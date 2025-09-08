Cuộc đời cậu bé Brazil hưởng phép lạ từ thánh Acutis

11 năm trước, Matheus Vianna, người mắc chứng dị tật bẩm sinh khiến cơ thể không thể chứa thức ăn, khỏi bệnh sau khi chạm vào thánh tích Carlo Acutis.

Matheus Vianna sinh năm 2009, bị chứng dị tật bẩm sinh tuyến tụy hình vòng (annular pancreas) hiếm gặp, khiến cơ thể không thể chứa thức ăn, nôn mửa liên tục. Cậu bé chỉ nặng 9 kg khi lên 4 tuổi, sống nhờ vitamin và bột protein. Các bác sĩ không tin cậu bé có thể sống lâu.

Luciana Vianna, mẹ Mattheus, đã dành nhiều năm cầu nguyện cho con trai khỏi bệnh nhưng không thành công. Đúng lúc này, linh mục Fr. Marcelo Tenorio, một người bạn của gia đình, đọc được thông tin về Carlo Acutis, người thời điểm đó đã được coi như một vị thánh, và bắt đầu gửi lời cầu nguyện đến cậu.

Acutis, sinh năm 1991, từ nhỏ đã xin bố mẹ thăm các nhà thờ ở Milan, quyên góp tiền tiêu vặt cho người nghèo trong thành phố. Khi đi học, Acutis cũng giúp đỡ các bạn học khuyết tật, bị bắt nạt hay có cha mẹ sắp ly hôn, đồng thời bắt đầu các hoạt động từ thiện.

Acutis được xem là thiên tài máy tính, nhưng không dùng máy tính để giải trí mà để phục vụ mục đích thiện nguyện, giúp đỡ những người khó khăn. Với năng khiếu tin học của mình, Acutis tự học viết code từ thời tiểu học, tạo ra các website cho các tổ chức Công giáo và một trang ghi lại những phép lạ trên thế giới.

Acutis qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu. "Khi cậu bé qua đời, tang lễ tại nhà thờ toàn người nghèo, là những người được Acutis âm thầm giúp đỡ", Nicola Gori, người đại diện cho trường hợp phong chân phước năm 2020 của Acutis, cho biết.

Thi hài Acutis được bọc trong lớp sáp, mặc quần jean, giày, áo khoác thể thao, giống tạo hình khi còn sống của cậu trong quan tài kính ở thánh địa Spoliation, thị trấn Assisi, miền trung Italy. Giới chức thường xuyên lên lịch mở cửa mộ cho công chúng, tín đồ đến viếng, cầu nguyện.

Năm 2013, thánh tích của Acutis là chiếc áo len màu xanh sẫm được chuyển tới trưng bày tại nhà thờ Mato Grosso do Sul thuộc giáo xứ Sao Sebasstiao, Brazil. Nhân dịp này, linh mục Tenorio đã mời các tín đồ dự thánh lễ, khuyến khích họ gửi lời cầu nguyện đến Acutis để thỉnh cầu Chúa về phép lạ chữa lành.

Bà Vianna đã đưa Mattheus và các thành viên trong gia đình đến giáo xứ dự lễ cầu nguyện vào ngày 12/10/2013. "Hôm đó, tại nhà nguyện Đức Mẹ Aparecida trong lễ ban phước, một cậu bé mắc bệnh tuyến tụy hình vòng được đưa tới gần thánh tích", linh mục Tenorio nhớ lại.

"Trong khi chờ ban phước, cậu bé hỏi ông ngoại rằng nên cầu xin điều gì, ông trả lời: 'Ngừng nôn'. Lời cầu nguyện đã hiệu nghiệm", ông Tenorio nói.

Hình ảnh được công bố cho thấy cậu bé Mattheus chạm vào thánh tích của Acutis tại nhà thờ. "Kể từ đó, cậu bé không còn nôn nữa", linh mục cho hay.

Sau thánh lễ, trên đường về nhà, Mattheus nói với mẹ rằng cậu đã khỏi bệnh. Khi về nhà, cậu xin mẹ làm khoai tây chiên, cơm, đậu, bít tết và ăn sạch mọi thứ trên đĩa mà không nôn. Cậu cũng ăn uống bình thường những ngày sau đó.

Tới tháng 2/2014, gia đình đưa cháu đi khám sức khỏe và xác nhận cậu bé đã bình phục hoàn toàn. Các bác sĩ rất bối rối khi chứng kiến Mattheus khỏi bệnh mà không giải thích được.

Sau khi nghiên cứu trường hợp này, Bộ Phong thánh Vatican đã công nhận sự bình phục của Mattheus là phép lạ thứ nhất của Acutis và phong chân phước cho cậu vào năm 2020.

11 năm sau phép lạ, Matheus đang sống khỏe mạnh cùng mẹ và anh trai trong trang trại ở Anapolis. "Cháu bây giờ giống bạn bè đồng trang lứa, ăn, chơi game, nghịch điện thoại", Solange Lins Vianna, bà cậu bé, hồi tháng 10/2024 cho biết.

Matheus, 14 tuổi, vẫn đi lễ cùng bà và luôn mang theo ảnh Acutis bên người.

"Đối với chúng tôi, cậu ấy từ lâu đã là thánh. Bây giờ cậu ấy sẽ là thánh với tất cả mọi người", bà Vianna nói vào thời điểm trước khi Acutis chính thức được phong thánh.

Bộ Phong thánh của Vatican cũng đã điều tra và xác nhận Acutis đã "can thiệp từ trên thiên đường" để giúp Valeria Valverde, phụ nữ gặp tai nạn giao thông ở Italy năm 2022, hồi phục một cách kỳ diệu. Đây được chứng nhận là "phép lạ" thứ hai, giúp Acutis đủ điều kiện được phong thánh.

"Phép lạ" phổ biến nhất là việc giúp những người bị bệnh bình phục hoặc khỏi hoàn toàn nhờ những lời cầu nguyện, điều nằm ngoài khả năng giải thích của khoa học.

Giáo hoàng Francis năm 2024 ra sắc lệnh công nhận hai phép lạ của Acutis sau khi qua đời. Người kế nhiệm của ông, Giáo hoàng Leo XIV, ngày 7/9 đã phong thánh cho Acutis, biến cậu trở thành "vị thánh mặc quần jean đầu tiên" trong lịch sử giáo hội Công giáo.

Ông cũng phong thánh cho Pier Giorgio Frassati, tín đồ Công giáo Italy mất năm 1925 ở tuổi 24, ca ngợi hai người "đã tạo nên những kiệt tác trong cuộc đời bằng cách dâng hiến cho Chúa".

"Rủi ro lớn nhất là lãng phí cuộc đời ngoài kế hoạch của Chúa. Các vị thánh mới là lời kêu gọi chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đừng lãng phí cuộc đời mình, mà hãy hướng lên cao và biến nó thành những kiệt tác", Giáo hoàng nói trong bài giảng.

