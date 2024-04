Cuộc đột kích casino ở Campuchia bắt hai kẻ trốn truy nã

Phú YênCông an Việt Nam phối hợp cảnh sát Campuchia đột kích casino giáp biên giới, khống chế bảo vệ, ập lên tầng 5 bắt hai anh em trốn truy nã tội giết người.

5 trinh sát thiện chiến của Bộ Công an và Công an Phú Yên phối hợp 25 cảnh sát Campuchia, trên những chiếc ôtô tiến gần tổ hợp khách sạn và casion ở tỉnh Ratanakiri, Campuchia - giáp biên giới Việt Nam, chiều 15/3. Tòa nhà nằm ở khu vực vắng vẻ, xung quanh phần lớn là rừng núi, là nơi Ngô Quyết Nhu, 27 tuổi và em trai Ngô Viết Tiến, 25 tuổi, đang ẩn náu. Hai bị can bị truy nã về tội Giết người từ năm 2022.

Cảnh sát chia làm 3 nhóm. Một mũi ập vào áp đảo lực lượng bảo vệ của tòa nhà, khống chế những người chống đối. Mũi khác bao vây mọi lối thoát của tòa nhà để chặn các bị can có thể bỏ trốn vào rừng. Mũi còn lại xộc thẳng lên tầng 5 - nơi có căn phòng "bất khả xâm phạm" của ông chủ casino, cũng là nơi anh em Nhu được phép tá túc trong thời gian qua. Thấy cảnh sát, cả hai bật dậy định lấy hung khí chống trả nhưng bị khống chế lập tức.

"Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút, song chúng tôi đã phải lên kế hoạch rất chặt chẽ với cảnh sát Campuchia trong một thời gian dài. Mục tiêu đặt ra là phải thực hiện thật nhanh chóng, không để anh em Nhu có cơ hội vuột khỏi tay như lần trước", trinh sát Phòng Hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Yên kể.

Lúc này, chủ casino đang đi xử lý công việc ở cửa khẩu Đăk Peur (huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông).

Ngô Quyết Nhu (áo đen tay dài, bên phải) và em trai Ngô Viết Tiến bị cảnh sát Việt Nam và Campuchia bắt giữ hôm 15/3. Ảnh: Công an Phú Yên

Nương tựa 'anh em xã hội'

Nhu và Tiến bị truy nã về tội Giết Người. Hồi tháng 8/2022, khi giải quyết mâu thuẫn nợ nần của một người bạn, hai anh em và đồng phạm mang hung khí đâm chém, gây thương tích nặng cho nhiều người. Cả nhóm sau đó lần lượt bị bắt, riêng anh em Nhu trốn thoát, bị Công an Phú Yên truy nã.

Quá trình lần theo dấu vết, trinh sát xác định hai bị can rất cảnh giác, thường chọn những casino giáp biên để lẩn trốn, di chuyển liên tục ở đường nội địa Campuchia vì biết "điểm yếu" của cảnh sát Việt Nam là không có thẩm quyền triển khai lực lượng truy bắt tại nước bạn.

Họ cũng được sự giúp đỡ của "anh em xã hội" nên từng thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Từ ngày 23 đến 27/1, Nhu và Tiến dự tính di chuyển từ casino gần cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai) đến casino gần cửa khẩu Đăk Peur (huyện Đăk Mil, Đăk Nông) bằng đường nội địa Campuchia. Tuy nhiên, khi biết cảnh sát đang theo dõi, cả hai đã đổi hướng, tiếp tục lẩn trốn.

"Nhu và Tiến có thế mạnh là đặt chân đến chỗ nào đều gây dựng được mối quan hệ rất tốt. Những người xung quanh casino sẵn sàng bảo vệ và che chở cho hai bị can, từ vị trí cao nhất là chủ casino cho đến nhân viên bảo vệ", trinh sát nói.

Sau hơn một năm truy tìm, tháng 3, Công an Phú Yên phát hiện Nhu và Tiến đang làm bảo vệ ở tổ hợp khách sạn và casion ở tỉnh Ratanakiri, chỉ ra ngoài vào lúc khuya, ban ngày ít lộ diện. Ngoài việc nằm ở vị trí vắng vẻ, casino còn được gắn camera an ninh dày đặc.

"Kế hoạch bắt họ vì thế mà gặp nhiều khó khăn. Chỉ cần xuất hiện người lạ ở gần casino cũng đủ để đánh động những kẻ truy nã bỏ trốn", trinh sát cho biết.

Cuộc đột kích casino ở Campuchia bắt hai kẻ trốn truy nã Cảnh sát đưa hai kẻ truy nã về cơ quan điều tra tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Video: Công an tỉnh Phú Yên

Sau khi bắt giữ Ngô Quyết Nhu và Ngô Viết Tiến, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Ratanakiri đã làm việc, lấy lời khai của họ. Cả hai thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Campuchia qua đường tiểu ngạch, làm giả giấy thông hành để đi lại, nên bị tòa án địa phương tạm giam để phục vụ điều tra theo pháp luật Campuchia.

Phòng PC02 Công an tỉnh Phú Yên sau đó phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia hoàn tất các thủ tục với nước sở tại để di lý hai bị can về nước phục vụ công tác điều tra vụ án Giết người.

Theo khoản 1 Điều 2 Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Campuchia, các tội có thể bị dẫn độ theo quy định của Hiệp định này là các tội có thể bị xử phạt tù với thời hạn từ 2 năm trở lên hoặc nghiêm khắc hơn theo quy định pháp luật của cả hai bên.

Bùi Toàn