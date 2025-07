Cuộc đời mới của 'Cô nàng lắm chiêu' Lindsay Lohan

Ở tuổi 39, Lindsay Lohan có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai tại Dubai, lấy lại tên tuổi sau nhiều năm vướng tai tiếng.

Ngày 17/7, sao Mean Girls Lindsay Lohan và chồng - doanh nhân Bader Shammas, 38 tuổi - tổ chức tiệc mừng con trai Luai tròn hai tuổi theo chủ đề khủng long. Diễn viên đăng hình ngày vui của con trên Instagram nhưng không để lộ mặt bé. Trong chú thích, cô gọi Luai là "ánh dương, cậu nhóc ngọt ngào nhất và trái tim của bố mẹ". Trích lời chúc của diễn viên: "Mong con có thêm một năm đầy ắp những chiếc ôm, tiếng cười và muôn điều kỳ diệu. Mẹ và bố yêu con hơn tất cả lời nào có thể diễn tả".

Bài viết nhận hơn 300.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận. Phần lớn người hâm mộ chúc mừng tuổi mới của Luai. Một số fan nhận xét Lindsay trông rạng rỡ, tươi tắn trong những bức ảnh mới nhất. Một tài khoản viết: "Cuộc sống tươi đẹp khi cô tìm thấy chính mình, thật hạnh phúc cho cuộc đời mới của cô".

Lindsay Lohan bế con trai, đứng cạnh chồng trong tiệc sinh nhật của bé. Ảnh: Instagram Lindsay Lohan

Lindsay Lohan sinh năm 1986, từng là một trong những cái tên nổi bật của Hollywood đầu thập niên 2000, có khởi đầu là một sao nhí tiềm năng. Từ năm 2007, tên tuổi của cô tuột dốc sau khi vướng loạt bê bối, rắc rối như nghiện rượu, ma túy, từng lĩnh án tù.

Cuộc đời của Lindsay Lohan rẽ sang hướng mới khi quyết định rời Hollywood, chọn sống kín tiếng tại Dubai năm 2014. Trên Entertainment Tonight năm 2017, Lindsay cho biết dù vẫn thích New York, cô yêu lối sống thanh bình, không có camera hướng vào mình khi ở vùng Trung Đông. Nhờ đó, cô có thể tập trung làm mọi thứ mình muốn.

Năm 2022, diễn viên kết hôn Bader Shamas - người Kuwait, làm việc trong ngành tài chính - và đón con đầu lòng vào một năm sau. Không có thông tin thời điểm họ bắt đầu hẹn hò trừ cột mốc cặp sao vướng tin yêu nhau. Năm 2020, Lindsay Lohan đăng ảnh cùng Bader xem nhạc hội ở Dubai, gọi anh là "bạn trai" trong phần chú thích. Không lâu sau đó, cô xóa hình và giữ im lặng về mối quan hệ.

Lindsay Lohan và chồng dịp Valentine 14/2. Ảnh: Instagram Lindsay Lohan

Sau khi cưới, người đẹp tiếp tục duy trì lối sống kín đáo, thi thoảng đăng hình đời thường lên trang cá nhân. Vợ chồng Lindsay Lohan chưa từng để lộ mặt bé Luai vì muốn bảo vệ quyền riêng tư cho con. Trong cuộc phỏng vấn với Elle tháng 5, Lindsay Lohan hiếm hoi hé lộ cuộc sống hiện tại. Nghệ sĩ cho biết thích tuân theo lịch trình, lấy ví dụ buổi sáng thường bắt đầu bằng việc viết nhật ký, sau đó uống trà xanh, ăn sáng cùng con và tập pilates.

Từ cuối năm ngoái, Lindsay gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ, được khen "lão hóa ngược" khi xuất hiện tại nhiều sự kiện. Để duy trì vẻ ngoài, cô thừa nhận đã tiêm botox và dùng một số phương pháp cải thiện da mặt ít xâm lấn. Sau khi có con, da mặt nhạy cảm hơn, buộc cô thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống. Cô từng trải qua nhiều cuộc xét nghiệm để tìm nguyên nhân, loại bỏ những món khiến da bị dị ứng.

