đó là thời điểm Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) triển khai chiến dịch lớn tại New Orleans, nhằm truy tìm và trục xuất người nhập cư trái phép. Bộ trưởng Kristi Noem gọi New Orleans là "thành phố trú ẩn" của người nhập cư bất hợp pháp, cáo buộc giới chức địa phương phớt lờ pháp luật.

Đặc vụ liên bang có mặt trước nhà của Vallotton, trong khi nhóm thợ cố thủ trên mái. Ảnh: AFP

Khi Vallotton về nhà, mọi chuyện đã kết thúc. Trong video do hàng xóm quay, các đặc vụ ICE và Biên phòng đã tìm cách bắt những người thợ trên mái nhà cô, trong khi họ từ chối leo xuống.

Cuộc giằng co kéo dài hàng giờ. Có lúc các đặc vụ trèo lên mái garage, còn một công nhân chĩa một vật như ống tuýp về phía họ. "Anh không được làm vậy, tôi sẽ nổ súng", một đặc vụ cảnh cáo bằng tiếng Tây Ban Nha.

Các đặc vụ bên dưới chĩa súng về phía người công nhân, buộc anh này phải bỏ tuýp nước xuống và trèo về phía mép mái nhà, khiến các đặc vụ không có cách nào để tiếp cận.

Hàng xóm cho biết các đặc vụ ICE đã bắt một công nhân dưới mặt đất, nhưng từ bỏ nỗ lực truy bắt những người cố thủ trên mái. Khi họ rời đi, nhóm công nhân trèo xuống, lên xe và rời khỏi ngôi nhà.

Theo truyền thông Mỹ, cảnh tượng này đang diễn ra khắp đất nước, cho thấy chính sách trấn áp người nhập cư bất hợp pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump ảnh hưởng sâu rộng thế nào.

Vallotton tỏ ra hoang mang, đặc biệt là khi một luật sư di trú tại hiện trường nói với cô rằng nhiều công nhân trong nhóm có giấy phép lao động hợp pháp. "Tại sao các đặc vụ không cho họ ở lại và làm cho xong việc?", cô nói. "Họ để lại đống bừa bộn trên đất nhà tôi. Tôi không có bảo hiểm cho căn nhà".

Đặc vụ liên bang tuần tra tại trung tâm thành phố New Orleans, Mỹ. Ảnh: AFP

Vallotton nhìn vào đống vật liệu xây dựng mà nhóm công nhân bỏ lại, trong khi mái nhà cô vẫn chưa thể sửa xong. "Làm vậy là gây hại cho nền kinh tế. Những cuộc truy quét như vậy khiến công nhân sợ đến mức không dám quay lại, dù họ có giấy phép lao động".

DHS cho biết các đặc vụ liên bang đã bắt một người nhập cư không giấy tờ tại nhà của Vallotton, những người thợ khác "bị nghi là lao động không giấy tờ" đã từ chối tuân thủ yêu cầu xuống khỏi mái nhà.

Thành phố New Orleans do phe Dân chủ lãnh đạo, nhưng Jeff Landry, Thống đốc bang Louisiana, là thành viên đảng Cộng hòa và ông hoan nghênh các đặc vụ liên bang truy quét nhập cư ở đây.

Điều này khiến đợt truy quét ở New Orleans khác biệt so với các chiến dịch ở Los Angeles, Chicago, Charlotte. Khi các đặc vụ tuần tra ở khu trung tâm New Orleans, bầu không khí thân thiện hơn hiện rõ. Nhiều người cảm ơn họ vì công việc họ đang làm, dù thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng chửi bới, xúc phạm.

Vallotton không nhìn nhận vấn đề qua lăng kính chính trị. Cô không ủng hộ đảng nào, và đã không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm ngoái. Nhưng với cô, chiến dịch trấn áp ở thành phố thiếu trọng tâm và có thể lợi bất cập hại.

"Đúng là người nhập cư bất hợp pháp nên bị trục xuất, nhưng cũng có những người đã ở đây hàng thập kỷ, làm việc để kiếm sống, không phạm tội. Họ đóng góp vào nền kinh tế. Tại sao chúng ta lại ráo riết tìm những người không phạm tội vào lúc này", Vallotton đặt câu hỏi.

