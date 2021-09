Cuộc đời em vốn là đường thẳng, vì muốn bên anh mà rẽ ngang

Em sinh năm 1991, người Đà Nẵng, công việc văn phòng, tính cách vui vẻ, ngoại hình xinh xắn.

Chào mọi người,

Được một người bạn thân đã thành công trên chuyên mục Hẹn hò giới thiệu, em quyết định gửi gắm nhân duyên của mình ở đây, hy vọng được ông Tơ bà Nguyệt để mắt đến.

Em đã đến độ tuổi mà người đời hay than là quá lứa lỡ thì, nhưng chính em lại chưa từng cảm thấy tuổi tác ảnh hưởng đến sự tự tin của mình (cười). Sau khi chị em trong hội "FA muôn năm" lần lượt rời bỏ em và hàng ngày vô tình lẫn cố ý "phát cẩu lương" quanh "thế giới" của em thì em mới nghĩ đến việc cần gả đi. Nhìn mọi người hạnh phúc, em tự nhiên cũng tin tưởng về cuộc sống gia đình.

Em thích đọc sách và đầu tư, hay tìm hiểu về kinh tế và chính trị, có lẽ một phần do chuyên ngành học trước đây liên quan đến. Em cũng thích đọc tiểu thuyết và lịch sử, có nguyện vọng mang lịch sử nước nhà đến gần với thế hệ trẻ và may mắn được góp vào. Nói may mắn vì tự thân cảm nhận ngòi bút của mình không quá xuất sắc, chẳng qua gặp được nhà xuất bản có cùng mục tiêu.

Em là người cầu tiến, thỉnh thoảng rất kỷ luật, luôn cố gắng xây dựng nền tảng tài chính cá nhân bền vững. Mặt khác em vẫn sống thiên về cảm xúc và tự do nên vạn lần hy vọng người bên cạnh ít nhiều có những điểm tương đồng để hạn chế mâu thuẫn không đáng có về sau. Dĩ nhiên cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi việc cãi vã, chỉ là chúng ta sẽ chọn ai để cãi vã cùng mình, phải không ạ?

Đôi lời về em như vậy, nếu muốn cùng em già đi, hãy liên lạc nhé.

Qua đây em cũng xin gửi lời chúc bình an đến độc giả VnExpress. Dịch rồi cũng sẽ qua đi, thế giới nhất định sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi ạ.

