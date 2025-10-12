Cuộc chiến giành sự sống trong căn nhà gỗ trên núi tuyết

MỹKhi lên đường đón Giáng sinh tại căn nhà gỗ hẻo lánh, gia đình Tiede không hay biết hai tay súng máu lạnh đang rình họ.

Căn nhà gỗ nhỏ xinh đẹp ở thành phố Oakley, bang Utah, nằm cách đường cái khoảng 4 km, phải đi xe trượt tuyết đến đó vào mùa đông. Đây là nơi gia đình Tiede thường đến nghỉ để tìm kiếm sự thanh bình.

Trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm 1990, gia đình Tiede đã trang trí ngôi nhà với cây thông Noel lớn bày rất nhiều quà tặng xung quanh.

Ngày 22/12/1990, ba ngày trước Giáng sinh, gia đình hoàn tất việc mua sắm và quay trở lại nhà gỗ. Linae Tiede, 20 tuổi, đi cùng mẹ và bà ngoại đến trước, bố và em gái sẽ đi sau.

Căn nhà gỗ của gia đình Tiede. Ảnh: Utah Medical Examiner's Office

Trời buốt giá, Linae chạy vội tới mở cửa, bước lên đầu cầu thang. Cô chợt thấy bóng người mặc áo xám đi ra phía sau tủ lạnh, tưởng là anh em họ định trêu đùa.

Tuy nhiên, đằng sau tủ lạnh là một gã đàn ông tóc quăn, mặc áo nỉ xám, tay lăm lăm khẩu súng lục chĩa vào Linae. Cô đoán hắn chỉ muốn cướp rồi đi ngay.

Thảm kịch kinh hoàng

Khi mẹ Linae, Kaye Tiede, 49 tuổi, vừa bước lên đầu cầu thang, một gã đàn ông đeo kính đi ra từ phòng ngủ phía sau, chĩa súng vào bà. Kaye hỏi: "Các người muốn gì? Sao các người lại ở đây? Tôi sẽ cho các người bất cứ thứ gì"...

Chỉ vài giây sau khi bà nói vậy, tiếng súng liên tiếp nổ vang. Linae chứng kiến mẹ bị bắn vào ngực và bà ngoại Beth Potts, 76 tuổi, bị bắn vào đầu, máu tung tóe khắp nơi.

Vài phút sau, ông Rolf Tiede, 51 tuổi, và Trish Tiede, 16 tuổi, đi xe trượt tuyết đến. Gã mặc áo nỉ xám túm lấy Linae từ phía sau, một tay vòng qua cổ, một tay dí súng vào lưng cô.

Ngay khi hai bố con xuống xe trượt tuyết, một gã đeo mặt nạ trượt tuyết nhảy ra từ gara giơ súng yêu cầu họ vào trong nhà ngay lập tức. "Đừng cử động, đừng làm gì cả", hắn nói.

Khi bị hỏi có tiền không, Rolf thò tay vào túi, lấy hết số tiền mình có rồi ném xuống đất. Gã mặc áo nỉ xám chỉ đạo đồng bọn bắn Rolf nhưng bị từ chối. Hắn liền chuyển nòng súng về phía Rolf rồi bóp cò, đến phát thứ ba súng mới nổ.

Sau đó, hai tay súng lấy các bình xăng chuẩn bị sẵn cho xe trượt tuyết trong gara, đổ khắp nhà rồi phóng hỏa để tiêu hủy bằng chứng. Chúng giục hai chị em nhanh chóng chất đồ lên xe, sau đó mỗi cô gái chở một gã trên xe trượt tuyết rời khỏi hiện trường.

Khi lái đến cổng chính, hai chị em thấy người chú tên Randy. Ông Randy dừng xe vẫy chào nhưng họ quay mặt đi, vờ như không quen biết vì không muốn chú gặp nguy hiểm. Khi hai tay súng hỏi "Ai vậy?", họ trả lời: "Chắc là một người tốt bụng sống gần đây".

Hai tay súng bắt hai chị em đưa đến chỗ đậu chiếc Lincoln của gia đình, lái xe đi. Đúng lúc này, Randy cũng lái ôtô đến, vẫy tay bảo họ dừng lại. Hai cô gái tiếp tục vờ không quen.

Khi Randy nhận thấy điều bất ổn, một chiếc xe trượt tuyết khác phóng đến. Người ngồi trên đó là Rolf, không mặc áo khoác, không găng tay, không mũ bảo hiểm. Khuôn mặt Rolf sưng phù, dính đầy máu đã đông cứng. Rolf báo tin những kẻ đột nhập đã giết vợ và bắt cóc các con gái ông.

Randy lái xe đưa Rolf xuống núi nhanh nhất có thể, dần bắt kịp phía sau chiếc Lincoln chở bốn người. Khi điện thoại bắt được sóng, ông gọi 911 và báo hướng di chuyển của chiếc Lincoln. Nhưng đúng lúc này, điện thoại tắt ngúm. Randy lái xe đi tìm bốt điện thoại công cộng và gọi lại 911 để yêu cầu một chiếc trực thăng cứu hộ cho Rolf.

Trong khi đó, nhận thấy xe cảnh sát bám theo, hai tay súng bắt đầu hoảng loạn. Đồng hồ tốc độ chỉ 145 km/h. Chúng rẽ xuống hẻm núi, đi thêm hơn một km nữa rồi chiếc xe rơi khỏi bờ kè.

Trish ngước lên thấy nhiều cảnh sát chĩa súng về phía họ. Hai tay súng bị đưa ra khỏi xe, ép quỳ gối, tay giơ ra sau gáy.

