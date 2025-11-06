Cuộc chiến tìm chỗ đứng của Shein ở kinh đô thời trang thế giới

Cho rằng Shein bán phá giá, lách thuế và đi ngược định hướng bền vững, giới chức Pháp ra sức siết quản lý và phản đối nền tảng bán offline.

Shein - một trong những nền tảng thời trang nhanh trực tuyến lớn nhất thế giới, vừa khiến giới chức Pháp bất bình khi thông báo mở cửa hàng trực tiếp tại trung tâm thương mại BHV tại Paris tuần trước.

Công ty thậm chí còn lên kế hoạch khai trương 5 điểm bán khác thuộc hệ thống bán lẻ Galeries Lafayette ở các thành phố tỉnh lẻ trong tháng này. Vừa hay tin, Nguyên Bộ trưởng Thương mại và Doanh nghiệp nhỏ Véronique Louwagie lập tức bắt đầu vận động phản đối.

Bà gọi điện cho chủ tịch của Galeries Lafayette và các thị trưởng Angers, Dijon, Grenoble, Limoges, Reims - các địa phương Shein dự kiến mở gian hàng. Bà cũng liên lạc với lãnh đạo ngân hàng Caisse des Dépôts, đơn vị dự kiến tài trợ cho một thương vụ bất động sản của BHV.

Phản hồi về kế hoạch kinh doanh offline tại Paris và các địa phương khác, người phát ngôn của Shein nói rằng các cửa hàng chỉ là "thử nghiệm quy mô rất nhỏ" chứ không phải chuyển hướng sang bán lẻ truyền thống. Họ hứa hẹn tạo ra 200 việc làm và hỗ trợ kinh tế địa phương, dẫn chứng cửa hàng pop-up (cửa hàng tạm thời, quy mô nhỏ) tại Dijon hồi tháng 6 đã thu hút 27.000 lượt khách.

Shein kỳ vọng chuỗi cửa hàng offline sẽ tạo tác động tích cực, từ đó giúp họ phản biện lại những người chỉ trích. Nhưng trước mắt, làn sóng phản đối vẫn dâng cao. Việc Shein kinh doanh tại BHV đã khiến hơn 20 thương hiệu cắt quan hệ với trung tâm thương mại này, còn nhân viên tổ chức biểu tình.

Disneyland Paris tuyên bố hủy trưng bày Giáng sinh tại đây. Trong khi, ngân hàng Caisse des Dépôts rút khỏi thỏa thuận do SGM dẫn dắt nhằm mua lại tòa nhà BHV, viện lý do khoản đầu tư phải phù hợp với giá trị thúc đẩy kinh doanh địa phương và có trách nhiệm.

Quảng cáo Shein tại trung tâm thương mại BHV với hình Chủ tịch SGM Frédéric Merlin (bên trái), Chủ tịch điều hành Shein Donald Tang và chú chó Satchi. Ảnh: Reuters

Thương hiệu Pháp hợp tác với Shein cũng vấp phải phản ứng. Tháng 9, Shein công bố thỏa thuận "Shein Xcelerator " đưa hãng thời trang nhanh Pimkie lên online. Hai ngày sau, Fédération des Enseignes de l'Habillement - hiệp hội bán lẻ quy tụ các tên tuổi như Kiabi, Celio, Zara, H&M tuyên bố loại Pimkie khỏi tổ chức.

Shein thành lập tại Trung Quốc năm 2012. Năm ngoái, công ty đạt doanh số 38 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ 2023. Nửa đầu 2025, tổng giá trị hàng hóa trên sàn (GMV) đạt khoảng 27 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng 15–20%. Công ty đang tìm cách IPO tại Hong Kong, sau khi niêm yết ở New York và London.

Theo Reuters, chiến dịch cho thấy nỗ lực phối hợp của các chính trị gia, nhà bán lẻ, doanh nghiệp Pháp nhằm ngăn chặn sự mở rộng của Shein để bảo vệ các cửa hàng truyền thống. Các nghị sĩ Pháp cho rằng Shein tăng trưởng nhanh nhờ lợi thế không công bằng: miễn thuế đối với các gói hàng thương mại điện tử giá trị thấp, giúp họ bán với giá cực thấp.

Trong khi đó, các chuỗi thời trang nhanh của Pháp như Jennyfer và Naf Naf đã phá sản. "Shein tác động tiêu cực đến sức sống kinh tế địa phương, phá hủy việc làm và các cửa hàng", bà Louwagie nói.

