Cuộc đua Phim hoạt hình xuất sắc Oscar 2025

Dự án kinh phí thấp "Flow" có thể vượt "Inside Out 2" và "The Wild Robot" để chiến thắng hạng mục phim hoạt hình ở Oscar năm nay.

Năm tác phẩm tranh giải gồm Flow, Inside Out 2, Memoir Of A Snail, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl và The Wild Robot. Theo IndieWire, đề cử Phim hoạt hình xuất sắc từng là cuộc cạnh tranh thế độc tôn giữa Inside Out 2 và The Wild Robot. Tuy nhiên, Flow của đạo diễn người Latvia - Gints Zilbalodis - nổi lên như một hiện tượng khi gợi suy ngẫm về chủ nghĩa hiện sinh thông qua nét vẽ kỹ thuật số.

Trailer 'Flow' (2024)

Phim kể về cuộc phiêu lưu sinh tồn của một chú mèo sau trận lụt lớn. Nhân vật tình cờ gặp gỡ và kết bạn với chú chó Labrador, vượn cáo, chuột lang nước capybara và diều ăn rắn. Họ vượt qua nhiều khó khăn, tạo nên tình bạn đẹp.

Với ngân sách 3,7 triệu USD - kém 54 lần kinh phí của Inside Out 2 (200 triệu USD chưa quảng bá), êkíp tạo ra thế giới giả tưởng hậu tận thế, nơi chỉ còn những tàn tích về sự xuất hiện của loài người. Đặt ra tình huống thú vị giữa bức tranh của thế giới tự nhiên, Flow như câu chuyện ngụ ngôn về sự gắn kết và cách đối xử với đất mẹ.

Nhà làm phim vận dụng sức biểu đạt của hình ảnh và âm thanh để truyền tải câu chuyện và sự tương tác của các nhân vật. Dù thiếu vắng lời thoại, bộ phim tạo sự gần gũi với khán giả bằng những chi tiết, cử chỉ theo tập tính loài vật cùng những thước phim màu sắc.

Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng chứa đựng thông điệp đầy sức nặng, Flow là ứng viên "nặng ký". Cả về hình thức lẫn thông điệp truyền tải, IndieWire đánh giá tác phẩm có thể cạnh tranh sòng phẳng với The Wild Robot và Inside Out 2 trong cùng hạng mục.

Ngoài ra, với sự thành công của The Boy and the Heron - do hãng hoạt hình Nhật Studio Ghibli sản xuất - ở mùa giải trước, các chuyên gia nhận định Flow hoàn toàn có khả năng chạm tay vào tượng vàng khi xu hướng của Viện Hàn lâm những năm qua ưu tiên cho tác phẩm quốc tế.

The Wild Robot - với câu chuyện của cô người máy Roz - bám sát thông điệp của Viện Hàn lâm năm nay: "Tôn vinh sự kết nối cộng đồng, ghi nhận những nỗ lực chống lại thảm họa thiên nhiên". IndieWire đánh giá dự án là một trong những bộ phim hay nhất mà hãng DreamWorks từng thực hiện. Nội dung xoay quanh người máy Rozzum 7134 phải thích nghi với các sinh vật. Một ngày, cô bỗng trở thành "mẹ" của một chú ngỗng ở hòn đảo hoang vu.

Trailer 'The Wild Robot'

Biên kịch sử dụng môtíp "phụ huynh khác loài" và "hòa nhập môi trường mới" phổ biến trong dòng phim hoạt hình, đạo diễn Chris Sanders thổi làn gió mới khi tạo nhiều chi tiết, lớp lang mang tính thời sự. Từ vấn đề "không ai được lập trình để làm mẹ" đến thông điệp về hòa hợp và gắn kết loài, nhà làm phim đưa câu chuyện thời đại, không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn phù hợp mọi độ tuổi. Phim còn ghi điểm khi chú trọng đầu tư hiệu ứng, âm nhạc để tạo nên thế giới vừa chân thực vừa kỳ ảo.

Trong cuộc phỏng vấn với Picturehouse Cinemas, Chris Sanders cho biết Bambi của đạo diễn Tyrus Wong và những bộ phim của Hayao Miyazaki truyền cảm hứng cho cảnh quan thiên nhiên trong dự án. Ông không quá chú trọng đồ họa mà tập trung vào tính chân thật trong chuyển động của các nhân vật.

Nhân vật Rozzum 7134 trong "The Wild Robot".

Inside Out 2 là đại diện của Pixar tham gia Oscar năm nay. Phim đánh mạnh vào yếu tố tâm lý tuổi dậy thì với hàng loạt cảm xúc mới như Lo Âu (Anxiety), Ganh Tị (Envy), Chán Nản (Ennui) và Xấu Hổ (Embarrassment), bên cạnh các nhân vật ở phần trước như Vui Vẻ (Joy), Buồn Bã (Sadness), Sợ Hãi (Fear), Tức Giận (Anger) và Chán Ghét (Disgust). Phim mang sự gần gũi trong câu chuyện, để lại dấu ấn về trải nghiệm trưởng thành, sự gắn kết gia đình và ý nghĩa của việc theo đuổi đam mê.

Tác phẩm được đánh giá là một trong những phim có kỹ thuật world building (xây dựng thế giới hoặc bối cảnh tưởng tượng) chặt chẽ từ phần đầu tiên, gợi ký ức cho khán giả, thu gần 1,7 tỷ USD toàn cầu. Tuy đạt doanh thu cao, càng đến gần Oscar, Inside Out 2 càng "lép vế", không nằm trong những cái tên bàn luận gần đây của giới chuyên môn.

Trailer 'Inside Out 2'

Đường đua hạng mục này còn có Memoir of a Snail và Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl. Phần tiếp theo của thương hiệu Wallace & Gromit đặt ra nhiều băn khoăn về lối sống trong thời đại công nghệ, rủi ro khi lạm dụng trí tuệ nhân tạo, còn Memoir of a Snail mô tả nỗi cô đơn khi mất đi người thân. Tuy nhiên, hai cái tên này chưa nhận được nhiều chú ý từ khán giả và giới phê bình so với ba phim kể trên.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 sẽ diễn ra tối 2/3 giờ Los Angeles, Mỹ (sáng 3/3 giờ Hà Nội), do danh hài Conan O'Brien dẫn chương trình.

Minh Hùng (theo Variety, IndieWire)