Cuộc đời mắc kẹt của những người con một

Hàn QuốcỞ tuổi 23, khi đang háo hức quay lại giảng đường sau kỳ nghĩa vụ quân sự, cuộc đời Cho Bum-hee rẽ ngoặt sang hướng khác vào ngày mẹ anh đột quỵ.

Ngày 8/12/2015, mẹ Cho ngất xỉu tại cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình. Cuộc điện thoại vội vã mà Cho cúp máy giữa chừng khi đang đi làm thêm, không ngờ lại là lần cuối cùng anh được nghe giọng mẹ nói chuyện bình thường. Bà được phẫu thuật khẩn cấp vì xuất huyết não. Dù giữ được tính mạng, bà mất khả năng giao tiếp và liệt toàn thân. Bác sĩ đánh giá cơ hội sống của bà dưới 30%.

Cho tạm dừng việc học, túc trực trong bệnh viện để giành giật sự sống cho mẹ. Khi bà chuyển sang giai đoạn phục hồi chức năng và điều trị ngoại trú, anh nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác là phải ở nhà toàn thời gian để chăm sóc mẹ.

Chàng trai trẻ gác lại giấc mơ đại học, học cách dựng video tại nhà để kiếm sống và làm "y tá" cho mẹ. Suốt 11 năm qua, tuổi thanh xuân của Cho trôi qua trong những vòng lặp vô tận từ sáng đến khuya: nấu ăn, thay tã, vệ sinh cá nhân cho mẹ, cho bà uống thuốc và ngồi cạnh bà xem tivi.

"Công việc này rút cạn sức lực thể chất, nhưng điều đáng sợ nhất là sự cô đơn", anh nói.

Cho Bum-hee chăm sóc mẹ ở nhà. Ảnh: Korea Herald

Cho là một trong khoảng 150.000 "Young Carer" (người chăm sóc gia đình trẻ tuổi) tại Hàn Quốc. Đây là thuật ngữ chỉ những người từ 13 đến 34 tuổi phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc ông bà, cha mẹ hoặc anh chị em mất khả năng tự chủ do bệnh tật, khuyết tật hoặc nghiện ngập.

Theo số liệu năm 2024 của Cục Thống kê Hàn Quốc, nhóm 25–34 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất trong cộng đồng này (55%), tương đương hơn 84.000 người. Nhóm 19-24 tuổi có hơn 44.000 người. Thậm chí, nhiều thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi cũng đang phải gồng gánh gia đình thay vì được vui chơi, học hành như bạn bè đồng trang lứa.

Với những người trẻ này, việc học thường là thứ đầu tiên bị hy sinh. Khảo sát năm 2025 của Viện Y tế và Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc trên nhóm Young Carer cho thấy 1/3 số người được hỏi không thể học hết cấp 3 hoặc phải bỏ dở đại học.

Từng bị xã hội bỏ quên, gần đây nhóm "người trẻ gánh vác gia đình" mới bắt đầu nhận được sự quan tâm. Năm 2023, chính quyền Seoul đã lập đơn vị chuyên trách để tìm kiếm và hỗ trợ nhóm này, đồng thời hợp tác với doanh nghiệp mở các trung tâm tư vấn tâm lý.

Cho Bum-hee cho biết các chương trình này cần được truyền thông mạnh mẽ hơn, bởi chính anh từng không biết mình có quyền được giúp đỡ. Dù cuộc đời rẽ sang hướng khác so với bạn bè - những người đã yên bề gia thất, Cho vẫn tìm thấy ý nghĩa trong hành trình của mình.

"Những ngày tháng ở bệnh viện giúp tôi thấy nhiều gia đình cùng cảnh ngộ. Tôi muốn dùng kinh nghiệm của mình để chia sẻ và tạo ra thay đổi tích cực cho họ qua các video", anh nói.

Tại nhiều quốc gia, khái niệm "Young Carer" chưa được định danh rõ ràng nhưng thực tế rất phổ biến. Theo văn hóa Á Đông, việc con cái chăm sóc cha mẹ là nghĩa vụ đạo đức mặc định. Điều này khiến nhiều người trẻ rơi vào tình trạng "bánh mì kẹp" (Sandwich Generation) hoặc buộc phải hy sinh sự nghiệp từ rất sớm mà không dám than vãn vì sợ bị đánh giá là bất hiếu.

Các chuyên gia tâm lý khẳng định, người chăm sóc cũng cần được chăm sóc. Nếu bạn đang trong hoàn cảnh này:

Đừng ngại tìm kiếm sự trợ giúp từ họ hàng hoặc các dịch vụ xã hội.

Dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho bản thân để không rơi vào trạng thái kiệt sức (Burnout).

Kết nối với các cộng đồng có cùng hoàn cảnh để chia sẻ áp lực tinh thần.

Ngọc Ngân (Theo Korea Herald)