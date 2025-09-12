Cuộc đời 'chữa lành cho người khác' của nạn nhân vụ 11/9

Thoát chết từ tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới trong vụ khủng bố 11/9/2001, Jocelyn Brooks đã dành cả đời còn lại để giúp đỡ người khác.

Khoảng một giờ sau khi đến phòng làm việc ở tầng 40 tòa tháp Bắc Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York hôm 11/9/2001, Jocelyn Brooks nghe thấy tiếng nổ lớn và tòa nhà rung chuyển.

Đó là khoảnh khắc không tặc khống chế máy bay chở khách, lao vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, cũng như ở Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington và một cánh đồng ở Pennsylvania, gây ra vụ khủng bố chấn động nước Mỹ và cả thế giới, khiến gần 3.000 người chết. Nhìn mảnh kính rơi như mưa bên ngoài cửa sổ tòa nhà, Brooks quay sang nói với đồng nghiệp: "Chúng ta tiêu rồi".

Brooks chạy vội tới cầu thang, nơi đông nghịt người đang tìm cách đi xuống. Khi thấy một phụ nữ dừng lại và hét lên "tôi không thở được", Brooks đã vỗ nhẹ vào ngực người này khoảng một phút và bảo bà ấy hít thở cho đến khi bình ổn trở lại.

Bà sau đó chạy một mạch hết 40 tầng cầu thang bằng một sức mạnh phi thường, giữa khói đen đặc quánh để thoát khỏi tòa tháp. Đến khi nhìn thấy bầu trời trong xanh hiện lên trước mắt, Brooks nhận ra mình đã thoát chết.

Đứng bên ngoài tòa nhà, Brooks đã thấy nhiều người điên cuồng nhảy khỏi cửa sổ để tìm cách thoát thân, nhưng đều không thể sống sót. Trong khoảnh khắc đó, Brooks cho rằng lần thoát chết này giống như định mệnh và bà sẽ không lãng phí nó. Bà phải sống để chứng kiến hai con trưởng thành và theo đuổi ước mơ trở thành một y tá.

"Tôi muốn nắm tay ai đó khi họ đang khóc hay cảm thấy yếu đuối nhất, bởi vì tôi đã may mắn sống sót", Brooks, 61 tuổi, nói. "Tôi đã thoát khỏi tòa nhà đó và sống khỏe mạnh. Tôi biết ơn điều này và sẽ tiếp tục sống với tâm thế như vậy".

Brooks kể rằng gia đình bà từng sống trong cảnh không có đủ tiền để trang trải chi phí y tế, nên mẹ bà là Irene Woods đã trở thành "bác sĩ" bất đắc dĩ. Bà Woods thường pha trà thảo mộc để trị sốt và dùng thuốc sát trùng để xử lý vết thương cho các thành viên trong gia đình. Brooks đã trở thành phụ tá cho mẹ, ở bên cạnh đưa kéo, băng dính, gạc và cồn mỗi khi cần.

Điều đó đã nhen nhóm trong Brooks niềm đam mê với ngành y, nhưng không đủ tiền theo học. Chuyển đến Brooklyn năm 1986, bà làm việc cho một ngân hàng đầu tư với vai trò trợ lý nghiên cứu. Dù vậy, giấc mơ đó vẫn luôn cháy âm ỉ trong lòng bà.

Hai con của Brooks thường gọi mẹ là "Hội Chữ thập đỏ" vì bà luôn tìm cách giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, Brooks không dám từ bỏ công việc ngân hàng ổn định để theo đuổi giấc mơ ngành y, bởi bà còn phải nuôi dạy hai con. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau vụ khủng bố 11/9.

Trong những năm sau đó, mỗi khi nghe tiếng xe chạy tốc độ cao hay tiếng còi xe cứu thương, Brooks đều nhớ lại cảm giác hoảng loạn của ngày hôm ấy. Nhưng những khoảnh khắc như vậy cũng khiến bà suy ngẫm.

"Tôi đã nhìn nhận lại cuộc đời một cách sâu sắc và tự hỏi 'nếu khi đó tôi không còn sống thì sao?'. Tôi sẽ không có cơ hội để theo đuổi giấc mơ của mình", bà nói.

Jocelyn Brooks khi làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York năm 1998 (trái) và sau khi trở thành y tá. Ảnh: CBS News

Brooks lấy bằng cử nhân tâm lý tại Đại học Long Island năm 2004. Năm 2008, khi ngân hàng đầu tư mà Brooks làm việc bị thâu tóm, bà coi đây là cơ hội để nghỉ việc và theo đuổi ước mơ. Bà trở lại Đại học Long Island để theo học và lấy bằng điều dưỡng.

Sau khi tốt nghiệp năm 2012, Brooks bắt đầu làm y tá. Bà thường thích ngồi bên cạnh những bệnh nhân không có người thân ở gần và động viên họ. "Tôi biết mẹ cháu không có ở đây hôm nay, nhưng hãy nhớ rằng, cháu không hề đơn độc. Tôi luôn ở đây", bà từng nói với một bệnh nhân vài năm trước.

Với Brooks, việc chứng kiến sức khỏe của bệnh nhân tiến triển mỗi ngày "giống như phần thưởng vô cùng lớn".

Từ khi bắt đầu làm việc ở Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York năm 2018, Brooks đã đồng hành với các bệnh nhân bị ung thư do hít phải khí độc từ đống đổ nát trong hoặc sau vụ khủng bố 11/9.

"Bà ấy luôn có cách làm việc nhẹ nhàng và chu đáo mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ y tá nào khác", Rachel Lemmey, đồng nghiệp của Brooks, nhận xét.

Vào những buổi sáng bận rộn khi nhiều y tế bị quá tải công việc, Lemmy cho biết Brooks luôn nhiệt tình hỗ trợ và động viên mọi người. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua ngày hôm nay. Và đó sẽ là một ngày tuyệt vời", Brooks nói.

Thanh Tâm (Theo Washington Post)