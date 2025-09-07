Cuộc chiến quảng cáo kem đánh răng giữa căng thẳng Mỹ - Ấn

Dabur, doanh nghiệp Ấn Độ chiếm 17% thị phần kem đánh răng, đang khiêu khích đối thủ Mỹ trên mặt trận quảng cáo, giữa làn sóng kêu gọi tẩy chay loạt thương hiệu từ quốc gia này.

Dabur, đối thủ tại Ấn Độ của Colgate-Palmolive, biến quảng cáo kem đánh răng thành một bài kiểm tra về chủ nghĩa dân tộc bằng việc khuyến khích người dùng Ấn Độ tránh xa các thương hiệu Mỹ.

Mới đây, họ đăng quảng cáo trên trang nhất của tờ The Times of India, kèm hình ảnh các gói kem đánh răng không nhãn hiệu trông giống với bao bì Colgate, dù không nêu tên đối thủ. Quảng cáo kèm thông điệp "Sinh ra ở đó, không phải ở đây", với phông chữ được thiết kế theo màu đỏ, trắng và xanh, tương tự quốc kỳ Mỹ.

Tờ báo The Times of India, số ra ngày 1/9, có quảng cáo "Made in India" của Dabur, tại một sạp báo ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 5/9. ẢNh: Reuters

Họ cũng gửi thông điệp tới người dùng rằng Dabur là lựa chọn "sản xuất tại Ấn Độ", còn thương hiệu yêu thích của người Ấn hiện tại có thể đến từ xứ cờ hoa.

Dabur từ chối bình luận về quảng cáo, còn Colgate không trả lời câu hỏi của phóng viên.

Theo dữ liệu năm 2024 của Euromonitor, Colgate chiếm 43% thị phần kem đánh răng tại Ấn Độ, tiếp theo là Unilever - đơn vị sở hữu thương hiệu Pepsodent tại quốc gia này. Dabur đứng thứ ba với 17% thị phần.

Dabur là một trong nhiều doanh nghiệp Ấn Độ tăng cường quảng bá hàng địa phương giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Ấn. Tuần trước, mức thuế 50% của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ chính thức có hiệu lực, khiến những người ủng hộ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát động chiến dịch tẩy chay các thương hiệu Mỹ trên WhatsApp, gồm McDonald's, Pepsi và Apple.

Ngày 4/9, Thủ tướng Modi nhắc lại lời kêu gọi sử dụng hàng hóa sản xuất tại Ấn Độ. Lãnh đạo nước đông dân nhất thế giới kêu gọi trẻ em "lập danh sách" các mặt hàng mang thương hiệu nước ngoài, còn giáo viên khuyến khích học trò không sử dụng chúng. 1,4 tỷ người Ấn Độ là thị trường lớn cho hàng tiêu dùng Mỹ, thường được giao dịch qua kênh bán lẻ trực tuyến Amazon.

Karthik Srinivasan, chuyên gia tư vấn truyền thông, gọi các chiến lược quảng cáo của Dabur và các thương hiệu khác là "tiếp thị theo khoảnh khắc".

"Tất cả thương hiệu đang nỗ lực tận dụng chủ nghĩa dân tộc trong tuần này và tuần tới", ông nói. Những công ty khác sử dụng chiến thuật tương tự gồm Amul, công ty sữa lớn nhất Ấn Độ, với hình ảnh quảng cáo linh vật công ty cầm cờ Ấn và một miếng bơ.

Nhà cung cấp dịch vụ email Ấn Độ Rediff, vốn nổi tiếng nhiều năm trước khi Yahoo và Google Mail trỗi dậy, cũng đăng quảng cáo trên báo, gọi dịch vụ của mình là "mail of India" (thư của Ấn Độ), giúp duy trì thông tin kinh doanh địa phương cho khách hàng.

Bảo Bảo (theo Reuters)