Cuộc đời ca sĩ Bob Marley lên màn ảnh rộng

Trailer phim "Bob Marley: One Love" tái hiện những thăng trầm trong sự nghiệp của Bob Marley, huyền thoại nhạc reggae người Jamaica.

Hôm 6/7, nhà phát hành tung trailer phim tiểu sử âm nhạc, kể về các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp ca hát của Bob Marley, từ lúc bắt đầu đến khi thành danh. Đạo diễn King Richard - Reinaldo Marcus Green - chỉ đạo tác phẩm.

Trailer 'Bob Marley: One Love' Trailer phim "Bob Marley: One Love". Video: Paramount Pictures

Đoạn giới thiệu lồng một số bài hát nổi tiếng của nghệ sĩ như Jamming và Exodus. Bob Marley (do Kingsley Ben-Adir đóng) nói: "Reggae là âm nhạc của mọi người, mang khán giả đến gần nhau". Tâm điểm trailer là vụ ám sát nhắm vào ca sĩ, khiến vợ ông - Rita (Lashana Lynch đóng) - bị thương nặng.

Sau đó, có người hỏi: "Bob, họ đã cố giết vợ chồng anh, bây giờ anh chọn quay lại Jamaica để biểu diễn một buổi hòa nhạc về hòa bình? Anh không lo sợ cho mạng sống của mình sao?". Marley nói sống hay chết không quan trọng, vì đã cống hiến đam mê cho mọi người. Đoạn video kết thúc sau khi nghệ sĩ nhấn mạnh: "Một tình yêu, một trái tim, một định mệnh".

Tháng 2/2022, Kingsley Ben-Adir được chọn vào vai chính, sau khi tham gia vòng casting của hãng Paramount. Diễn viên được khán giả biết đến với vai Malcolm X trong One Night in Miami, miniseries The Comey Rule (2020), Secret Invasion (2023), gần đây nhất là Barbie. Ngoài ra, tác phẩm có sự tham gia của James Norton trong vai nhà sản xuất âm nhạc Chris Blackwell. Các diễn viên khác gồm Jesse Cilio, Michael Gandolfini, Nadine Marshall và Anthony Welsh.

Bob Marley (trái) và tạo hình của diễn viên Kingsley Ben-Adir (phải) trong vai huyền thoại nhạc reggae. Ảnh: Paramount Pictures

Theo Variety, phim nhận được sự ủng hộ từ gia đình và người thân nghệ sĩ. Vợ ca sĩ - Rita Marley - cùng các con Cedella Marley, Ziggy Marley là nhà sản xuất dự án.

Trong sự kiện CinemaCon tổ chức hồi cuối tháng 4, ca sĩ Ziggy Marley nói tác phẩm nhằm tưởng nhớ cha của anh. "Tôi là người chịu trách nhiệm quản lý di sản cha để lại. Thông điệp về sự đoàn kết và tình yêu thương cần thiết tại thời điểm này hơn bao giờ hết", nghệ sĩ nói.

Bob Marley (1945-1981) là ca sĩ tiên phong của dòng nhạc reggae, thể loại có nguồn gốc từ Jamaica vào cuối năm 1960. Sự nghiệp của nghệ sĩ không kéo dài lâu vì Marley bị ung thư, qua đời ở tuổi 36. Nghệ sĩ nổi tiếng với các ca khúc Could You Be Loved, Jamming, Sun Is Shinning, Redemption Song...

Bob Marley - Is This Love MV "Is This Love" của Bob Marley. Video: YouTube Bob Marley

Năm 1984, album Legend gồm tuyển tập các bản hit của Bob Marley phát hành, trở thành album reggae bán chạy nhất mọi thời, với hơn 20 triệu bản toàn cầu. Năm 2001, ca sĩ được trao giải Grammy thành tựu trọn đời, góp mặt trong danh sách 50 nghệ sĩ xuất sắc mọi thời của Billboard.

Quế Chi