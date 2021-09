Cuộc đào thoát gây chấn động của tử tù

Thái LanDavid McMillan là người phương Tây duy nhất trốn thoát khỏi nhà tù Klong Prem Central, được ví 'Bangkok Hilton', vào năm 1996.

Ở tuổi 65, cựu tù người Anh - Australia kể lại cuộc đào thoát sống còn trên The Sun Online, ngày 27/9. David McMillan ước có thời tuổi trẻ ý nghĩa hơn và thấy "xấu hổ" vì đã không làm điều gì tốt đẹp, trái lại, suýt phải trả giá bằng tính mạng vì buôn bán ma túy.

Năm 1993, David bị bắt, đưa vào nhà tù Klong Prem Central với cáo buộc buôn bán heroin, đối mặt án tử hình.

Klong Prem Central là nhà tù có an ninh tối đa với 20.000 tù nhân, tường bê tông điện và một con hào rộng 16 m bao quanh. Nơi đây còn được gọi "Bangkok Hilton", gợi nhớ đến bộ phim cùng tên do Nicole Kidman và Denholm Elliott đóng chính năm 1989, kể về một phụ nữ trẻ bị bắt vào nhà tù Thái Lan vì mang heroin của bạn trai.

Nhà tù Klong Prem Central - nơi David McMillan bị giam giữ. Ảnh: The Sun

David trả 200 USD để chuyển đến một phòng giam rộng rãi hơn, có cai ngục và những người trợ giúp riêng khi được biết lệnh hoãn hành quyết tù nhân nước ngoài đã được dỡ bỏ.

David nghĩ cách vượt ngục, bắt gặp bất kỳ thứ gì cũng cố gắng suy nghĩ về cách sử dụng chúng để chạy trốn. David yêu cầu một đồng phạm tuồn dụng cụ vào tù, ngụy trang bằng gói hàng chăm sóc sức khỏe chứa đầy các loại mứt. Giấu kỹ trong đó là những sợi dây cáp được dán băng keo, các lưỡi cưa sắt quấn giấy bạc nhét trong thanh gỗ. Gói hàng được gửi vào tù kèm những cuốn tạp chí khiêu dâm để đánh lạc hướng các cai ngục.

"Tôi thức trắng đêm khi biết rằng mọi chuyện khó có thể thay đổi. Tôi bắt đầu cắt các chấn song trên cùng của phòng giam. Mọi đường cưa đều phát ra âm thanh nên mãi mà chỉ cắt được một thanh rưỡi", David nhớ lại.

Tháng 8/1996, David lách qua song sắt cửa sổ nhà tù đã cắt rời, dùng thang tre tự chế để trèo qua tường cao gần 5 m. Anh ta chuẩn bị quần áo để ngụy trang giống một cai ngục và dùng ô màu đen che mặt.

Hướng trốn chạy của David McMillan. Ảnh: The Sun

Khi thoát khỏi nhà tù, David lên chuyến bay rời Thái Lan nhờ hộ chiếu giả từ một bạn tù với giá 1.200 USD. Anh ta lẩn trốn ở Singapore, Pakistan vì nằm trong danh sách đỏ về tội phạm bị truy nã của Interpol. Đến 1999, David mới được trở về Anh. Năm 2016, nhà chức trách Thái Lan rút yêu cầu dẫn độ, xóa án tử hình cho David.

Câu chuyện của gây sự chú ý lớn với truyền thông. David kể lại cuộc vượt ngục trong hồi ký Escape (2008) và xuất hiện trên các chương trình truyền hình của Anh và Australia như Deadliest Men 2: Living Dangerously (2009), Underbelly Files: The Man Who Got Away (2011).

Năm 2017, David ra mắt cuốn hồi ký thứ hai có tên Unforgiving Destiny, kể về gần 40 năm vào tù ra tội, bị truy đuổi không ngừng nghỉ vì buôn bán ma túy. David thừa nhận mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu ông ta biết nắm lấy "cơ hội để làm những điều có ích cho thế giới", thay vì lãng phí 20 năm trong tù và sống cuộc đời trốn chui trốn lủi. "Tôi từng trải qua những điều hiếm ai gặp phải, vì thế tôi thấu hiểu và trân trọng", David nói.

Hiện David sống giản đơn ở London bên người bạn đời đã gắn bó 15 năm, kiếm sống bằng việc lắp đặt camera an ninh.

Tuệ Anh (Theo The Sun)