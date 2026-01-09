Cuộc đua thị phần môi giới chứng khoán quyết liệt

Trật tự xếp hạng thị phần môi giới chứng khoán năm ngoái không nhiều xáo trộn, nhưng khoảng cách nhóm dẫn đầu thu hẹp khi VPS giảm mạnh, còn SSI lên mức cao nhất 5 năm.

Cuộc đua thị phần môi giới chứng khoán trên sàn TP HCM vẫn chưa hạ nhiệt khi các công ty bám đuổi nhau suốt năm 2025. Theo thống kê mới nhất từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), 10 công ty dẫn đầu thị trường đang nắm tổng cộng 68,4% thị phần môi giới, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm.

VPS tiếp tục đứng đầu thị phần với 15,95%. Tuy nhiên, dấu hiệu hụt hơi đã xuất hiện khi họ mất 2,3 điểm thị phần so với năm trước, nối dài chuỗi giảm năm thứ hai. Miếng bánh được chia thêm nhiều nhất cho SSI - công ty xếp ngay sau. SSI đang chiếm 11,53% thị phần môi giới, tăng gần 2,4 điểm so với năm trước, lên mức cao nhất 5 năm.

Sự hoán đổi vị trí duy nhất trong top 10 là giữa Vietcap và HSC. Cả hai đều ghi nhận thị phần môi giới tăng so với năm trước, nhưng Vietcap vươn lên thứ tư với 6,55%, còn HSC lùi xuống hạng năm với 6,52%. Những vị trí còn lại đều là những công ty từng góp mặt trong bảng xếp hạng năm trước như VNDirect, MBS, Mirae Asset, KIS và VCBS.

Thị phần môi giới được tính toán dựa trên giá trị giao dịch. Do đó, có thể hiểu đơn giản thị phần càng lớn thì doanh thu phí môi giới càng cao. Thị phần còn được các công ty chứng khoán xem như thước đo về khả năng thu hút, duy trì khách hàng, chất lượng dịch vụ và năng lực tư vấn của đội ngũ môi giới.

Theo ông Lê Vũ Kim Tinh, Giám đốc chi nhánh của Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), cuộc đua thị phần môi giới diễn ra quyết liệt từ 2020 đến nay. Đây luôn là chỉ tiêu hàng đầu của khối kinh doanh tại các công ty chứng khoán, bên cạnh lợi nhuận, dư nợ cho vay và quy mô khách hàng.

"Công ty chứng khoán có thể chỉ mất vài quý để nhích thêm thị phần thông qua việc giảm phí giao dịch, ưu đãi cho vay... Tuy nhiên, muốn thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng, họ phải mất vài năm để theo đuổi một chiến lược kinh doanh dài hạn", ông Tinh nói với VnExpress.

Những năm gần đây, nhiều công ty chứng khoán đề ra mục tiêu thăng hạng thị phần. VPBankS kỳ vọng có mặt trong top 2 thị phần môi giới vào 2030, dù thành tích tốt nhất của họ tính đến nay mới là đứng thứ 9 trong quý IV/2025. Còn ban lãnh đạo Vietcap từng chia sẻ, nếu được làm lại, họ sẽ đầu tư vào phân khúc khách hàng cá nhân sớm hơn để duy trì top 5 thị phần. Riêng phân khúc khách hàng tổ chức, họ vẫn đứng đầu với khoảng 30%.

Công thức của hầu hết công ty chứng khoán trong cuộc đua thị phần môi giới là bổ sung vốn để có nguồn lực cho vay ký quỹ với lãi suất thấp. Các công ty liên tục tăng vốn từ vài trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng thông qua phát hành lần đầu ra công chúng, chào bán riêng lẻ hoặc vay hợp vốn từ các định chế tài chính nước ngoài.

Họ cũng áp dụng chính sách "zero fee" (không tính phí giao dịch) kèm điều kiện về thời gian hoặc giá trị danh mục. Các chương trình livestream hội thảo tư vấn đầu tư, gặp mặt doanh nghiệp niêm yết... được tổ chức thường xuyên để thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân. Một số công ty còn có thêm khoản thưởng cho môi giới.

"Bên cạnh năng lực vốn, chất lượng dịch vụ tư vấn và hạ tầng giao dịch là yếu tố then chốt hỗ trợ đà mở rộng thị phần. Khi nhà đầu tư cá nhân gia tăng mức độ giao dịch chủ động và dòng tiền luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành, yêu cầu về dữ liệu thời gian thực, độ ổn định của hệ thống và công cụ hỗ trợ ra quyết định ngày càng trở nên quan trọng", lãnh đạo SSI nói.

Phương Đông