Cuộc đua bán nhà năm 2024 được dự báo 'rất cạnh tranh'

Chuyên gia cho rằng nguồn cung và chính sách bán hàng của chủ đầu tư địa ốc năm nay sẽ sôi động và ưu đãi hơn so với năm 2023.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, năm 2024 nguồn cung nhà đất sẽ đều đặn và nhiều hơn các năm trước. Dự kiến 6 tháng đầu năm sẽ có khoảng 15.000 căn hộ mở bán mới tại TP HCM và Bình Dương, chưa kể sản phẩm tồn kho. Còn theo Savills Việt Nam, năm 2024 lượng căn hộ mở bán mới tại TP HCM sẽ tăng gấp 4 lần so với năm trước. Đến năm 2026, thị trường này sẽ có khoảng 116 dự án mở bán, cung cấp 40.800 căn hộ mới.

Tương tự, báo cáo từ DKRA Group cũng cho biết tổng số căn hộ mở bán mới tại TP HCM và các thị trường lân cận năm nay sẽ dao động 12.000-15.000 căn. Nguồn cung mới vẫn khiêm tốn ở các tháng đầu năm nhưng có thể bùng nổ hơn vào nửa cuối năm khi những chính sách pháp lý đủ độ "ngấm", giúp tháo gỡ các vướng mắc và tăng triển vọng phục hồi cho nền kinh tế.

Tìm hiểu từ VnExpress cũng cho thấy nhiều chủ đầu tư có quỹ đất và dự án đã hoàn thiện pháp lý đang tất bật cho hoạt động bán hàng, triển khai dự án ngay từ những ngày đầu năm nay..

Cuối tháng 1 vừa qua, Phát Đạt khởi công dự án khu nhà ở cao tầng quy mô 2.700 căn hộ tại tỉnh Bình Dương. Dự án này gấp rút xây dựng chỉ sau ba tuần được cấp phép, dự kiến đẩy nhanh tiến độ bán hàng trong nửa đầu năm nay, mang về doanh thu lớn cho công ty này trong năm 2024.

Tập đoàn Capitalland cũng cho biết sẽ khởi động dự án Khu đô thị nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương (tên thương mại Sycamore) vào quý I này, nhiều khả năng sẽ hoàn thiện xây dựng và triển khai bán hàng sớm. Hay chủ đầu tư A&T Group vừa khởi công dự án chung cư A&T Sky Garden tại TP Thuận An, còn Phú Đông Group động thổ dự án Phú Đông Sky One (TP Dĩ An) vào tháng 1/2024. Hai dự án trên đều có kế hoạch bán hàng vào nửa đầu năm nay.

Tại TP HCM, loạt dự án mới như The Opus One, Eaton Park, The Global City, The Emeria, Gem Riverside, The Global City(TP Thủ Đức), The Aurora (quận 7)... đều đã bắt đầu khởi động, chuẩn bị kế hoạch bán hàng trong 2024.

Một dự án chung cư chuân bị triển khai tại Bình Dương trong năm 2024. Ảnh: Việt Dũng.

Không chỉ tấp nập đưa dự án mới ra thị trường, nhiều chủ đầu tư có sẵn nguồn hàng cũng tranh thủ điều chỉnh các chính sách thanh toán, đưa ra mức ưu đãi mạnh hơn nhằm tranh thủ kéo sức mua đầu năm.

Cụ thể, một dự án chung cư đang triển khai tại khu Tây TP HCM vừa điều chỉnh chính sách bán hàng trong đợt mở bán đầu năm. Theo đó, mức thanh toán ban đầu được điều chỉnh từ 300 triệu đồng, lãi suất cố định 5% mỗi năm, xuống còn 150 triệu đồng, lãi vay cố định chỉ còn 1%, tương đương 2 triệu đồng mỗi tháng. Trường hợp không vay, thanh toán nhanh được chiết khấu 7-10%.

Một dự án khác đang mở bán tại huyện Bình Chánh cũng áp dụng mức lãi suất vay cố định chỉ 2% trong 2 năm, tương đương khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng thay cho mức 6% áp dụng từ đợt bán trước. Chủ đầu tư còn tặng vàng, tặng gói nội thất trị giá 500 triệu đồng kèm hàng loạt ưu đãi.

Hay chủ đầu tư dự án chung cư tọa lạc trên trục Vành đai 3, TP Thủ Đức vừa công bố lại chính sách bán hàng mới sau 1 năm im ắng. Mức ưu đãi lãi suất 0% được kéo dài thêm 1 năm sau khi nhận nhà, tiến độ thanh toán chỉ 2% mỗi tháng và tặng kèm gói nội thất, phí quản lý 3 năm, chiết khấu thanh toán nhanh từ 10-15%. Áp dụng mức thanh toán ban đầu chỉ 10% thay mức 20%.