Đáp lại, Shein lập luận rằng mô hình "sản xuất theo nhu cầu" mới là chìa khóa thành công. Theo đó, các nhà máy Trung Quốc sản xuất thử nghiệm lô nhỏ và chỉ tăng quy mô nếu sản phẩm bán chạy, giúp tối ưu hiệu quả. Song song, nền tảng trực tuyến giúp họ tiếp cận được nhiều khách hàng Pháp hơn.

Thực tế, Shein đã được công ty Société des Grands Magasins (SGM) mời mở gian hàng tại Pháp. SGM đang nỗ lực vực dậy tình hình hoạt động của BHV và chuỗi Galeries Lafayette ở tỉnh lẻ. Họ hy vọng sự xuất hiện của Shein sẽ hút khách trẻ.

Ông Karl-Stéphane Cottendin, Tổng giám đốc SGM, bày tỏ tin tưởng vào hợp tác với Shein. "Có tranh cãi, nhưng chúng ta cũng đang nói về một thương hiệu có 24–25 triệu người tiêu dùng ở Pháp", ông nói.

SGM và Shein thậm chí tận dụng tranh cãi này để gây chú ý. Một bảng quảng cáo được dựng lên trên nóc BHV cuối tuần trước, có hình Chủ tịch SGM Frédéric Merlin, Chủ tịch điều hành Shein Donald Tang và chú chó Satchi, kèm dòng chữ: "Chiếc billboard mà lẽ ra chúng ta không nên làm!". "Tạo sự chú ý là một kiểu kinh doanh ngày nay, hiện đại hơn", ông Cottendin bình luận.

Trước đó, Shein đã cố gắng xây dựng hình ảnh tại Pháp. Họ thuê các nhân vật cấp cao như cựu Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner làm cố vấn và tìm cách hợp tác với các nhà bán lẻ Pháp. Chủ tịch Tang đã đi khắp nước này để gặp gỡ những người chỉ trích và tham dự các sự kiện của giới tinh hoa.

Tuy nhiên, làn sóng phản đối chưa giảm. Pháp thậm chí cứng rắn hơn nhiều. Sau khi cơ quan giám sát người tiêu dùng phát hiện Shein bán búp bê tình dục có hình trẻ em, Bộ trưởng Tài chính Roland Lescure hôm 3/11 đe dọa chặn hoàn toàn nền tảng nếu họ tái phạm. Shein nói đã xử phạt người bán và cấm gian hàng.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý Pháp cũng đã phạt Shein vì quảng cáo giảm giá sai lệch và thu thập dữ liệu người dùng trái phép, với tổng mức phạt 190 triệu euro (221,58 triệu USD) - cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Nước này còn chuẩn bị ban hành dự luật kiểm soát thời trang nhanh, nhắm vào các nền tảng tung ra hơn 1.000 sản phẩm mới mỗi ngày như Shein và Temu. Khi áp dụng, Shein có nguy cơ bị cấm quảng cáo tại Pháp và chịu phụ phí cho mỗi mặt hàng bán ra. Luật này đã được thượng viện thông qua vào tháng 6, đang được sửa đổi để phù hợp luật EU và có thể áp dụng từ đầu 2026.

Shein cho biết luật mới sẽ khiến hàng hóa trên nền tảng đắt hơn, gây bất lợi cho người tiêu dùng. Công ty đang tiếp tục vận động phản đối dự luật. Ngày 27/10, ông Tang lần đầu tiên gửi thư cho nghị sĩ Anne-Cécile Violland - người dẫn dắt dự luật này để đề nghị một cuộc gặp.

Trong khi đó, giới chức Pháp đang hối thúc EU hành động nhanh hơn trong việc bãi bỏ miễn thuế đối với các gói hàng thương mại điện tử có giá dưới 150 euro, vì lo ngại hàng giá rẻ từ Trung Quốc đang được bán phá giá và lực lượng hải quan không đủ khả năng kiểm tra tính tuân thủ theo luật EU.

Giới chính trị Pháp hiếm khi có đồng thuận nhưng việc giám sát Shein vẫn là chủ đề được quan tâm xuyên suốt qua nhiều đời chính phủ. Người kế nhiệm bà Louwagie tại Bộ Thương mại và doanh nghiệp nhỏ, ông Serge Papin, nói với các nghị sĩ tháng trước rằng việc bảo vệ các cửa hàng truyền thống là "ưu tiên".

"Các nền tảng này đang bán phá giá, không tôn trọng các giá trị và không quan tâm đến tham vọng sinh thái của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau huy động để bảo vệ chính mình", ông nói.

Phiên An (theo Reuters)