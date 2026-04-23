Cuộc đời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung qua sách

Trong tự truyện, Tổng thống Lee Jae Myung kể tuổi thơ đói nghèo, không có điều kiện học hành nhưng ông vươn lên bằng ý chí, nỗ lực.

Tác phẩm Tôi đến được đây là nhờ có ước mơ ấy do Tổng thống Lee Jae Myung thực hiện cùng Viện nghiên cứu Storytelling Contents, các tình nguyện viên thuộc dự án Web tự truyện hỗ trợ.

Cuốn tự truyện gợi lại những năm tháng tuổi thơ nghèo khó nơi miền núi của Tổng thống Lee Jae Myung. Ông lớn lên trong điều kiện thiếu thốn, không có điện, phải làm bạn với bóng tối. Nguồn sáng đầu tiên đến với ông là từ những con đom đóm - thứ ánh sáng không quá rực rỡ nhưng âm thầm, bền bỉ, như nghị lực của con người trong nghịch cảnh.

Hoàn cảnh khó khăn, Lee Jae Myung vẫn tự tạo điều kiện học tập. Ông học ở ngoài sân, tận dụng ánh sáng từ nơi khác. Từ người có vị trí thấp trong bảng xếp hạng, ông vươn lên nhóm đầu chỉ trong thời gian ngắn. Với ông, học tập là con đường để khẳng định phẩm giá.

Sau khi vượt qua kỳ thi Tư pháp, ông có nhiều lựa chọn cho các vị trí ổn định, danh giá, nhưng quyết định trở thành luật sư nhân quyền. Ông nói: ''Không bào chữa cho tiền bạc mà bào chữa cho con người''. Từ trải nghiệm của bản thân, ông hiểu thế nào là bất công nên lựa chọn đứng về phía những người yếu thế.

Khi bước vào chính trị, Lee Jae Myung không từ bỏ những giá trị đã hình thành từ trước. Ông nhìn chính trị như một công cụ để phục vụ người dân. Trong sách, những câu chuyện về quá trình làm thị trưởng, tỉnh trưởng hay tham gia tranh cử Tổng thống không được ông kể như thành tích mà là sự thử thách của trách nhiệm. Khi thất bại trong cuộc bầu cử, ông chấp nhận với thái độ sòng phẳng, cho thấy cách hành xử dựa trên trách nhiệm hơn lợi ích.

Tự truyện ''Tôi đến được đây là nhờ có ước mơ ấy'' do Hà Minh Thành chuyển ngữ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành. Sách ra mắt hôm 18/4, nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân, đồng thời hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay. Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp

Tác phẩm đan xen giữa yếu tố tự sự cá nhân và ý thức công dân. Các lựa chọn trong nghề nghiệp và chính trị của ông Lee không được trình bày như những bước đi riêng lẻ mà đan cài chuỗi liên kết logic, xuất phát từ hệ giá trị đã hình thành từ sớm. Tinh thần ''không bào chữa cho tiền bạc mà bào chữa cho con người'' trở thành nguyên tắc xuyên suốt, thể hiện rõ định hướng lấy con người làm trung tâm trong mọi hành động.

Sách có ngôn ngữ trực diện, gần gũi, giàu cảm xúc, cách kể chuyện mạch lạc, kết hợp những chi tiết chân thực. Việc lồng ghép những suy tư mang tính khái quát góp phần nâng tầm tác phẩm, đưa ra khỏi phạm vi của một câu chuyện cá nhân.

Điểm nổi bật của ấn phẩm là khi ông Lee Jae Myung không né tránh các giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mình. Đó là năm tháng lao động nặng nhọc, những lần bị bạo lực, chịu thương tích khắp cơ thể, hay khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng. Giữa ranh giới mong manh của sống và buông bỏ, ông vẫn nuôi niềm hy vọng. Trong cuốn nhật ký ở thời trẻ, ông ghi: ''Khó khăn nghĩa là có khả năng''.

Ở lời dẫn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nhận định ấn phẩm mang ý nghĩa quan trọng, đặt ra nhiều câu hỏi về giá trị sống, trách nhiệm cá nhân và cộng đồng.

Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, chiều 21/4. Ảnh: Giang Huy

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, 62 tuổi, từng là luật sư, gia nhập chính trường năm 2005. Ông giữ chức thị trưởng Seong-nam và tỉnh trưởng Gyeonggi trước khi đảm nhiệm vai trò chủ tịch đảng Dân chủ năm 2022-2025. Ông và phu nhân có chuyến thăm Việt Nam vào ngày 21-24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam, sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025.

Phương Linh