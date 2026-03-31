Cuộc đua ghế xoay ở Nhật Bản

Trong một ngày tuyết rơi ở Kumamoto, hàng chục nhân viên văn phòng đội mũ bảo hộ, đi giày thể thao, ngồi trên ghế xoay sẵn sàng xuất phát.

Khi nghe thấy tiếng còi khai cuộc, họ lập tức dồn lực vào đôi chân, liên tục đạp xuống đất để đẩy ghế lao ngược về phía sau. Tiếng reo hò vang lên khi các tay đua phóng vút trên đường phố và "ôm cua" ở những khúc rẽ gắt.

Đó là cảnh sôi động của cuộc đua ghế xoay văn phòng ở thành phố Kumamoto, nơi các đội ba người thi đấu để tìm kiếm đội hoàn thành nhiều vòng nhất trong thời gian hai tiếng, với quãng đường có thể vượt 20 km.

Kể từ khi được tổ chức lần đầu ở tỉnh Kyoto năm 2009, môn thể thao này đã lan rộng trên toàn quốc. Mỗi năm, giải được tổ chức tại 10 thành phố, trong đó có Tokyo, Kyoto và Shizuoka. Ngay cả những tập đoàn lớn như Toyota cũng cử đội tham gia.

"Điều hấp dẫn nhất là ai cũng có thể tham dự. Nhân viên văn phòng trên khắp thế giới đều rất vất vả, tôi muốn họ bước ra khỏi văn phòng", Tsuyoshi Tahara, nhà sáng lập giải đấu, nói.

Các tay đua ôm cua bằng ghế xoay tại Kumamoto, Nhật Bản. Ảnh: CNN

Phần thưởng của đội vô địch tại Kumamoto là 90 kg gạo. Giải thưởng sẽ khác nhau tùy địa điểm. Chẳng hạn, tại Tokyo, đội vô địch sẽ nhận 5 kg cá ngừ.

Theo Tahara, sự kiện khác lạ này giúp người tham gia trở lại tuổi thơ, được vui vẻ làm những điều họ không thường làm.

"Đó cũng là một cách xoa dịu phần nào văn hóa làm việc khắc nghiệt ở Nhật Bản. Người Nhật làm việc quá nhiều, nhưng họ vẫn có thể hết lòng với một chuyện ngớ ngẩn như thế này và tận hưởng nó ngay cả khi đã lớn tuổi", ông nói.

Giống như nhiều nhân viên khác, Yasunori Miura dành nhiều giờ ngồi bên bàn làm việc. Nhưng khi có thời gian rảnh, anh lại mang ghế văn phòng ra tập luyện.

"Một bài tập quen thuộc của tôi là chạy 40-50 lượt, mỗi lượt 200 m, bằng ghế xoay ở phòng gym", anh nói, cho biết mình tập 4 buổi một tuần với một chiếc ghế nặng. "Muốn vượt họ, bạn phải có cả kỹ thuật lẫn thể lực".

Đua ghế xoay ở Nhật Bản Yasunori tập luyện chuẩn bị cho cuộc đua ghế xoay tại Nhật Bản. Video: CNN

Các tay đua bắt buộc phải đội mũ bảo hộ, đeo bảo vệ khuỷu tay, đầu gối và găng tay. Họ cũng chỉ được dùng ghế thương mại bán sẵn trên thị trường, không được chỉnh sửa.

Mỗi cung đường có một độ khó riêng. Chẳng hạn, mặt đường ở Shizuoka gồ ghề đến mức bánh ghế rất dễ kẹt. Miura cho biết các đội vô địch thường đi được khoảng 20 đến 25 km, tức mỗi thành viên phải hoàn thành khoảng 8 km.

"Không thể thắng nếu chỉ có một người tập rất nhiều và chạy rất nhanh", anh giải thích. "Cả ba thành viên đều phải mạnh, nên chúng tôi luôn tập cùng nhau".

Giải đua ghế này có nhiều điểm khiến người hâm mộ Formula One (F1) thấy quen thuộc. Trên các ấn phẩm quảng bá và website của giải xuất hiện dày đặc những hình ảnh gợi cảm giác tốc độ, như cờ caro đen trắng hay những tia lửa bắn ra từ bánh ghế.

Đua ghế xoay ở Nhật Bản Giải đua ghế xoay tại thị trấn Kumamoto, Nhật Bản. Video: CNN

Tahara còn muốn đưa môn này tiến xa hơn nữa, với hy vọng một ngày nào đó có thể mang cuộc đua ghế văn phòng tới đường đua ở Monaco, nơi giới thượng lưu trên thế giới tụ hội mỗi năm để xem các tay đua F1 lao qua những cung đường trong thành phố.

Cũng như F1, các tay đua ghế phải quay về trạm dừng kỹ thuật để đổi người. Cảnh sát, lính cứu hỏa, thậm chí cả thành viên quân đội Nhật Bản cũng từng góp mặt trong các giải đua ghế.

"Nó có thể chạm tới cảm xúc, tạo ra sự đồng cảm và giúp bạn kết bạn với mọi người trên khắp thế giới. Người ở mọi lứa tuổi đều có thể tham gia. Đây là kiểu niềm vui mà có thể trước đây bạn chưa từng trải qua, nên chúng tôi hy vọng sẽ có thật nhiều người nhập cuộc", ông Tahara nói.

Đức Trung (Theo CNN, Mainichi, Asahi)