Bên cạnh đó, Lindsay Lohan duy trì thói quen uống nước ép cà rốt kết hợp gừng, chanh, dầu olive và táo hàng ngày. Cô uống nhiều trà xanh và nước lọc, thích uống nước chanh pha hạt chia. Người đẹp duy trì thói quen ngâm mặt với nước lạnh sau khi thức dậy, đắp mặt nạ mắt vào buổi sáng.

Diễn viên tham dự tuần thời trang New York tháng 12/2024. Ảnh: Instagram/ Lindsay Lohan

Những năm gần đây, Lindsay từng bước trở lại ngành giải trí. Đầu năm 2019, cô sản xuất show truyền hình thực tế Lindsay Lohan's Beach Club, phát sóng trên MTV. Tháng 4/2020, sao Mean Girls tung ca khúc Back To Me sau 12 năm vắng bóng trong làng nhạc. Tháng 11/2020, cô giới thiệu dòng trang sức hợp tác với nhà thiết kế Lily Baker. Cô xuất hiện trong phim Falling for Christmas (2022), Irish Wish (2024). Dự án sắp tới của cô là Freaky Friday phần 2 - Freakier Friday - cùng Jamie Curtis Lee.

Nhiều tờ báo quốc tế nhận định sự trở lại của Lindsay Lohan dần giúp cô lấy lại vị thế sau thời gian bị scandal bủa vây. Bustle cho rằng cuộc sống yên bình ở nước ngoài, hôn nhân hạnh phúc và việc làm mẹ tạo động lực cho cô quay lại Hollywood. Theo Flaunt, tình yêu đã giúp Lohan tỏa sáng, điềm tĩnh hơn ngày trước. Trên Bustle năm 2024, cô nói thích tìm lời khuyên từ chồng vì anh sâu sắc, nhìn xa trông rộng giúp cô cảm thấy an toàn.

Teaser 'Freakier Friday' Teaser "Freakier Friday", dự kiến ra mắt trong nước ngày 8/8. Video: Walt Disney Studios Vietnam

Hơn nửa năm qua, gia đình Lindsay dành thời gian ở Los Angeles và New York nhiều hơn vì lịch trình bận rộn của cô. Cả nhà thường di chuyển giữa Mỹ và Dubai. Trên Elle, diễn viên nói muốn cân bằng thời gian sống giữa hai quốc gia. Chồng cô từng nói cả hai vẫn còn thời gian để đi đi về về cho đến khi bé Luai năm tuổi. Khi đó, họ phải tính xem con trai sẽ đi học ở đâu.

Nhìn lại năm tháng đã qua, Lindsay Lohan nói biết ơn khi có được nhiều trải nghiệm khác nhau. "Với tôi, mỗi ngày là một ngày mới. Tôi hướng đến tương lai và không hối tiếc. Mọi thứ diễn ra đều có nguyên nhân. Tôi học hỏi và biết ơn những chuyện đã qua vì mọi chuyện đều là bài học đường đời", nghệ sĩ nói với tờ Flaunt tháng 11/2024.

Lindsay Lohan là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Mỹ. Thành công từ phim The Parent Trap (1998) khi mới 12 tuổi giúp cô nổi tiếng toàn cầu, tiếp tục gây dấu ấn với loạt phim tuổi teen như Freaky Friday (2003), Mean Girls (2004), Confessions Of A Teenage Drama Queen (2004). Trước khi yêu chồng hiện tại, cô trải qua mối tình sóng gió với triệu phú Nga Egor Tarabasov. Hai người chia tay sau khi diễn viên tố cáo vị hôn phu bóp cổ, bạo hành cô tại nhà riêng.

Phương Thảo (theo Elle, Instyle, People)