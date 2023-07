Cuộc đua giảm giá nhà mùa thấp điểm

TP HCMGiá bình quân căn hộ sơ cấp giảm 5% cùng nhiều ưu đãi nở rộ đang mở ra cuộc đua kích cầu trên thị trường địa ốc.

Khảo sát của VnExpress cho thấy quý II, thị trường nhà chung cư tại TP HCM lần đầu tiên ghi nhận giá bán sơ cấp và thứ cấp cùng giảm tốc. Nếu 12 tháng qua chỉ có giá bán căn hộ trên thị trường thứ cấp rớt mạnh do nhà đầu tư xả hàng cắt lỗ thì quý II chứng kiến giá bán sơ cấp (chủ đầu tư chào bán lần đầu) cũng điều chỉnh đáng kể. Các chương trình khuyến mãi, ưu đãi lớn được hiểu là hình thức giảm giá gián tiếp cũng nở rộ. Nỗ lực kích cầu của các chủ đầu tư nhằm cải thiện thanh khoản khi thị trường bất động sản đóng băng, mở ra cuộc đua cạnh tranh về giá.

Tại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, hai dự án căn hộ đã áp dụng chương trình bán hàng giá "mềm" hơn so với các đợt mở bán trước kết hợp với chính sách hỗ trợ lãi suất 8% trong vòng 18-24 tháng. Đây được xem là gói khuyến mãi lớn nhất trong 2 năm qua tại khu vực này.

Tại TP Thủ Đức, một dự án nằm ngay mặt tiền đường Vành đai 2, giá chào bán căn hộ 75 m2, với thiết kế 2 phòng ngủ, thanh toán nhanh hạ xuống còn 2,1 tỷ đồng một căn, giảm 54% so với giá niêm yết. Trường hợp chọn chính sách thanh toán linh hoạt khách hàng có thể trả góp 6 năm không lãi suất. Gói kích cầu này chưa từng có quanh trục Vành đai 2.

Tọa lạc trên trục đường Phạm Văn Đồng giáp ranh giữa TP Thủ Đức với Dĩ An, Bình Dương, dự án Phú Đông Sky Garden hồi tháng 6 cũng tung ra chính sách khách chỉ thanh toán 5% được ký hợp đồng mua bán. Người mua cũng được hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà.

Báo cáo thị trường nhà ở của CBRE Việt Nam vừa công bố cũng cho thấy giá sơ cấp trung bình căn hộ trong quý II đạt mức dưới 60 triệu đồng một m2, giảm 4,8% so với quý trước. Đây là lần đầu tiên thị trường sơ cấp ghi nhận mức giảm trong 5 năm trở lại đây. Đơn vị này cho hay, nhiều dự án đã mở rộng biên độ giá bán ứng với các điều kiện thanh toán khác nhau nhằm thu hút khách, đặc biệt với các căn hộ nằm trong phân khu đã được bàn giao.

Một số dự án cao cấp ở khu Đông có giá bán giai đoạn trước từ 50-75 triệu đồng một m2 đã điều chỉnh khoảng giá xuống 35-65 triệu đồng một m2, ứng với các tiến độ thanh toán khác nhau. Diễn biến này khiến cột giá trung bình của các dự án chung cư cũng giảm đáng kể so với giai đoạn trước.

Bất động sản khu Đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở thị trường thứ cấp, giá bán trung bình vẫn tiếp tục giảm lần lượt 4% so với quý I và 5% so với cuối năm 2022. Ở phân khúc hạng sang và cao cấp, mức giảm có thể lên đến 20-30% so với cuối năm 2022, tập trung tại khu vực TP Thủ Đức.

Báo cáo của DKRA Group cho biết quý II giá nhà chung cư trên thị trường sơ cấp ghi nhận biến động thông qua các gói khuyến mãi, ưu đãi, quà tặng cho người mua trong tháng 5 và 6. Tuy giá có xu hướng thấp dần so với trước đây, lượng tiêu thụ nguồn cung căn hộ mới chỉ đạt khoảng 10% cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thanh khoản ảm đạm. Giá bán thứ cấp (nhà đầu tư mua đi bán lại) tiếp tục rớt, giảm thêm trên dưới 7% so với quý trước.

Báo cáo 6 tháng đầu năm của Colliers Việt Nam cũng cho thấy thị trường căn hộ tại TP HCM vẫn trầm lắng. Giá căn hộ quanh ngưỡng 1.200-18.000 USD một m2, nhưng phổ biến ở phân khúc từ 7.000 USD một m2 trở lên.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam, nhận định giá căn hộ tại TP HCM trong 2 quý vừa qua xuất hiện phân khúc bình dân nhưng chưa nhiều, đa phần không phù hợp với nhu cầu thật cũng như còn quá cao so với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp. Ông nhìn nhận, trên thị trường thứ cấp, nhiều dự án xuất hiện các giao dịch cắt lỗ trong quý II.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, cho biết, hiện nay vấn đề đầu tiên người mua quan tâm nhất là mức giá phù hợp, sau đó là tính pháp lý của dự án. Thanh khoản căn hộ có cải thiện trong quý II nhưng vẫn ở mức thấp. Cuộc đua cạnh tranh về giá giữa các dự án đang diễn ra mạnh mẽ. Dù áp dụng nhiều chính sách giãn tiến độ nhưng những dự án không có sự điều chỉnh giá phù hợp vẫn gặp khó khăn về thanh khoản.

Bà Dung dự báo trong 6 tháng cuối năm 2023, nhiều khả năng các ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho vay. Theo bà, các tín hiệu tích cực của thị trường có thể diễn ra về các tháng cuối năm, điển hình là việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công cùng với nỗ lực gỡ vướng pháp lý cho hàng loạt dự án. Vì thế, đây sẽ là giai đoạn tiền đề, tác động lớn lên sự phục hồi của thị trường bất động sản nhà ở trong năm 2024.

Vũ Lê