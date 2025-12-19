Cuộc đời thứ hai của 'tổng tài' U80

Trung QuốcTừng là kỹ sư nhà máy với tuổi thơ cơ cực, ông Yuan Jiyi tìm thấy hào quang tuổi xế chiều khi hóa thân thành CEO hay đạo sĩ trong hơn 100 bộ phim ngắn.

6h sáng, tại một khu nghỉ dưỡng ở Trịnh Châu, ông Yuan Jiyi, 72 tuổi, ngồi trước gương. Hôm nay, ông vào vai một đạo sĩ tóc bạc trắng, khoác áo choàng, tay cầm phất trần với phong thái ung dung.

Dù chỉ có hơn 10 câu thoại, ông và bạn diễn phải quay đi quay lại suốt buổi sáng giữa cái lạnh 8 độ C.

Ông Yuan trong một bộ phim ngắn. Ảnh:Global People

Sinh ra ở Vũ Hán, mồ côi cha và có mẹ bị liệt, ông Yuan từng phải vật lộn mưu sinh trước khi trở thành kỹ sư tại một nhà máy địa phương. Năm 2009, ông cùng vợ chuyển đến Trịnh Châu sống gần con trai. Thời trẻ khao khát nghệ thuật nhưng không có cơ hội, mãi đến khi về hưu, ông mới bắt đầu học múa, hội họa, thanh nhạc và Thái cực quyền tại trung tâm dành cho người cao tuổi.

Cơ duyên đến khi một đoàn nghệ thuật hưu trí giới thiệu ông tham gia biểu diễn. Ông bắt đầu với các vai khách mời trong quảng cáo và phim tuyên truyền.

Khoảng năm 2020, khi làn sóng phim ngắn màn hình dọc (vertical drama) bùng nổ tại Trung Quốc, ông Yuan trở thành gương mặt đắt khách. Nhờ ngoại hình phúc hậu và kinh nghiệm tích lũy, ông thường xuyên được giao các vai đặc thù như chủ tịch tập đoàn, thần y, giáo sư hoặc các bậc cao nhân. Xuất hiện trong hơn 100 bộ phim, ông được khán giả ưu ái gọi là "vua phim ngắn" hay "tổng tài phim ngắn".

Tuy nhiên, hào quang của nghề diễn đi kèm không ít cực nhọc, nhất là với người ở tuổi thất thập. Ngoài việc chịu lạnh, ông từng phải mặc 4 lớp trang phục cổ trang quay phim dưới nắng hè gay gắt ở bãi biển Hoàng Hà, suýt ngất vì say nắng.

Ông ví chiếc mũ tóc giả bó chặt vào đầu suốt nhiều giờ gây đau nhức như "vòng kim cô của Tôn Ngộ Không". Trí nhớ giảm sút cũng là một thách thức. Ông thường chép lời thoại bằng chữ in lớn ra giấy, tranh thủ nhẩm lại mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đang trông cháu. Dù vậy, gia đình ông Yuan xem đây là niềm tự hào và cơ hội để ông có thêm thu nhập.

Ông Yuan xuất hiện trong vai tổng tài phim ngắn. Ảnh: Global People

Với cựu kỹ sư này, đóng phim là niềm vui lớn nhất tuổi xế chiều. Ông thường xem lại các phân đoạn của mình để rút kinh nghiệm, không ngừng học hỏi để diễn xuất tốt hơn.

"Tuổi tác có thể khiến người ta nghỉ hưu, nhưng không có nghĩa là ngừng sống có ích", ông Yuan nói.

Câu chuyện của ông Yuan là minh chứng cho thế hệ "người cao tuổi mới" tại Trung Quốc - những người sẵn sàng quay lại thị trường lao động, tìm kiếm giá trị tinh thần thay vì chỉ xem nghỉ hưu là điểm dừng.

Nhật Minh (theo Global People, cnjiwang)