Chiếc Lincoln chở hai chị em nhà Tiede và hai tay súng lao xuống bờ kè. Ảnh: Summit County Sheriff's Office

Rolf được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và sống sót thần kỳ. Ông kể rằng đã cố giả chết, bị tưới xăng và phóng hỏa. Ông phải chạy vào phòng tắm, xé bộ đồ trượt tuyết đang bốc cháy trên người ra. Sau đó, với nghị lực phi thường, Rolf leo lên xe trượt tuyết, lao xuống núi để cứu hai con, bất chấp đang mất rất nhiều máu và không nhìn rõ đường vì mắt sưng húp.

Cuộc phục kích của hai kẻ đào tẩu

Khi đến hiện trường vụ án, cảnh sát thấy nhiều vũng máu đông đặc, những lỗ đạn trên tường cầu thang, vết máu loang lổ trên tường. Tầng trên cùng của căn nhà gỗ đang bốc cháy. Cảnh sát cố gắng dập lửa, bảo vệ hiện trường và tài sản của nạn nhân.

Những vết máu do kéo lê dẫn cảnh sát đến thi thể hai nạn nhân. Sau khi hai người phụ nữ bị giết, hai tay súng kéo họ qua sàn phòng khách ra hiên nhà, phủ chăn và tuyết lên để che đậy.

Trên bàn cà phê có một máy quay VCR và một số băng ghi hình. Khi xem băng video bên trong máy quay, điều tra viên thấy hai nghi phạm ăn uống, mở quà Giáng sinh của gia đình Tiede.

Hai tay súng được xác định là Von Lester Taylor, 25 tuổi, và Edward Steven Deli, 21 tuổi. Cả hai đều từng thụ án tại Nhà tù bang Utah. Von bị kết án về tội trộm cắp nghiêm trọng. Edward bị kết tội phóng hỏa. Họ đã được ân xá, chuyển từ nhà tù đến một cơ sở cải tạo, được phép ra ngoài tìm việc làm nhưng lợi dụng cơ hội để bỏ trốn.

Bộ đôi đi nhờ xe lên núi vì Von có người thân sở hữu một căn nhà gỗ trong khu vực này. Họ đã ở trên núi nhiều ngày, đột nhập một số ngôi nhà trống để trộm đồ. Nhà chức trách đưa ra giả thuyết rằng bộ đôi nhìn thấy gia đình Tiede rời khỏi nhà và quyết định đợi họ quay lại, muốn lấy một chiếc ôtô để trốn khỏi đất nước. Họ đã phục kích gia đình Tiede cả đêm.

Sau khi bị bắt, Von và Edward bị buộc tội giết người, bắt cóc có vũ trang, phóng hỏa.

Edward Deli (trái) và Von Taylor. Ảnh: Deseret News

Ngày 2/5/1991, Von nhận tội về hai tội danh giết người để đổi lấy việc công tố viên hủy bỏ các cáo buộc khác chống lại anh ta.

Ngày 22/5/1991, bồi thẩm đoàn tuyên phạt Von hai án tử hình cho hai tội giết người, nhưng đến nay vẫn chưa thi hành án.

Trong phiên tòa xét xử Edward diễn ra sau đó, hai chị em Linae và Trish ra tòa làm chứng, bình tĩnh kể lại câu chuyện một cách chi tiết. Tuy nhiên, Linae cũng bày tỏ phẫn nộ vì dù là nạn nhân, cô phải tự tay cầm một trong những hung khí giết người để diễn tả những gì đã tận mắt chứng kiến.

Ông Rolf khiến Edward ngỡ ngàng khi xuất hiện trước tòa để vạch tội kẻ sát nhân, anh ta không ngờ rằng nạn nhân có thể sống sót sau khi bị đạn bắn vào mặt.

Luật sư bào chữa lập luận rằng Edward không hề nổ súng. Nhưng các chuyên gia về đạn đạo làm chứng rằng những viên đạn thu được tại hiện trường cho thấy các nạn nhân đã bị bắn bằng hai khẩu súng, một khẩu súng lục cỡ nòng .44 và một khẩu súng cỡ nòng .38. Các nhân chứng cũng làm chứng rằng Edward đã chĩa một khẩu súng cỡ nòng .44 vào các nạn nhân trước khi nổ súng.

Linae Tiede phải cầm hung khí kể lại trải nghiệm kinh hoàng trên tòa. Ảnh: Deseret News

Gia đình mong đợi Edward bị kết tội giết người cấp độ một, nhưng phán quyết vào ngày 14/5/1991 lại là tội danh giết người cấp độ hai với án tù chung thân. Nguyên nhân là một bồi thẩm viên đã từ chối tuyên Edward có tội như cáo buộc, khiến bồi thẩm đoàn phải quyết định kết án Edward tội danh nhẹ hơn để phiên tòa không bị hủy.

Năm 2001, Linae nhận được một lá thư từ Edward. Chín năm sau, cô mới hồi âm, muốn biết anh ta có thực sự hối lỗi không. Edward chia sẻ rằng đã trưởng thành, không còn là kẻ độc ác từng gây ra những tội lỗi đó nữa. Linae chọn tha thứ cho anh ta để tâm hồn nhẹ nhõm nhưng "tha thứ không có nghĩa là quên lãng".

Căn nhà gỗ bị thiêu rụi đã được ông Rolf xây dựng lại to đẹp hơn, biến thành nơi chữa lành và gắn kết gia đình.

Tuệ Anh (theo CBS)