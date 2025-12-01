'Cuộc đổ bộ' sân pickleball của người Việt

Từ chỗ bị xem nhẹ là "dưỡng sinh", pickleball đang tạo ra cuộc dịch chuyển thể thao lớn tại Việt Nam, lôi kéo hàng triệu người từ các bộ môn truyền thống ra sân nhựa.