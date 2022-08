Cuộc đời luôn vùi dập tôi

Tôi đã quá kiên cường, mạnh mẽ, can trường, lạc quan, vượt mọi thử thách và tự thân đến ngày hôm nay nhưng vẫn bị đời vùi dập.

Tôi lớn lên trong gia đình có người cha vô trách nhiệm, bỏ đi suốt, người anh trai quậy phá cờ bạc hút chích, người mẹ yếu đuối chỉ biết ở nhà, không bao giờ dẫn tôi đi học, đi đâu tôi đều đi một mình, ngay cả lên đại học cũng đi xe khách một mình, may mắn là không bị ai bắt cóc. Khi đi làm, tôi bị sếp gạ gẫm, nếu không chiều theo ý sếp tôi sợ bị mất việc. Không có tiền tôi sẽ không thể trang trải chi phí nhà ở, không trụ lại thành phố và tự nuôi sống bản thân. Tôi cũng không gặp được người bạn trai nào nghiêm túc, chỉ lợi dụng thân xác mà chẳng ai quan tâm tôi.

Sau khi làm một thời gian, tôi đi xuất khẩu lao động, cũng rất gian nan. Tôi yêu một người rất nhiều nhưng người ta không muốn tôi, do tôi chỉ có ngoại hình, kiến thức, tính tốt mà không có nền tảng gia đình, lại bơ vơ nơi xứ người. Anh không muốn tiến tới vì biết lấy tôi sẽ bị nhiều gánh nặng, có thể anh không yêu tôi đủ nhiều. Tôi nỗ lực học và có việc làm nơi xứ người. Cuộc sống của tôi đều do tôi gây dựng, không có gì đến từ sự may mắn hay được người thân giúp đỡ. Tôi gặp anh, lấy vì đúng tuổi cần ổn định chứ không phải do cảm xúc yêu thương thật sự, người tôi yêu thì không thèm lấy tôi.

>> Tìm lối thoát trong cuộc sống nghèo khó

Chồng gần như hoàn hảo, ai cũng nói tôi may mắn gặp được người chồng tốt, học cao, gia đình tốt. Tôi thấy anh nóng tính, luôn gây khó khăn cho tôi trong cuộc sống hàng ngày, hay cằn nhằn những chuyện nhỏ nhặt. Tôi cũng nỗ lực làm việc và sinh con, sau sáu tháng sinh đã đi làm lại, vừa làm việc nhà vừa chăm con lại vẫn kiếm tiền gửi về gia đình. Tôi bảo lãnh ba mẹ qua sống cùng vì ba mẹ lớn tuổi, không có thu nhập. Tôi là chỗ dựa duy nhất cho ba mẹ. Mẹ có nhà, có tiền tiết kiệm nhưng cứ giữ chặt, sợ già không có tiền khổ nên mọi thứ tôi đều phải lo cho ba mẹ. Chồng chấp nhận hoàn cảnh nhà vợ, để tôi lấy tiền lương của mình lo cho cha mẹ.

Mẹ luôn nói những lời tiêu cực khiến tinh thần tôi đi xuống, suy nghĩ rất bi quan. Mỗi khi tôi bên mẹ là tinh thần đi xuống rất nhiều, mất hết năng lượng. Nếu không trò chuyện thì mẹ lại giận hờn, trách móc. Ba từ xưa không có trách nhiệm lo gia đình, khi sống chung ba không ý thức được là con gái đã cực khổ lứm, phải trải qua nhiều khó khăn, tủi nhục để vươn lên. Ba có tính sĩ diện, gặp bạn bè ở Việt Nam thì bao ăn vì mang tiếng có con ở nước ngoài. Ba không hiểu tôi phải trải qua nhiều khó khăn ở nơi đất khách.

Tôi chấp nhận số phận, luôn nghĩ do kiếp trước không có hậu nên kiếp này khó khăn tí mà vẫn cố gắng sống tốt. Đi chùa, tôi giúp đỡ ai khó khăn hơn mình, luôn giữ tinh thần lạc quan, nghĩ còn nhiều người khổ lại bị tật nguyền nữa. Tôi có tay chân lành lặn, có tí nhan sắc là đã rất tốt rồi. Đến nay đã 35 tuổi tôi vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống, phải nỗ lực gấp ba, bốn lần các bạn cùng tuổi, cố gắng tươi cười giữ năng lượng tích cực. Tôi lại đối mặt với thất nghiệp trước mắt do chỗ làm giảm người, không giữ được công việc làm gần 10 năm nay và đã cống hiến rất nhiều nơi đó.

>> Có phải cuộc đời quá bất công với tôi

Tôi chấp nhận vì bản thân là con số bảy trong nhân số học, chịu nhiều mất mát. Tôi cố gắng tự an ủi bản thân vượt qua mỗi khi gặp thử thách, rút ra bài học kinh nghiệm. Tôi từng trải, có kinh nghiệm sống độc lập từ 18 tuổi nên rất lý trí, cẩn trọng. Cái số tôi không được may mắn, luôn đưa đến những vận xui khiến tôi phải đối mặt hết lần này đến lần khác, thay vì may mắn êm đềm như những người con gái khác. Tôi không có ý ganh tỵ hay so sánh mà chấp nhận số phận của mình là như vậy.

Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, lạc quan, tôi gần như mất hết niềm tin vào cuộc đời và không muốn làm gì cả. Tôi cảm thấy kiệt sức, đầu hàng trước số phận, dù có cố gắng vươn lên đến đâu, lạc quan nhường nào thì lại có chuyện tiếp theo vùi dập mình. Tôi muốn buông bỏ tất cả và cứ để cuộc đời xô đẩy, người thân làm gì thì làm, tôi không gánh nữa. Tôi cũng không muốn phát triển bản thân thêm. Mong được mọi người tư vấn.

Hân

