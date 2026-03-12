Cuộc đua Phim hoạt hình xuất sắc Oscar 2026

Giới chuyên môn dự đoán "KPop Demon Hunters" giành tượng vàng hạng mục hoạt hình năm nay, vượt qua bom tấn "Zootopia 2".

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến diễn ra ngày 15/3 tại Nhà hát Dolby (California, Mỹ), do danh hài Conan O'Brien dẫn dắt, phát sóng trực tiếp trên kênh ABC tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm tác phẩm tranh giải gồm KPop Demon Hunters, Zootopia 2, Arco, Little Amélie or the Character of Rain và Elio. Giới phê bình nhận định KPop Demon Hunters giữ vị thế dẫn đầu.

Trailer 'Kpop Demon Hunters' Trailer "Kpop Demon Hunters". Video: Sony Pictures Animation

Bộ phim theo chân nhóm nhạc ba thành viên Huntrix sử dụng giọng hát như vũ khí, tạo kết giới mang tên "honmoon" để phong ấn lũ quỷ dưới lòng đất. Đáp lại, ác quỷ Gwi Ma thành lập nhóm nhạc nam Saja Boys nhằm lật đổ Huntrix. Trước âm mưu xâm chiếm thế giới, các cô gái buộc phải chiến đấu bảo vệ nhân loại.

Phim gây ấn tượng nhờ khai thác đề tài âm nhạc và thần tượng với câu chuyện đổi mới, nhấn mạnh sự đối đầu giữa hai thế lực. Một bên chinh phục người nghe bằng ánh sáng, niềm tin và cảm xúc tích cực, còn bên kia dùng sự mê hoặc và thao túng để giành lấy trái tim công chúng. Từ những trận chiến siêu nhiên đến cuộc vật lộn nội tâm, tác phẩm truyền tải thông điệp về khát vọng tìm kiếm sự công nhận, tình yêu thương và đấu tranh vì lẽ phải.

Phần âm nhạc đóng vai trò trọng tâm, do công ty The Black Label của Teddy Park đảm nhận. Êkíp lồng ghép các giai điệu mang âm hưởng Kpop nhằm giữ chân khán giả trẻ, góp phần giúp phim đạt 158,8 triệu lượt xem trên hệ thống Netflix toàn cầu. Bốn bài hát trong tác phẩm cùng lúc lọt vào Top 10 Billboard Hot 100, lập kỷ lục là bộ phim đầu tiên đạt thành tích này trong lịch sử bảng xếp hạng.

Các chuyên trang nhận định sự pha trộn giữa văn hóa Hàn Quốc và phương Tây là yếu tố khiến bộ phim nổi bật, làm kết quả hạng mục này khó xảy ra bất ngờ. Trên Los Angeles Times, cây bút Robert Daniels đùa rằng đoàn phim có thể đứng sẵn trên sân khấu trước khi người trao giải công bố. Tờ IndieWire đánh giá không ứng viên nào vượt qua dự án này, đồng thời dự đoán bài hát trong phim - Golden - thắng giải Ca khúc gốc xuất sắc.

Đại diện của Disney - Zootopia 2 - là tác phẩm đạt doanh thu cao nhất danh sách đề cử. Phim thu 559,5 triệu USD sau năm ngày ra rạp và vượt mốc 1 tỷ USD chỉ trong 17 ngày phát hành.

Trailer 'Zootopia 2' Trailer "Zootopia 2". Video: Disney Studios Vietnam

Phần hai tiếp tục theo chân thỏ Judy Hopps và cáo Nick Wilde khám phá bí mật thành phố. Sau khi Nick gia nhập lực lượng cảnh sát, anh và Judy tìm phương án dung hòa những khác biệt tính cách. Một sai sót trong công việc dẫn đến quyết định đình chỉ công tác từ cảnh sát trưởng Bogo - buộc cả hai tham gia chương trình trị liệu tâm lý. Tại đây, họ vướng vào âm mưu mới của một tổ chức thao túng thế giới động vật.

Biên kịch đặt sự khác biệt và bản sắc làm trung tâm, từ đó phân tích cách định kiến tác động cuộc sống của người khác. Qua các tình tiết, Disney duy trì mục tiêu sản xuất hoạt hình đa tầng nghĩa, hướng đến mọi lứa tuổi khán giả. Tác phẩm ghi điểm khi chú trọng đầu tư mở rộng thế giới sinh vật, xây dựng bối cảnh đa chiều cùng tạo hình nhân vật đạt độ chân thực.

Các nhân vật chính trong phần hai "Zootopia". Ảnh: Disney Studios

Arco là ứng viên tiếp theo trong cuộc đua, kể về cậu bé từ tương lai du hành đến năm 2075 sau sự cố thiết bị. Tại đây, cậu kết bạn cùng Iris, cô gái do robot nuôi dưỡng. Dự án gây chú ý bằng phong cách hoạt hình 2D kết hợp bối cảnh khoa học viễn tưởng, lột tả chủ đề tình bạn và sự mất mát.

Dù vậy, Arco bộc lộ một số điểm trừ, ít lợi thế trước hai đối thủ dẫn đầu. Theo The Hindu, kịch bản thiếu nhất quán do đạo diễn đẩy nhanh nhịp phim, làm giảm chiều sâu thông điệp. Ngoài ra, bộ phim độc lập có quy mô nhỏ, khó tạo hiệu ứng truyền thông để cạnh tranh với các bom tấn thương mại.

Cảnh phim "Arco". Ảnh: Neon

Danh sách đề cử khép lại với Elio và Little Amélie or the Character of Rain - hai phim cùng khai thác góc nhìn trẻ thơ. Tuy nhiên, các tác phẩm chưa nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả và giới phê bình, có tỷ lệ chiến thắng thấp hơn ba ứng viên kể trên.

Vi Đoàn (Theo Variety, Los Angeles Times)