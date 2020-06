Cuộc gặp gỡ bất ngờ trên máy bay

MỹBạn chẳng bao giờ biết được mình sẽ gặp ai trên mỗi chuyến bay.

JacqueRae Hill là tiếp viên của hãng hàng không Mỹ Southwest Airlines. Trong bài đăng trên facebook vào cuối tháng 5, cô đã kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ và thú vị của mình với một vị khách đặc biệt trên chuyến bay tới thành phố Panama, bang Florida. Thời điểm đó, trái tim cô đang nặng trĩu nỗi buồn sau sự việc George Floyd, người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì chết.

Hill (phải) chụp cùng CEO American Airlines sau khi chuyến bay hạ cánh. Trên tay Parker là cuốn sách mà Hill yêu thích. Ảnh: Facebook.

Khi đang đi dọc cabin để chào hỏi và mỉm cười với hành khách, Hill để ý thấy một người khách cầm trên tay cuốn sách mà cô yêu thích - White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk About Racism (Tạm dịch: Vì sao người da trắng cảm thấy khó khăn khi nói về nạn phân biệt chủng tộc). Sau khi đã hoàn thành công việc của mình, nữ tiếp viên tiếp cận người đàn ông này và hỏi anh nghĩ gì về cuốn sách.

Người khách trả lời: "Ồ, tôi đã đọc được một nửa và cảm thấy nó rất hay. Cuốn sách thực sự chỉ ra tầm quan trọng của những cuộc trò chuyện về vấn đề này". Lúc đó, nữ tiếp viên đã rơi nước mắt và bày tỏ sự buồn bã trong những ngày này về vấn đề phân biệt chủng tộc. "Tôi tin đã làm anh ấy giật mình khi thể hiện cảm xúc bị dồn nén của mình. Nhưng câu trả lời của anh ấy chỉ là: Tôi xin lỗi. Đó là lỗi của chúng tôi khi để mọi chuyện xảy ra như thế này", Hill nhớ lại.

Cuộc trò chuyện sau đó vẫn tiếp tục với sự chân thành của cả hai phía. Hill cho biết tâm trạng của cô đã thoải mái hơn rất nhiều sau cuộc nói chuyện tự phát nhưng nghiêm túc về vấn đề phân biệt chủng tộc. Cô đã rất bất ngờ khi người đối diện giới thiệu với cô rằng mình là Doug Parker - CEO của hãng hàng không American Airlines.

Hill bị sốc. Cô nói rằng mẹ cô cũng làm cho hãng American Airlines ở sân bay Ronald Reagan Washington ở Washington, D.C. Hill và cảm ơn Parker vì thái độ cởi mở của anh. Kết thúc cuộc nói chuyện, hai người chia sẻ với nhau một cái ôm chặt. Khi chuyến bay hạ cánh, và hành khách dần rời máy bay, Parker gửi lời cám ơn tới Hill về cuộc trò chuyện của cả hai. Hai người thậm chí còn chụp ảnh lưu niệm. Giám đốc điều hành của American Airlines cũng trao đổi địa chỉ email của mình với Hill và nhờ cô gửi lời chào của anh tới mẹ cô.

Bài đăng của Hill nhanh chóng trở nên nổi tiếng, nhận được gần 10.000 lượt yêu thích, gần 5.000 lượt chia sẻ và hơn 1.000 bình luận. Nhiều người đã để lại bình luận tích cực. Họ cảm ơn Hill đã chia sẻ một câu chuyện ấm áp, khiến họ có thêm động lực để tin vào tình người trong cuộc sống. Còn theo ABC, CEO Parker có mặt trên chuyến bay của hãng đối thủ vì anh cần đến thành phố Panama giải quyết công chuyện, và các chuyến bay của American Airlines hôm đó đã hết vé.

Anh Minh (Theo Fox news)