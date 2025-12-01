'Cuộc đổ bộ' sân pickleball của người Việt

Chiều thứ năm, cụm sân Long Biên, Hà Nội chật kín người. Tại khu trung tâm, chị Thu Thủy, giáo viên cấp 2 ở phường Vĩnh Tuy, vừa kết thúc màn đối đầu gay cấn với một đôi nam.
Chơi bóng bàn từ nhỏ, chị Thủy từng bất lực tìm môn thể thao để chơi chung với nhóm bạn cấp ba do mỗi người một sở thích. Pickleball xuất hiện như một chất keo gắn kết họ.
"Môn này có sức kết nối lạ lắm, rủ nhau thử một buổi là dính liền", chị nói. Tuần cao điểm, nữ giáo viên có mặt ở sân tới 7 buổi, thường xuyên "xé vé" (trung gian chọn cặp thi đấu) để giao lưu với các nhóm lạ.
Câu chuyện của chị Thủy là điển hình cho làn sóng pickleball đang bùng nổ ở Việt Nam. Môn thể thao này xuất hiện ở Mỹ từ thập niên 1960 và du nhập Việt Nam khoảng 7 năm trước, nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ đầu năm 2024.
Báo cáo tháng 10/2025 của UPA Asia & YouGov ước tính Việt Nam hiện có 16 triệu người chơi, xếp thứ ba châu Á, sau Ấn Độ và Trung Quốc. Trong đó, 28% người chơi chuyển dịch từ các môn vợt truyền thống như tennis, cầu lông, bóng bàn. Sự tăng trưởng "mức độ nhận biết về pickleball" ở Việt Nam trong giai đoạn 2024-2025 xếp hàng đầu châu Á (152%).
Dù con số 16 triệu người vẫn gây nghi ngờ bởi phương pháp thống kê, không thể phủ nhận sức nóng thực tế. Dữ liệu từ Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm từ khóa "vợt pickleball" năm 2025 đạt 2,3 triệu lượt, vượt xa các từ khóa về bóng đá - môn thể thao vua vốn thống trị sự quan tâm của người Việt.
Nền tảng dữ liệu Metric.vn cũng thống kê doanh số các sản phẩm liên quan trong 10 tháng đầu năm 2025 đã sát mốc 1.000 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2025, người Việt đã chi gần 400 tỷ đồng để mua 1,4 triệu cây vợt trên các sàn thương mại điện tử, tăng 689% so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng bán ra của các mặt hàng phụ kiện pickleball khác cũng tăng đến 795%. Số lượng cửa hàng tham gia thị trường tăng gấp đôi, đạt 1.683 gian hàng, doanh thu đạt đỉnh hơn 45 tỷ đồng trong tháng 5.
Từ định kiến 'dưỡng sinh' đến 'cơn nghiện'
Con đường chinh phục người Việt của pickleball bắt đầu từ sự hoài nghi. Giữa năm 2023, khi cả TP HCM có vài trăm người chơi và hai cụm sân ở quận 1 và TP Thủ Đức, anh Mạnh Seven - huấn luyện viên tennis - từng bị phản bác dữ dội khi dự đoán pickleball sẽ thành "môn thể thao quốc dân". Cộng đồng thể thao chuyên nghiệp khi đó xem thường quả bóng nhựa rỗng và cây vợt ngắn cũn, coi đây là sự thụt lùi so với vẻ hoa mỹ của quần vợt.
Anh Phan Phúc Đạt, 30 tuổi, ở Đà Nẵng là cựu huấn luyện viên quần vợt quốc gia, cũng từng đối mặt định kiến này. "Mọi người bảo môn này chán, chỉ dành cho phụ nữ thích chụp ảnh hoặc người già dưỡng sinh", anh nhớ lại thời điểm mới chơi tháng 2/2024.
Bước ngoặt đến khi Đạt mang vợt ra công viên khu đô thị chơi thử. Từ nhóm bốn người ban đầu, sau ba tháng, cộng đồng người chơi pickleball của Đạt tăng lên 100 và hiện tại là 500. Đạt trở thành người tiên phong mở sân pickleball tại Đà Nẵng. Theo ước tính của anh, thành phố biển hiện có khoảng 10.000 người chơi thường xuyên, cùng hơn 30 cụm sân tiêu chuẩn.
