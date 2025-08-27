Cuộc đời Shakespeare lên màn ảnh rộng

"Hamnet" - dựa trên tiểu thuyết về nỗi đau mất con của Shakespeare - do đạo diễn đoạt Oscar Chloé Zhao thực hiện, sẽ công chiếu vào tháng 11.

Theo Variety, tác phẩm của Chloé Zhao - đạo diễn gốc Á từng giành Oscar với Nomadland - được mong đợi cuối năm nay, hứa hẹn là ứng viên sáng giá của Oscar 2026. Nội dung chuyển thể sách Hamnet của văn Maggie O'Farrell, xoay quanh William Shakespeare và vợ ông - Agnes (tên thật là Anne Hathaway), sau khi con trai Hamnet qua đời vì bệnh.

Teaser phim 'Hamnet' Teaser phim "Hamnet" của đạo diễn Chloé Zhao. Video: Focus Features

Nhà sản xuất cho biết ngoài tái hiện nỗi đau của đại văn hào người Anh, tác phẩm soi chiếu cách bi kịch ấy trở thành nguồn cảm hứng cho vở kịch Hamlet. Tác phẩm cho thấy phía sau cuộc đời của tác giả là quá trình đối diện mất mát và tìm cách hóa giải bằng nghệ thuật.

Dàn diễn viên chính gồm Paul Mescal và Jessie Buckley - hai gương mặt trẻ được đánh giá cao ở Hollywood. Steven Spielberg và Sam Mendes đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất.

Tiểu thuyết Hamnet của nhà văn người Ireland Maggie O'Farrell phát hành năm 2020. Nội dung lấy cảm hứng từ cái chết của Hamnet - con trai 11 tuổi của William Shakespeare - và mối liên hệ với vở kịch Hamlet ra đời vài năm sau đó. Tiểu thuyết được giới phê bình ca ngợi bởi giọng văn giàu cảm xúc, cách kết hợp lịch sử và tưởng tượng, khắc họa bi kịch với góc nhìn gần gũi. Hamnet giành Giải thưởng Women's Prize for Fiction năm 2020, được vinh danh Tiểu thuyết của năm tại Giải thưởng văn học Dalkey 2021.

Cuộc đời Shakespeare từng nhiều lần lên màn ảnh rộng, nổi tiếng nhất là Shakespeare in Love (1998) của John Madden, đoạt bảy giải Oscar gồm Phim hay nhất. Phim Hamlet lần đầu công chiếu vào năm 1921, sau đó có nhiều phiên bản được dựng lại. Gần đây, All Is True (2018) do Kenneth Branagh đạo diễn và thủ vai chính tái hiện giai đoạn cuối đời của ông sau vụ cháy Nhà hát Globe năm 1613.

Tạo hình William Shakespeare (do Paul Mescal đóng) trong phim "Hamnet". Ảnh: Focus Features

William Shakespeare (1564-1616) là nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Anh, được mệnh danh "Thi sĩ của dòng sông Avon" (Avon là dòng sông gắn liền nơi sinh của ông tại Stratford-upon-Avon). Ông là tác giả 39 vở kịch, 154 bản sonnet, hai bài thơ tường thuật dài và một số bài thơ ngắn, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Qua hơn 400 năm, tác phẩm của Shakespeare vẫn tạo sức ảnh hưởng, được giảng dạy ở nhiều trường học khắp thế giới.

Chloé Zhao, 43 tuổi, là nữ đạo diễn gốc Trung Quốc, hiện sống và làm việc tại Mỹ. Cô được biết đến với phong cách làm phim giàu tính nhân văn, khai thác đời sống con người ở những vùng đất hoang dã, ít được chú ý. Tác phẩm Nomadland (2020) của cô đoạt ba giải Oscar gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Nữ chính xuất sắc (Frances McDormand). Trước đó, cô gây chú ý với Songs My Brothers Taught Me (2015) và The Rider (2017). Sau thành công với Nomadland, Zhao được chọn làm đạo diễn bom tấn Marvel Eternals (2021).

Cát Tiên (theo Variety)