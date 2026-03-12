Cuộc đời 'em bé ống nghiệm' đầu tiên ở nước Mỹ

Chào đời năm 1981, Elizabeth Carr - em bé thụ tinh ống nghiệm đầu tiên ở Mỹ - luôn nỗ lực sống chuẩn mực suốt 44 năm qua để xóa bỏ định kiến về phương pháp này.

Elizabeth Carr sinh ngày 28/12/1981. Cuộc sống hiện tại của cô khá bình lặng dù cách đây 44 năm cô từng gây chấn động khắp nước Mỹ. "Tôi thấy mình giống một người chị cả của hàng triệu đứa trẻ trên khắp thế giới", Carr, chuyên gia quan hệ công chúng tại Boston, chia sẻ.

Với cha mẹ cô - ông bà Judith và Roger - thử thách lớn nhất không phải là thụ thai, mà là giữ lại cái thai. Bà Judith từng ba lần mang thai ngoài tử cung khiến ống dẫn trứng tổn thương nghiêm trọng. Trong lúc tuyệt vọng, cặp vợ chồng tìm đến hai bác sĩ Howard và Georgeanna Jones tại bang Virginia - do IVF vẫn bị coi là bất hợp pháp tại bang quê nhà Massachusetts.

Elizabeth Carr khi chào đời năm 1981. Ảnh: Associated Press

Với sự hỗ trợ của kỹ thuật y khoa hiện đại, cô bé Carr chào đời khỏe mạnh. Ngay sau đó cả gia đình bị cuốn vào cơn sốt truyền thông. "Buổi họp báo đầu tiên của gia đình diễn ra khi tôi mới 3 ngày tuổi", Carr kể lại. Cha mẹ cô kiên quyết công khai thông tin với mong muốn thế giới thấy con gái họ cũng biết khóc, biết cười như bao đứa trẻ bình thường khác.

Tuy nhiên, suốt quá trình trưởng thành, Carr thường xuyên đối mặt với những câu hỏi kỳ quặc. Nhiều người lầm tưởng cô được tạo ra hoàn toàn trong phòng thí nghiệm nên thường hỏi cô "có rốn không". "Người ta không dùng ống nghiệm mà dùng đĩa Petri để thụ thai. Sau đó, phôi được đưa trở lại bụng mẹ và tôi lớn lên trong đó suốt 9 tháng như bao người", cô giải thích.

Carr ý thức mình là gương mặt đại diện cho một công nghệ gây tranh cãi. Cô không cho phép bản thân trở thành một đứa trẻ hư hay nổi loạn, vì sợ mọi người sẽ đổ lỗi cho phương pháp IVF. "Tôi phải luôn cư xử đúng mực, nói năng lưu loát và giao tiếp hiệu quả", cô tâm sự.

Elizabeth Carr hiện làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Ảnh: David McGlynn

Trong cuốn hồi ký "Dưới kính hiển vi", cô kể lại khoảnh khắc năm 10 tuổi khi y tá giảng về giáo dục giới tính, cô bé đã dõng dạc giơ tay: "Thưa cô, vẫn còn một cách khác để tạo ra em bé đấy, đó là cách em ra đời".

Hiện tại, Carr đã lập gia đình và sinh con tự nhiên. Cô tích cực hoạt động để quảng bá lợi ích của IVF, ủng hộ công nghệ này đến với binh sĩ cần bảo tồn khả năng sinh sản, bệnh nhân ung thư, hay cộng đồng LGBTQ+.

Trước dấu mốc của Carr năm 1981, thế giới mới ghi nhận 14 ca sinh nhờ IVF, nổi tiếng nhất là em bé đầu tiên Louise Joy Brown (người Anh) ra đời năm 1978. Hiện nay, IVF chiếm 2,6% tổng số ca sinh tại Mỹ, với khoảng 12 triệu em bé đã ra đời nhờ phương pháp này trên toàn cầu.

Nhật Minh (Theo New York Post)