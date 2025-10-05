Cuộc đời mới của cậu bé trong bức ảnh chấn động thế giới

NigeriaHope, cậu bé từng khiến thế giới bàng hoàng với bức ảnh gầy gò, trần truồng, cố hớp từng ngụm nước, nay khỏe mạnh và nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ.

Bức ảnh năm 2016 ghi lại khoảnh khắc cậu bé hai tuổi, gầy trơ xương, cố hớp ngụm nước từ tay nhà hoạt động xã hội Anja Ringgren Loven đã gây chấn động toàn cầu.

Thông tin điều tra sau đó cho biết cậu bé bị bỏ rơi trên đường phố bang Akwa Ibom, miền nam Nigeria. Cộng đồng tin cậu bị "quỷ ám", mang vận rủi cho làng. Khi được phát hiện, bé chỉ nặng khoảng 3 kg, gầy trơ xương, cận kề cái chết.

Người cứu cậu bé là Anja Ringgren Loven, 47 tuổi, nhà sáng lập tổ chức từ thiện Land of Hope chuyên giải cứu trẻ em bị gọi là phù thủy. "Tôi cứ nghĩ cậu bé sẽ chết. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra", Anja kể lại.

Cậu bé được Anja Ringgren Loven tìm thấy bên vệ đường năm 2016. Ảnh: Anja Ringgren Loven/Facebook.

Bé được đưa vào bệnh viện điều trị suy dinh dưỡng suốt ba tháng. Khi hồi phục, cậu được đón về trung tâm Land of Hope cùng hơn 80 trẻ em bị bỏ rơi vì mê tín khác. Cậu được đặt tên là Hope (Hy vọng).

Hiện Hope 11 tuổi, bị khiếm thính nên phải giao tiếp bằng chữ viết cùng ngôn ngữ ký hiệu. Cậu được các thầy cô gọi là "Picasso nhỏ" vì năng khiếu hội họa nổi bật và niềm đam mê nghệ thuật. Cuối tháng 8, cậu tốt nghiệp tiểu học, là một trong những đứa trẻ có điểm tốt nghiệp cao nhất.

"Hope không chỉ thông minh mà còn là một nghệ sĩ tài năng, một vũ công xuất sắc, nồng nhiệt và chu đáo. Hơn hết, em có khiếu hài hước tuyệt vời", Anja chia sẻ trên mạng xã hội ngày cậu bé tốt nghiệp.

Cậu bé Hope hiện sống tại trung tâm Land of Hope, trong ngày tốt nghiệp tiểu học, hôm 25/8 . Ảnh: Anja Ringgren Loven

"Giờ đây thằng bé mạnh mẽ, tự lập và có nhiều bạn bè. Tôi rất tự hào vì con đã trưởng thành và sống trọn với tên gọi Hope", Anja nói.

Land of Hope hoạt động nhằm xóa bỏ niềm tin mê tín về phù thủy, nguyên nhân khiến hàng nghìn trẻ em ở Nigeria bị bỏ rơi, tra tấn hoặc giết hại. Tổ chức cũng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục người dân ở các làng quê về nguyên nhân gốc rễ của mê tín là đói nghèo và thiếu hiểu biết.

"Chúng tôi không thể hiểu nổi tại sao một đứa trẻ hai tuổi lại bị coi là mối đe dọa", Anja nói.

Nhật Minh (Theo Dailymail)