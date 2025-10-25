Cuộc đời mới của cô bé nằm dưới mộ để 'làm quen với cái chết'

Trung QuốcTám năm sau bức ảnh người cha nằm cùng con gái hai tuổi trong huyệt mộ gây rúng động, bé Zhang Xinlei đã được cộng đồng giúp đỡ, hiện sống khỏe mạnh.

Năm 2015, Zhang Xinlei, khi đó hai tháng tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) thể nặng, phải sống nhờ truyền máu. Chi phí điều trị vượt xa khả năng của vợ chồng Zhang Liyong và Deng Min, nông dân làng Jiuziyan, huyện Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên.

Để có tiền chữa bệnh cho con, cặp vợ chồng làm việc cật lực trong xưởng thủy tinh với thu nhập khoảng 5.000 tệ mỗi tháng. Thông báo của bác sĩ về chi phí ghép tủy ít nhất một triệu tệ đã đẩy gia đình vào tuyệt vọng.

Năm 2017, trong cơn cùng quẫn, anh Zhang Liyong lặng lẽ ra đồng đào một huyệt mộ cho con gái. Anh thường cùng con nằm dưới hố, nói rằng muốn bé "làm quen trước để khi rời đi không sợ hãi".

Zhang Liyong và con gái trong hố mộ năm 2017. Ảnh: Mf-china

Hình ảnh này được người dân ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều người gọi là "bức ảnh ám ảnh nhất". Dù có ý kiến cho rằng hành động của người cha là "phô trương", phần lớn dư luận bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với nỗi bất lực của gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngay sau đó, một nền tảng quyên góp trực tuyến đã liên hệ với gia đình mở chiến dịch gây quỹ. Sau một tháng, số tiền quyên góp đã đủ chi phí điều trị cho Xinlei. Các chuyên gia y tế nhanh chóng lập phác đồ điều trị, hy vọng ghép tế bào gốc từ cuống rốn của em bé sắp chào đời.

Tháng 8/2017, em gái của Xinlei ra đời. Tế bào gốc của cô em đã được sử dụng thành công trong ca ghép kéo dài 8 giờ cho chị. Ba tháng sau, Xinlei hồi phục tốt, không còn phải truyền máu định kỳ.

Ngoài chi phí phẫu thuật, gia đình còn nhận được hỗ trợ thêm từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm cho quá trình hồi phục sau đó, giúp cuộc sống dần ổn định.

Cô bé Zhang Xinlei, 10 tuổi, học sinh lớp 3. Ảnh: Mf-china

Hiện tại, 8 năm sau sự việc gây chú ý, Zhang Xinlei đã 10 tuổi, là một học sinh lớp 3 khỏe mạnh, hoạt bát. Cô bé yêu thích vẽ và nhảy múa. Trên mạng xã hội, dưới những video cũ về câu chuyện của Xinlei, vẫn có hàng chục nghìn người để lại bình luận hỏi thăm, dõi theo hành trình trưởng thành của em.

Vợ chồng anh Zhang Liyong đã biến ngôi mộ năm xưa thành một vườn hoa nhỏ, trồng đầy hướng dương - loài hoa yêu thích của con gái. "Đó là vườn phép thuật của Xinlei, nơi mang lại may mắn cho cả gia đình", chị Deng Min, mẹ bé, chia sẻ.

Bảo Nhiên (Theo Mf-china)