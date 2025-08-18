'Cuộc đua' nhận diện thương hiệu FMCG giữa thị trường biến động

Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) chịu cảnh sức mua giảm, vòng đời sản phẩm rút ngắn, trong khi cần liên tục làm mới chiến dịch truyền thông để hút khách hàng.

Theo báo cáo từ Worldpanel Việt Nam, tăng trưởng FMCG tiêu dùng tại nhà quý I/2025 chỉ đạt 4,2%, giảm 1,5% so với cùng kỳ (5,7%). Số liệu này phản ánh rõ nhu cầu, xu hướng chọn lọc của người dân: ưu tiên sản phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu lẫn giá trị dài hạn, thay vì chạy theo quảng cáo.

Dữ liệu Kantar cho thấy tính riêng năm 2024, có thêm 300 nhãn hàng FMCG mới gia nhập thị trường Việt, tăng áp lực với các doanh nghiệp hiện hữu. Trong bối cảnh đó, duy trì sự hiện diện đồng bộ, xuyên suốt rất quan trọng, có thể trở thành "phao cứu sinh", giúp thương hiệu giữ vị thế.

Khác với quảng cáo số dễ bị bỏ qua với một cú lướt tay, quảng cáo ngoài trời (OOH) có lợi thế hiển thị liên tục 24/7, xuất hiện ở loạt điểm chạm quan trọng như trục giao cắt sầm uất tại các thành phố lớn hay sân bay.

Báo cáo Global Ad Trends của WARC chỉ ra: trung bình người tiêu dùng đô thị ở châu Á tiếp xúc với quảng cáo ngoài trời hơn 30 lần mỗi tuần - con số đủ lớn để giúp thương hiệu ghi dấu ấn.

Màn hình LED xuất hiện ở nhiều tuyến phố quan trọng. Ảnh: Bizman

Với đặc thù cần phủ nhanh, rộng và liên tục của ngành FMCG, hệ thống OOH quy mô, đồng bộ về vị trí, kích thước lẫn công nghệ hiển thị càng tăng hiệu quả ghi nhớ thương hiệu, giảm phân tán thông điệp, tối ưu ngân sách.

Hiện Bizman Media là một trong những đơn vị góp sức vào chiến lược nhận diện của thương hiệu FMCG nhờ sở hữu hạ tầng quảng cáo ngoài trời quy mô lớn. Cụ thể, đơn vị vận hành khoảng 500 bảng tấm lớn trên cao tốc, quốc lộ; hơn 300 bảng tấm lớn ở nội đô thành phố lớn; 200 màn hình LED tại trung tâm, sân bay; 5.000 m2 hộp đèn cùng hàng nghìn xe đẩy hành lý ở sân bay toàn quốc.

Ngoài ra, đơn vị còn vận hành hệ thống ba màn hình Skyled nổi bật ven sông Sài Gòn, TP HCM và 80 hệ thống LED tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn cảng HKQT Nội Bài, Hà Nội).

Toàn bộ vị trí được quy hoạch dựa trên mật độ giao thông, hành vi di chuyển, giúp doanh nghiệp tiếp cận hàng triệu lượt người mỗi ngày. Bên cạnh đó, hệ thống còn cho phép phát sóng linh hoạt ngắn hạn theo chiến dịch, phù hợp đặc tính truyền thông ngành FMCG.

Skyled Sài Gòn góp phần giúp các thương hiệu tăng độ nhận diện. Ảnh: Bizman

Bizman Media còn đồng hành với cộng đồng FMCG như đối tác truyền thông toàn diện - từ tư vấn chiến lược, triển khai digital, sản xuất nội dung đến đo lường hiệu quả. Yếu tố này giúp thương hiệu xây dựng hình ảnh đồng nhất, cả không gian ngoài trời lẫn nền tảng số, thay vì chỉ chạy các chiến dịch rời rạc.

"Với năng lực kết hợp giữa hạ tầng quảng cáo ngoài trời và dịch vụ truyền thông toàn diện, chúng tôi muốn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường một cách sâu rộng, hiệu quả, trở thành "chìa khóa" để thương hiệu FMCG khẳng định vị thế, tăng lợi thế cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh thị trường biến động", đại diện Bizman Media nói thêm.

Đông Vệ