Theo ghi nhận, hiện hầu hết chủ đầu tư có kế hoạch bán hàng trong nửa đầu năm nay đều lên chính sách thanh toán mới. Theo đó, mức ưu đãi lãi suất vay được kéo dài từ 2-5 năm sau nhận nhà. Tiến độ thanh toán nhẹ, chỉ tầm 1,5-2% mỗi tháng, mức thanh toán ban đầu còn từ 5-10%, thanh toán 30-50% là nhận nhà... Một số dự án chưa mở bán chính thức nhưng được chủ đầu tư chia sẻ là các phương thức thanh toán linh hoạt và ưu đãi sẽ tốt hơn so với thời điểm trước.

Ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Dịch vụ tư vấn và Phát triển dự án DKRA Group, nhận định nguồn cung của thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận sẽ khởi sắc hơn trong nửa cuối năm 2024. Tuy nhiên tâm lý thận trọng, thăm dò vẫn chiếm chủ đạo, lực cầu tập trung vào nhóm sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý, hạ tầng, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

"Sức mua chưa thể đột phá trong ngắn hạn sẽ khiến các chủ đầu tư lựa chọn thận trọng khi đưa ra mức giá bán sơ cấp, đồng thời các chính sách kích cầu đi kèm tiếp tục được áp dụng mạnh tay hơn", ông Thắng cho hay.

Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho rằng sẽ có một cuộc đua bán hàng đến từ các chủ đầu tư đang có dự án và đã được phê duyệt triển khai dự án trong năm 2024.

Theo ông, từ sau ngày 1/1/2025, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, các chủ đầu tư chỉ được thu 5% từ khách hàng và phải mất nhiều thời gian để hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính, đủ điều kiện mới bán hàng và được thu tiếp số tiền còn lại. Vậy nên năm nay doanh nghiệp sẽ phải tích cực bán hàng, tận dụng giai đoạn này để bán nhiều nhà nhất có thể. Vì sang năm sau, việc thu hồi dòng tiền ban đầu từ người mua có thể không còn được nhiều như hiện tại.

Ông Tuấn nhận định, thị trường 2024 không còn hiện tượng chiết khấu 40-50% như đầu 2023 do giai đoạn "khủng hoảng" nhất đã qua. Tuy nhiên thanh khoản vẫn chưa thể phục hồi mạnh mẽ, suy thoái kinh tế còn tác động lên tâm lý người mua nhà cùng với sự cạnh tranh từ nguồn cung mới, các chủ đầu tư sẽ vẫn phải áp dụng những chiến lượt bán hàng nhẹ nhàng về lãi vay và thanh toán, thậm chí là nhiều dự án còn "ưu ái" và cạnh tranh hơn so với năm trước.

"Các chủ đầu tư đang có sẵn dự án sẽ tranh thủ bán nhanh nửa đầu năm vì đến cuối năm, nguồn cung mới đổ vào thị trường với các chính sách bán hàng khó đoán sẽ làm tăng tính cạnh tranh với dự án hiện hữu", ông Tuấn nhấn mạnh.

Còn theo bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc kinh doanh Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI), năm 2024 các chủ đầu tư có quỹ đất sạch sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và bán hàng. Tuy nguồn cung cải thiện nhưng khó khăn chung từ kinh tế và tâm lý phòng thủ chưa thể khiến nhu cầu thị trường khởi sắc ngay. Do đó, chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi khủng vẫn là công cụ tốt nhất tác động đến túi tiền của người mua.

Bà cho rằng, lúc thị trường khó khăn, doanh nghiệp đặt mục tiêu tài chính sau mục tiêu bán hàng. Câu chuyện lợi nhuận không còn quan trọng bằng việc bán được hàng, thu dòng tiền. Vì thế, các ưu đãi mua nhà trong giai đoạn này sẽ vẫn nghiên về hướng có lợi cho người mua.

Giám đốc kinh doanh DXS-FERI nhìn nhận, nửa cuối năm 2023, giao dịch của thị trường cải thiện một phần cũng nhờ vào sự đồng hành chính sách của các chủ đầu tư. Vì vậy năm 2024, trong thời điểm thị trường còn nhiều thách thức, trước áp lực cạnh tranh và nhiều yếu tố thay đổi trong luật mới, làn sóng ưu đãi vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng rộng rãi.

Nguyên Tiêu