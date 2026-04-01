Cuộc đua số 1 thế giới giữa Sinner và Alcaraz đảo chiều

Trước khi bước vào BNP Paribas Open ở Indian Wells hồi đầu tháng 3, Alcaraz dẫn trước Sinner tới 3.150 điểm trên bảng điểm ATP. Tuy nhiên, Sinner đã xoay chuyển tình thế trước khi mùa sân đất nện khởi tranh. Nhờ chức vô địch tại Miami Mở rộng cuối tháng 3, tay vợt Italy thu hẹp khoảng cách với số 1 thế giới còn 1.190 điểm.

Sinner (trái) và Alcaraz sau chung kết Roland Garros 2025 trên sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp tháng 6 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Tay vợt Italy không phải bảo vệ điểm nào tại Indian Wells hay Miami tháng qua, trong khi Alcaraz phải bảo vệ 410 điểm. Điều này chưa tạo ra khác biệt lớn, mà kết quả thi đấu sau đó mới là yếu tố quyết định.

Alcaraz dừng bước ở bán kết Indian Wells trước Daniil Medvedev và bị loại ở vòng ba Miami bởi Sebastian Korda, mở ra cơ hội cho đối thủ. Sinner đã tận dụng triệt để, giành thêm 2.000 điểm nhờ màn trình diễn hoàn hảo trong tháng 3.

Sinner đang có thành tích 19 thắng - 2 thua trong mùa giải và bứt phá mạnh mẽ khi trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử hoàn tất "Sunshine Double" (vô địch ở cả Indian Wells và Miami) mà không thua một set nào.

Áp lực lúc này lại thuộc về tay vợt số 1 thế giới Alcaraz, người sẽ phải bảo vệ tới 4.300 điểm trong mùa sân đất nện châu Âu sắp tới. Năm ngoái, tay vợt Tây Ban Nha vô địch Monte-Carlo Masters, Rome Masters và Roland Garros, đồng thời vào chung kết Barcelona Mở rộng.

Trong khi đó, Sinner chỉ phải bảo vệ 1.950 điểm, thậm chí không có điểm nào cần bảo vệ cho đến giải Rome vào tháng 5. Năm ngoái, tay vợt 24 tuổi bị cấm thi đấu ba tháng vì dương tính với chất cấm, vắng mặt ở bốn giải Masters, gồm Indian Wells, Miami, Monte-Carlo và Madrid Mở rộng.

Alcaraz đang bước vào tuần thứ 65 ở vị trí số 1 thế giới, chỉ còn kém một tuần để cân bằng thành tích 66 tuần của Sinner. Tuy nhiên, tay vợt 22 tuổi đang chịu sức ép lớn từ Sinner, người bước vào mùa sân đất nện với vị thế thuận lợi để cạnh tranh và giành lại ngôi số 1 thế giới.

Vy Anh