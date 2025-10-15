Vụ án ngôi sao nhạc rock bị cả nhà tù căm ghét

AnhNgôi sao nhạc rock tai tiếng Ian Watkins, 48 ​​tuổi, bị bạn tù đâm chết trong thời gian thụ án 29 năm về hàng loạt hành vi "bệnh hoạn" với trẻ em.

Ian Watkins từng là ca sĩ chính kiêm tay guitar của ban nhạc rock nổi tiếng Lostprophets, ra mắt vào năm 1997 và đã phát hành 5 album từ năm 1999 đến 2012, bán được hàng triệu bản album trên toàn thế giới.

Lostprophets có hai đĩa đơn vào top 10 tại Anh và một đĩa đơn đạt quán quân bảng xếp hạng rock alternative của Mỹ, đồng thời giành được nhiều giải thưởng âm nhạc. Họ phát hành album thứ năm, cũng là album cuối cùng, Weapons, vào tháng 4/2012. Ban nhạc biểu diễn lần cuối tại Newport, xứ Wales vào ngày 14/11/2012, chỉ một tháng trước khi Ian bị bắt.

Những lời tố cáo bị phớt lờ

Bạn gái cũ của Ian, Joanne Mjadzelics, lần đầu tiên báo cáo anh ta với chính quyền vào tháng 12/2008 và được thẩm vấn vào tháng 3/2009. Cô nói với cảnh sát rằng nhận được tin nhắn từ điện thoại di động của Ian bày tỏ ham muốn lạm dụng tình dục trẻ em.

Tuy nhiên, chiếc điện thoại không được kiểm tra do nhà chức trách cho rằng "báo cáo của Joanne có ác ý".

Cho đến khi ngôi sao nhạc rock này bị bắt vào năm 2012 vì nhiều cáo buộc liên quan đến ma túy, Cảnh sát South Wales đã phát hiện những hình ảnh lạm dụng trẻ em được lưu trữ trên máy tính của anh ta trong quá trình khám xét nhà.

Ian Watkins biểu diễn trên sân khấu khi còn là ca sĩ chính của ban nhạc Lostprophets. Ảnh: Redferns

Năm 2017, bốn năm sau khi Ian bị bỏ tù, cơ quan giám sát cảnh sát tiết lộ rằng anh ta có thể bị bắt và đưa ra xét xử sớm hơn gần bốn năm nếu các thám tử điều tra các báo cáo từ nhiều người cung cấp thông tin một cách đúng đắn.

Ủy ban Khiếu nại Cảnh sát Độc lập (IPCC) cho biết: "Chiếc điện thoại được cho là chứa tin nhắn Ian Watkins gửi cho Joanne Mjadzelics vào ngày 12/8/2007, có nội dung 'Danh sách điều ước: hiếp dâm một đứa trẻ 12 tuổi, quan hệ tình dục với hai cặp sinh đôi vị thành niên'. Tin nhắn này xác nhận cáo buộc của Joanne Mjadzelics rằng Ian Watkins đã bày tỏ 'ham muốn lạm dụng trẻ em'".

Báo cáo của IPCC phát hiện nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ trong cuộc điều tra về Ian. Đầu tiên, một nạn nhân và bố mẹ cô không được cảnh sát đến gặp sau khi Joanne khiếu nại vào năm 2008. Tiếp theo, các báo cáo của Crimestoppers (chương trình hỗ trợ cộng đồng cung cấp thông tin ẩn danh về hoạt động tội phạm) từ năm 2010, cùng các báo cáo từ hai nhân chứng trong năm 2010 và 2012 đều không được quan tâm, dù xác nhận lời kể của Joanne.

Khi Joanne gửi email khiếu nại đến hộp thư của Hiệp hội Cảnh sát trưởng (ACPO) vào năm 2011 rằng các báo cáo của cô chưa được điều tra thích đáng, không có hành động nào được thực hiện.

Kẻ săn tình dục

Ian ban đầu phải đối mặt với 24 cáo buộc liên quan đến tội phạm tình dục trẻ em. Ngày 26/11/2013, ngay trước phiên tòa xét xử, anh ta đã nhận tội với 13 tội danh, bao gồm hiếp dâm, tấn công tình dục trẻ dưới 13 tuổi, sản xuất và sở hữu hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Ian còn thừa nhận đã cố hiếp dâm một đứa trẻ 11 tháng tuổi, quay video lạm dụng trong một phòng khách sạn ở London.

Bên công tố cáo buộc Ian sử dụng quyền lực, sức ảnh hưởng của mình đối với những người hâm mộ trẻ tuổi để lợi dụng họ, thuyết phục hai bà mẹ giúp thỏa mãn "ham muốn vô độ" bằng cách rủ họ cùng lạm dụng tình dục hai con sơ sinh.

