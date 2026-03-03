Cuộc đấu Messi - Yamal có thể chuyển về châu Âu

Tây Ban NhaHLV Luis De La Fuente đề xuất chuyển địa điểm thi đấu trận tranh Siêu Cup Liên lục địa giữa tuyển Tây Ban Nha và Argentina về châu Âu, do bất ổn ở Trung Đông.

Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 27/3 tại sân Lusail, Qatar. Việc Ban tổ chức sớm bán hết 88.966 vé là bằng chứng cho thấy sức nóng của cuộc so tài này, với một trong những tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Lionel Messi và Lamine Yamal.

Tuy nhiên, do xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran tại Trung Đông, mọi thứ đang trở nên bấp bênh. Liên đoàn bóng đá Qatar vừa thông báo dừng mọi giải đấu đang diễn ra, đồng thời xem xét hoãn trận tranh Siêu Cup Liên lục địa.

Trận tranh Siêu Cup Liên lục địa nhiều khả năng phải rời sân Lusail ở Qatar. Ảnh: Marca

Theo HLV De La Fuente của Tây Ban Nha, khi chưa biết cuộc xung đột kéo dài bao lâu, điều tốt nhất là chuyển địa điểm thi đấu. Trước đề xuất đưa trận đấu về sân Metropolitano tại Madrid (Tây Ban Nha), ông trả lời: "Làm sao tôi có thể không thích việc chơi trận chung kết với Argentina trên sân nhà? Đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời, nhất là khi cả đất nước sôi động trong sự phấn khích. Chắc chắn đó là quyết định đúng đắn".

Sân Wembley ở Anh cũng có thể là một lựa chọn thay thế cho Lusail. Năm 2022, Argentina thắng Italy 3-0 tại đây để lên ngôi thứ hai.

Trận tranh Siêu Cup Liên lục địa, hay còn gọi là Finalissima, là trận đấu giữa hai nhà vô địch Euro và Copa America. Nó mới chỉ diễn ra ba lần vào các năm 1985 (Pháp thắng Uruguay 2-0), 1993 (Argentina thắng Đan Mạch 5-4 trong loạt luân lưu) và 2022 (Argentina thắng Italy 3-0).

Năm nay, Finalissima thêm phần hấp dẫn khi có thể là cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa Lionel Messi và Lamine Yamal. Messi là một trong những cầu thủ làm thay đổi lịch sử Barca, góp công vào bốn chức vô địch Champions League, 10 La Liga, bên cạnh World Cup 2022 và hai Copa America với Argentina. Trong khi đó, Yamal mới 18 tuổi, nhưng được xem là người kế tục xứng đáng, giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 và Barca giành cú ăn ba quốc nội 2024-2025.

Thanh Quý (theo Marca)