Không chỉ gây dựng phong trào ở nơi mình sống, Đạt còn lan tỏa bộ môn này ra ba miền trong tập đoàn và nhận dạy cho nhiều đơn vị bên ngoài. Từ tháng 7/2024 đến nay, anh đã trực tiếp hướng dẫn ít nhất 500 học viên.
"Nhiều năm làm huấn luyện viên và gây dựng phong trào thể thao, tôi chưa từng thấy môn nào lan nhanh như một cơn bão thế này", Đạt nói.
Tại TP HCM, anh Mạnh Seven cũng nhiều lúc đã "choáng" khi thấy sân pickleball mọc lên dày đặc. Đến nay, anh ước tính ở TP HCM có khoảng 1.000 cụm sân, cùng vài triệu người chơi.
Từ chỗ bị "ném đá", kênh YouTube của anh giờ thu hút 7-10 triệu lượt xem mỗi tháng. Anh cũng chuyên dạy khách hàng cao cấp, với giá tới 2-3 triệu đồng mỗi ca.
Giải mã cơn sốt
Lý giải sự bùng nổ, các chuyên gia cho rằng pickleball tại Việt Nam không đơn thuần là thể thao mà là hoạt động xã hội. Dữ liệu từ khảo sát của UPA Asia cho thấy bên cạnh yếu tố giải trí (35%) và sức khỏe (33%), 27% người chơi ra sân để tìm kiếm mối quan hệ mới. Đặc tính dễ tiếp cận giúp người chơi chỉ mất 30 phút để biết giao bóng và ghi điểm, tạo cảm giác thành công tức thì - một "chất gây nghiện" giữ chân người mới.
Bên cạnh đó, môn này xóa nhòa khoảng cách thế hệ và trình độ. "Rào cản gia nhập gần như bằng không", anh Đạt phân tích. Một thiếu niên có thể đấu sòng phẳng với người lớn; cha mẹ già có thể đứng chung sân với con cháu. "Hiếm môn nào mà không quen biết cũng có thể vào sân chơi chung, đánh dở một chút cũng không bị chê trách", anh Mạnh Seven nhận định.
Tuy nhiên, dễ tiếp cận không đồng nghĩa với nhẹ nhàng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng cường độ vận động liên tục trong một trận đấu giúp đốt cháy lượng calo cao hơn cả đi bộ nhanh hay yoga. Việc phải di chuyển đa hướng và phản xạ liên tục khiến pickleball trở thành bài tập tim mạch và rèn luyện sự linh hoạt thần kinh - cơ hiệu quả.
"Chỉ cần một tiếng trên sân pickleball tiêu hao calo bằng mấy tiếng cày ải các môn khác", anh Mạnh Seven nói. Hiệu quả đốt calo cao giúp nhiều học viên của anh giảm 5-7 kg một cách nhẹ nhàng, lấy lại vóc dáng mà không cảm thấy đang phải "hành xác".
Trong bối cảnh người Việt bị xếp vào nhóm ít vận động, sự xuất hiện của pickleball tạo ra cú hích tích cực. Chị Thu Trang (30 tuổi, Hà Nội) từng lười tập thể dục vì bận việc văn phòng và con nhỏ. Nhưng sau một lần về quê chồng ở TP Vinh (Nghệ An), thấy cả gia đình từ già đến trẻ đều ra sân, chị đã thay đổi.
"Thấy vợ chồng tôi ngơ ngác, họ hàng hỏi 'dân Hà Nội mà không biết đánh pick à?'. Lúc đó tôi thấy mình thật sự lạc hậu", Trang kể.
Trở lại thủ đô, hai vợ chồng thuê thầy dạy bài bản. Tan sở, họ thay phiên nhau người bế con, người vào sân tập. Dù chi phí thuê sân trung bình 150.000-250.000 đồng mỗi giờ và tiền trang bị lên tới hàng chục triệu, chị Trang vẫn thấy xứng đáng.
"Cái được lớn nhất là sức khỏe và sự gắn kết. Giờ về quê, tôi đã có chung chủ đề để nói chuyện với mọi người", chị chia sẻ.
Quỳnh Dương