Thẩm phán cho biết: "Tôi tin chắc rằng bị cáo là một kẻ có sức ảnh hưởng tiêu cực sâu sắc, có khả năng thao túng cao, là kẻ săn mồi tình dục rất nguy hiểm".

Tháng 12/2013, Ian bị tuyên án 29 năm tù, kèm sáu năm quản chế.

Ian Watkins bị phạt tù năm 2013. Ảnh: South Wales Police

Sau phiên tòa tuyên án, Mike Lewis, cựu thành viên ban nhạc và cũng là bạn thời thơ ấu của Ian, nói: "Tôi đã cố gắng đọc báo cáo của thẩm phán. Tôi thậm chí không thể đọc hết. Nghĩ đến việc một người mà tôi lớn lên cùng và làm bạn suốt bao năm qua... lại có thể làm những điều đó, tôi thấy thật khó tin. Nhưng rõ ràng là anh ta đã làm thế... Tôi không thể hiểu tại sao".

Năm 2014, Ian kháng cáo với lý do mức án "quá nặng" nhưng bị bác đơn.

Cuộc sống sau song sắt

Năm 2019, Ian phải hầu tòa lần nữa và bị phạt thêm 10 tháng tù do tàng trữ điện thoại di động trái phép trong nhà tù HMP Wakefield ở West Yorkshire.

Anh ta bị phát hiện giấu chiếc điện thoại GT-Star dài 8 cm trên người trong cuộc khám xét vào tháng 3/2018. Ian khai rằng hai tù nhân đã ép anh ta giữ điện thoại để liên lạc với những phụ nữ đã gửi thư tỏ lòng hâm mộ anh ta nhằm mục đích lợi dụng họ làm "nguồn thu nhập". Trong lời khai, Ian từ chối nêu tên các tù nhân vì "không muốn gặp rắc rối".

Dù là kẻ ấu dâm bị kết tội, Ian vẫn nhận được hàng trăm lá thư, chủ yếu từ phụ nữ, một số còn ngỏ lời cầu hôn anh ta. Nhưng một phụ nữ đã gọi điện đến nhà tù báo cáo rằng Ian nói chuyện với cô qua điện thoại bị cấm, dẫn đến cuộc khám xét.

Trong phiên điều trần, Ian tuyên bố "mạng sống bị đe dọa", gọi các bạn tù là "những kẻ giết người, sát nhân hàng loạt, hiếp dâm, ấu dâm - những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ nhất".

Nói về hậu quả có thể xảy ra sau vụ án, Ian dự đoán chính xác số phận nghiệt ngã của mình: "Rất có thể ai đó sẽ lẻn ra sau lưng và cắt cổ tôi. Không phải kiểu một chọi một. Những chuyện như thế, bạn không thể lường trước được".

Ngày 5/8/2023, Ian bị tấn công bằng một cây chổi cọ vệ sinh có đầu nhọn và bị ba tù nhân khác bắt làm con tin do khoản nợ ma túy 900 bảng Anh chưa thanh toán. Đội cảnh sát chống bạo động đã ném lựu đạn gây choáng vào phòng giam của Ian, giải thoát anh ta sau vài giờ. Ian được đưa đến bệnh viện do bị đâm vào cổ, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Cái chết thảm trong tù

Ngày 11/10, Ian lại bị một tù nhân khác tấn công bằng dao, vết thương nghiêm trọng khiến anh ta tử vong tại chỗ. HMP Wakefield bị phong tỏa ngay sau vụ việc. Cảnh sát West Yorkshire cho biết hai tù nhân Rashid Gedel, 25 tuổi, và Samuel Dodsworth, 43 tuổi đã bị buộc tội giết người.

Các báo cáo cho biết Ian đã "chi hàng nghìn USD" để trả tiền bảo kê trong tù nhưng vẫn bị "phục kích" trong cuộc tấn công kinh hoàng có kế hoạch từ trước.

Vụ tấn công chết người trong tù xảy ra chỉ vài tuần sau khi các thanh tra cảnh báo về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng đối với những kẻ ấu dâm tại khu giam giữ của Ian.

Người nhà của một tù nhân đang thụ án kể lại với Daily Mail rằng: "Các tù nhân reo hò khi tin tức Ian bị giết lan truyền. Anh ta bị căm ghét vì tội ác quá bệnh hoạn".

Cái chết của Ian không nhận được sự cảm thông từ Joanne, người bạn gái cũ đã vạch trần tội ác của anh ta. Cô nói bị sốc khi phải mất thời gian lâu như vậy để lấy mạng kẻ biến thái này.

Tuệ Anh (theo Independent, Mirror)