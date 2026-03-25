Cuộc giải cứu 7 người khỏi ngôi nhà cháy ở Hà Nội

Thấy người thân mắc kẹt, anh Long, anh Dung cùng sinh viên tên Tú trèo sang mái nhà cháy, phá tôn, lao vào khói lửa, đưa 7 người ra ngoài an toàn.

Khoảng 17h50 ngày 24/3, lửa bùng lên từ tầng 2 ngôi nhà cao 6 tầng, một tum trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai. Ngôi nhà rộng hơn 120 m2, tầng 1 và 2 dùng để kinh doanh, các tầng còn lại để ở. Chủ nhà Phạm Công Toàn đang tập thể dục trên tầng tum. Ở tầng 6, vợ ông cùng con gái chuẩn bị bữa tối. Thấy khói bay lên, lan vào phòng, vợ ông gọi chồng.

Nhìn qua cửa sổ, ông Toàn thấy lửa phát ra từ tầng 2 nên đi xuống. Khói dày đặc khiến ông choáng váng. Do hoảng loạn, ông cùng vợ chạy ngược lên tum. Vợ chồng con gái cùng hai con nhỏ và người giúp việc chạy vào phòng ở tầng 6, dùng khăn ướt bịt kín cửa cầm cự. Lúc này, cầu thang đã bị lửa và khói chặn kín.

Cháy nhà trong ngõ ở Hà Nội, 7 người thoát nạn

Cách hiện trường khoảng 500 m, thấy cột khói bốc lên, anh Nguyễn Tiến Long gọi điện cho mẹ vợ, nhận được câu trả lời gấp gáp: "Nhà mình cháy chứ ai" nên phóng xe tới. Khi đó, chưa biết có người mắc kẹt bên trong, anh Long cùng mọi người tập trung chuyển đồ ở tầng 1 ra ngoài để hạn chế thiệt hại.

Ít phút sau, nghe báo có người mắc kẹt, anh dừng chuyển đồ, lao thẳng vào nhà, men theo cầu thang bộ lên gần tầng 3. Nhưng lửa và khói độc đã chặn đứng lối tiếp cận. Lan can cầu thang bỏng rát, khói phả thẳng vào mặt, khiến anh buộc phải quay xuống.

Không thể vào từ cầu thang, anh Long chạy sang ngôi nhà đang xây bên cạnh, xin phép chủ nhà rồi leo lên sân thượng, tìm kiếm người mắc kẹt. Nhìn thấy mẹ vợ cầm áo thò tay qua cửa sổ vẫy kêu cứu, anh mượn xà beng rồi bật mạnh sang mái nhà cháy, tìm cách cạy mái tôn. Từ nhà bên cạnh, một người đàn ông đưa thang tre sang làm đường dẫn để tiếp cận.

Anh Nguyễn Tiến Long tại bệnh viện. Ảnh: Phạm Chiểu

Lúc này, anh Nguyễn Văn Dung, 31 tuổi, quê Ninh Bình, gửi con nhỏ cho em trai đã chạy tới hiện trường. Từ ngôi nhà đang xây, anh lần theo cầu thang bộ lên mái, gặp anh Long. Không có dụng cụ, anh Dung quay xuống tầng dưới, tìm được chân giàn giáo rồi lập tức quay trở lại, men theo thang tre sang mái nhà cháy.

Đứng trên mái tôn nóng rẫy, hai người hợp sức phá mái. Anh Dung dùng góc nhọn từ chân giàn giáo gõ nhiều điểm để thoát khói, sau đó dồn lực đập mạnh tạo lỗ mở. Khi khoảng hở đủ rộng cho một người chui lọt, anh Long quay ra lấy thang, thả xuống phía dưới, lần lượt đưa bố mẹ vợ lên mái nhà.

Hai người lớn tuổi được đưa ra trước, nhưng vẫn còn vợ chồng em vợ cùng hai cháu nhỏ và người giúp việc mắc kẹt ở tầng 6. Anh Long quay lại, luồn người qua khoảng hở vừa tạo trên mái tôn để chui vào.

Anh Nguyễn Văn Dung, 31 tuổi, quê Ninh Bình - người cầm chân giàn giáo đập mái tôn cứu người. Ảnh: Phạm Chiểu

Đúng lúc đó, Nguyễn Lê Tú, quê Hưng Yên, sinh viên năm 2 Đại học Bách khoa Hà Nội, đi ngang qua hiện trường. Thấy còn người mắc kẹt, Tú bỏ xe máy, leo lên mái nhà bên cạnh rồi men theo thang tre bắc tạm sang mái nhà cháy. Từ đây, nam sinh theo lối anh Long vừa phá để vào trong hỗ trợ cứu người.

Tú vào tới nơi, thấy anh Long đang mò mẫm tìm vợ chồng em dâu và các cháu trong làn khói dày đặc. Khói ken đặc gây ngộp thở, tức ngực, Tú có lúc phải lùi ra ngoài. Trong không gian tối om, hai người bàn nhau tìm nước, lần mò một lúc mới gặp được bồn rửa mặt. Họ cởi áo, nhúng nước rồi bịt lên mũi, miệng, tiếp tục men theo cảm giác để đi sâu vào bên trong.

Hai người lần xuống tầng 6, vừa gọi lớn vừa dò từng phòng. Khi gặp được những người còn mắc kẹt, họ lần lượt đưa từng người ra ngoài theo đường mái nhà.

Sinh viên Bách khoa năm 2 Nguyễn Ngọc Tú tại bệnh viện. Ảnh: Phạm Chiểu

Khoảng 10 phút sau khi đám cháy bùng phát, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12, Đội khu vực số 9 cùng 4 xe chữa cháy và 24 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Lúc này, lửa bùng mạnh ở tầng 2, khói và khí độc tiếp tục bốc lên.

Chỉ huy chữa cháy triển khai một mũi tập trung dập lửa tại tầng 2, ngăn cháy lan lên các tầng trên và nhà xung quanh. Một mũi sử dụng bình thở cùng thiết bị chuyên dụng tiếp cận từ bên trong để tìm kiếm nạn nhân. Mũi còn lại tiếp cận qua nhà bên cạnh để tổ chức cứu người. Trong quá trình này, lực lượng cứu hỏa phối hợp cùng anh Long và Tú đưa những người mắc kẹt ở tầng 6 thoát sang nhà bên cạnh, sau đó xuống đất bằng thang di động và bàn giao cho nhân viên y tế.

Toàn bộ 7 người được đưa ra ngoài an toàn. Một số nạn nhân bị ngạt khói nhẹ, được chuyển tới Bệnh viện Thanh Nhàn theo dõi, hiện sức khỏe ổn định. Sau vụ cháy, căn nhà ám khói đen, nhiều mảnh vỡ vương vãi. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

