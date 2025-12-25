Cuộc đua tăng tốc và hướng đi khác biệt của Dat Bike

Xe máy điện Dat Bike tập trung vào nhóm người dùng cá nhân có nhu cầu cao về hiệu suất vận hành, đang nhận nhiều đánh giá tích cực từ thị trường.

Năm 2025 được xem là bước ngoặt của thị trường xe máy điện Việt Nam, khi động lực tăng trưởng không chỉ đến từ xu hướng tiêu dùng xanh, mà được thúc đẩy bởi các chính sách, lộ trình hạn chế xe xăng tại đô thị lớn.

Xe máy điện Quantum S.

Thị trường xe máy điện Việt Nam được dẫn dắt bởi một số thương hiệu lớn, như VinFast có lợi thế quy mô, độ phủ và hệ sinh thái trạm sạc. Yadea chủ yếu ở phân khúc phổ thông, Honda tiếp cận theo hướng thận trọng. Trong bối cảnh đó, Dat Bike chọn hướng đi không theo số đông, tập trung vào nhóm người dùng cá nhân, có nhu cầu cao về hiệu suất vận hành và trải nghiệm sử dụng.

Hãng xe máy điện này định vị nhóm khách hàng là người dùng quen sử dụng xe máy xăng, yêu cầu cao về quãng đường di chuyển, khả năng tăng tốc, độ bền và tính tiện dụng hàng ngày. Theo hãng, cách tiếp cận này giúp Dat Bike giải bài toán then chốt của thị trường, xe điện không chỉ thân thiện môi trường, mà đủ mạnh và tiện dụng để thay thế xe xăng.

Kỹ thuật viên tại nhà máy Dat Bike.

"Việc gọi vốn thành công 22 triệu USD tại vòng series B, trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang thận trọng với lĩnh vực xe điện đã cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược phát triển tập trung vào giá trị cốt lõi, thay vì chạy đua mở rộng bằng mọi giá", đại diện Dat Bike nói. "Với người tiêu dùng, nỗi lo lớn nhất khi chuyển sang xe điện vẫn là quãng đường di chuyển và độ bền pin".

Dat Bike giải quyết vấn đề trên bằng cách phát triển dòng xe điện Quantum S, quãng đường di chuyển 285 km một lần sạc đầy. Bà Bùi Nguyễn Trúc Ny, Giám đốc kinh doanh Dat Bike cho biết, hãng giải bài toán hiệu suất và giá thành, tức xe điện có quãng đường đi xa, sạc nhanh, công suất và độ bền cao nhưng chi phí sở hữu cạnh tranh với xe xăng.

Theo bà Ny, Quantum S sở hữu động cơ công suất 7.000 W, pin 6,4 kWh, thời gian sạc khoảng 4 giờ, chi phí vận hành chỉ bằng khoảng 1/10 xe xăng, thể hiện triết lý phát triển xe điện không thỏa hiệp về hiệu năng của Dat Bike. "Một trong những nền tảng quan trọng của Dat Bike là khả năng tự chủ công nghệ, khi hãng chủ động thiết kế và sản xuất gần như toàn bộ hệ thống, tỷ lệ nội địa hóa lên 90%", bà nói thêm rằng pack pin được thiết kế và lắp ráp tại Việt Nam, giúp tối ưu chi phí, kiểm soát chất lượng và tuổi thọ đến 25 năm.

Cốp xe máy điện Dat Bike dung tích 44 lít.

Ngoài thông số kỹ thuật, Dat Bike cũng liên tục tinh chỉnh trải nghiệm vận hành thông qua hàng trăm cải tiến nhỏ ở các bộ phận như tay ga, tay phanh, cấu hình pin và hệ thống điện. Đây là yếu tố giúp hãng này tối ưu khả năng vận hành, không đánh đổi không gian cốp xe hay tiện ích thực tế.

Sau vòng gọi vốn series B, Dat Bike đẩy nhanh nâng cấp cửa hàng 3S thành trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, mở rộng hiện diện tại Hà Nội và TP HCM. Hãng tổ chức "lái thử miễn phí" không giới hạn số lần, hay các sự kiện trải nghiệm xe định kỳ, giúp người dùng tiếp cận sản phẩm.

"Với chiến lược tập trung vào phân khúc xe điện hiệu suất cao và nhóm người dùng có nhu cầu thực, Dat Bike đang chọn cách đi chậm hơn về quy mô, nhưng sâu hơn về giá trị, hướng đi khác biệt trong cuộc đua xe máy điện tại Việt Nam", đại diện hãng nói.

(Nguồn: Dat Bike)