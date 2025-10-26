Cuộc đời tôi chính thức 'chấm hết' từ khi ăn được 7 triệu cờ bạc

Từ đó, suốt hơn sáu năm làm trong công ty, tôi sống trong cảnh lên voi xuống chó, nợ nần chồng chất.

Tôi chơi cờ bạc online đến nay đã 6 năm. Từ một người chí thú làm ăn, cho tới khi quen được một người em ở công ty khoe mỗi ngày ăn được 600-700 nghìn đồng khi chơi trên web casino online. Do tò mò, tôi nạp 200 nghìn vào chơi và thua sạch. Tưởng chừng tôi tỉnh ngộ ngay lúc đó, nhưng không. Vì mất 200 nghìn quá nhanh, tôi vẫn tự nhủ và ý thức được rằng mất tiền từ cờ bạc là điều chắc chắn, nên quyết định không chơi nữa.

Nhưng một tuần sau, hồi đó cũng là thời điểm dịch Covid-19, tôi lại nảy ý định nạp 500 nghìn vào chơi cho đỡ buồn và vẫn thua. Tôi cười vào cái trò bịp bợm này, dù rất cay cú nhưng vẫn quyết tâm bỏ. Một tháng sau, cậu bạn tôi trả 300 nghìn, chuyển vào tài khoản. Tôi vừa ngủ dậy, tiện tay nạp vào chơi cho vui, ai ngờ ăn lên được 7 triệu. Thế là cuộc đời tôi chính thức "chết" từ đây.

Từ đó trở đi, không ngày nào tôi không nghĩ tới nó. Dù ăn được lên 7 triệu, nhưng ngày sau đó lại mất sạch. Chính lần đó đã kích hoạt "máu cờ bạc" trong tôi. Từ đó, suốt hơn sáu năm làm trong công ty, tôi sống trong cảnh lên voi xuống chó, nợ nần chồng chất.

Đến năm 2023, tôi lấy vợ và sinh được một bé trai. Tưởng chừng như đã bỏ được, nhưng không, tôi vẫn âm ỉ chơi. Mỗi lần mất thêm 1-2 triệu, lâu dần vợ cũng biết và nói cho nhà bên ngoại. Do họ thương con gái nên nhất quyết bảo vợ tôi ly hôn. Thật đau buồn cho một người cờ bạc như tôi. Nó kinh khủng hơn cả nghiện ma túy. Chắc cả đời này, tôi không thể ngóc đầu lên được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

